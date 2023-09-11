Garmin Epix Pro (ዘፍ 2)፡ ለቤት ውጭ ወዳዶች የመጨረሻው ባለብዙ-ስፖርት እይታ

ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎችን የምትወድ እና ሁለገብ የስፖርት ሰዓት የምትፈልግ ሰው ከሆንክ የጋርሚን የቅርብ ጊዜ Epix Pro (Gen 2) ለእርስዎ ፍጹም ምርጫ ነው። ጽንፈኛ አትሌትም ሆንክ በተለያዩ የውጪ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች የምትደሰት፣ ይህ ባለብዙ ስፖርት ሰዓት የምትፈልገውን ባህሪያት እና ተግባራትን ያቀርባል።
የ Epix Pro ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ ካርታዎችን በቀላሉ እንዲመለከቱ የሚያስችልዎ አስደናቂው OLED ስክሪን ነው። የጋርሚን የባለቤትነት ከመስመር ውጭ ካርታዎች ዝርዝር እና ለመጠቀም ቀላል ብቻ ሳይሆን ለእይታም ማራኪ ናቸው። እና አይፎን ከሌልዎት፣ Epix Pro ከ Apple Watch Ultra የተሻለ ምርጫ ነው።
የተሻሻለው የEpix Pro የባትሪ ህይወት ሌላው ጥቅም ነው። በስማርት ሰዓት ሁነታ እስከ 16 ቀናት ባለው የባትሪ ዕድሜ፣ በእግር፣ መሮጥ፣ መውጣት እና ብስክሌት መንዳትን ጨምሮ በቀን ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴዎችን በቀላሉ ማስተናገድ ይችላል። ይህ ለማንኛውም የውጭ ጀብዱ አስተማማኝ ጓደኛ ያደርገዋል።
የ Epix Pro በተለያየ ድግግሞሽ ይመጣል፣ የጉዳይ መጠኖች ከ42 ሚሜ እስከ 51 ሚሜ። የሳፋየር ክሪስታል እትም ዘላቂነትን ያረጋግጣል, የታይታኒየም ጠርዙ ግን ውበትን ይጨምራል. በተጨማሪም ይህ የስፖርት ሰዓት ስክሪንን ለማጥፋት አማራጭ ይሰጣል ይህም በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ ጠቃሚ ነው።
ጋርሚን የውጪ ወዳጆችን ፍላጎት በሚያሟሉ ሰፊ ባህሪያት የ Epix Proን ሞልቶታል። አንድ ጉልህ መጨመር በጉዳዩ አናት ላይ ያለው ባለ አንድ አዝራር LED የእጅ ባትሪ ሲሆን ይህም ምቹ እና አቅም ያለው ብርሃን ይሰጣል. ይህ ባህሪ በጨለማ ድንኳን ዙሪያ ሲራመዱ ወይም በምሽት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሲጓዙ ጠቃሚ ነው.
ለማጠቃለል፣ Garmin Epix Pro (Gen 2) ለቤት ውጭ ወዳዶች ልዩ የሆነ የብዝሃ-ስፖርት ሰዓት ነው። በሚያምር የOLED ስክሪን፣ ሰፊ ባህሪያቱ እና የተሻሻለ የባትሪ ህይወት፣ ለቤት ውጭ እንቅስቃሴዎች ፍላጎት ላለው ለማንኛውም ሰው ተስማሚ ጓደኛ ነው።
ምንጮች:
- ጋርሚን ኤፒክስ ፕሮ (ዘፍ 2)
- ጋርሚን ፌኒክስ 7 ፕሮ
- Apple Watch Ultra
ትርጓሜዎች
– OLED፡ ኦርጋኒክ ብርሃን አመንጪ ዳዮድ፣ ብሩህ እና የበለጠ ደማቅ እይታዎችን የሚሰጥ የማሳያ ቴክኖሎጂ አይነት።
- ከመስመር ውጭ ካርታዎች፡ ያለበይነመረብ ግንኙነት ሊደረስባቸው እና ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ካርታዎች።
- ሳፋየር ክሪስታል፡- በጭረት መቋቋም እና በጥንካሬው የሚታወቅ ሰው ሰራሽ ቁስ።
– Titanium bezel: ከቲታኒየም የተሰራ የሰዓት መያዣ ውጫዊ ቀለበት፣ ቀላል ክብደት ያለው እና ዝገትን የሚቋቋም ቁሳቁስ።