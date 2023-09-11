የPlayStation Plus ተጨማሪ ጨዋታዎች ሴፕቴምበር 2023፡ በሚመጡት ርዕሶች ላይ ሾልክ

በሴፕቴምበር 2023፣ የPlayStation Plus ተመዝጋቢዎች አስደሳች የጨዋታ ሰልፍ ወደ ቤተመጽሐፍታቸው እንደሚታከሉ መጠበቅ ይችላሉ። ከደላብስ ለተከታታይ ሌይከር ቢልቢል-ኩን ጥረት ምስጋና ይግባውና፣ ከሚካተቱት የተወሰኑ ርዕሶች ላይ ሾልኮ ለማየት አለን።
የመጀመሪያው ጎልቶ የሚታይ ጨዋታ ነው። ኒኢር ማባዛት ver.1.22474487139… ይህ በጣም አድናቆት ለተሰጠው NieR:Automata፣ የተሻሻሉ ምስሎችን፣ አሳታፊ የታሪክ መስመርን እና ሌሎችንም የሚያሳይ ቅድመ ዝግጅት ነው። ተጫዋቾቹ ሟች የሆነችውን እህቱን ለማዳን በተልዕኮ ላይ ያለ ወጣት ሚና ይጫወታሉ። ግሪሞይር ዌይስ በተባለ ተናጋሪ ቶሜ በመታገዝ “የታሸጉ ጥቅሶችን” ፍለጋ ጀመረ። ይህ ጨዋታ ልዩ ልምድ ያቀርባል እና ለኒየር ተከታታዮች አድናቂዎች መስተንግዶ ይሆናል።
ቀጥሎ ፣ አለን ስታር ውቅያኖስ መለኮታዊ ኃይል, እሱም የጠፈር መንኮራኩሩ ጥቃት የደረሰበት የሬይመንድ ሎውረንስ ታሪክን በመከተል ባልተዳበረች ፕላኔት ላይ እንዲወድቅ አድርጓል። ከልዕልት ላቲሺያ ጋር ኃይሎችን በመቀላቀል የትውልድ አገሯን ከወራሪ ግዛት ለመጠበቅ ጀብዱ ጀብዱ አድርጓል። ይህ ጨዋታ አስደሳች እና አጽናፈ ሰማይን የሚንቀጠቀጥ ጉዞ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
13 ዓረፍተ ነገሮች አጊስ ሪም በጉጉት የምንጠብቀው ሌላ ርዕስ ነው። በኦዲን ስፌር እና የድራጎን ዘውድ ላይ በሚሰሩት ስራቸው የሚታወቁት በቫኒላዌር የተሰራው ይህ የሳይንስ ሊቃውንት እንቆቅልሽ አስራ ሶስት የተጠላለፉ ታሪኮችን በአንድ ላይ ይሸፍናል። የሚያምር የጥበብ ስራን፣ ማራኪ ትረካ እና ከላይ ወደ ታች ከካይጁ ጋር በማጣመር ይህ ጨዋታ በዓለም ዙሪያ ካሉ ተቺዎች ከፍተኛ አድናቆትን አትርፏል።
የሲድ ሜየር ስልጣኔ ስድስተኛ ተራ ላይ የተመሰረተ የስትራቴጂ ጨዋታ ሲሆን ተጫዋቾቹ በዘመናት ስልጣኔን እንዲገነቡ እና እንዲመሩ የሚፈትን ነው። ለዝርዝር እና ታሪካዊ ትክክለኛነት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት, ይህ ጨዋታ ዲፕሎማሲውን, የምርምር ቴክኖሎጂን እና ጠላቶችዎን ለማሸነፍ ችሎታዎን ይፈትሻል. የ PlayStation 4 ስሪት የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን እና ተጨማሪ ይዘቶችን ያካትታል, ይህም ለመለማመድ ትክክለኛ እትም ያደርገዋል.
ለአንዳንድ ኃይለኛ የማጭበርበር ድርጊቶች ስሜት ውስጥ ከሆኑ ስናይperር ጭራቅ ተዋጊ ኮንትራቶች 2 በትክክል ያቀርባል. በዘመናዊው መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ተጫዋቾቹ ተንኮለኛ የወንጀል ሲኒዲኬትስን ለማጥፋት በተልዕኮ ላይ የሬቨንን ሚና ይጫወታሉ ፣የኮንትራት ተኳሽ ገዳይ። በከፍተኛ የረዥም ርቀት ተኳሽ እና ከፍተኛ ጫና በሚፈጠር ስልታዊ ውጊያ፣ በታዋቂው ተከታታዮች ውስጥ ያለው ይህ ክፍል አስደሳች ተሞክሮን ይሰጣል።
በመጨረሻም፣ የበለጠ ዘና ያለ እና ውስጣዊ የጨዋታ ልምድ ለሚፈልጉ፣ እሽግ ፍጹም ምርጫ ሊሆን ይችላል. ይህ የዜን ጨዋታ ተጫዋቾቹ የተለያዩ ንብረቶችን እንዲያወጡ እና በአዲስ ቤት እንዲያመቻቹ ይጋብዛል፣ ይህም የሚያረካ የመኖሪያ ቦታ ይፈጥራል። በዚህ ሂደት ተጫዋቾቹ ንብረታቸውን እያስወጡት ስላለው ገፀ ባህሪ ፍንጭ ያሳያሉ። ለማሰስ በስምንት የቤት እንቅስቃሴዎች፣ ማራገፍ ልዩ እና የቅርብ ተረት ተረት ተሞክሮ ይሰጣል።
መስከረም 13 ቀን በቀን መቁጠሪያዎ ላይ PlayStation ወደ PlayStation Plus የሚመጡትን የጨዋታዎች ዝርዝር በይፋ የሚገልጽበት ቀን ነው። ከጃፓን እንቁዎች እስከ ኢንዲ ተወዳጆች ድረስ ያሉት እነዚህ ማዕረጎች በእርግጥ ለተጫዋቾች የሰዓታት መዝናኛዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ኒየር ማባዛት ver.1.22474487139…
- ስታር ውቅያኖስ መለኮታዊ ኃይል
- 13 ሴንታኖች: ኤጊስ ሪም
-የሲድ ሜየር ሥልጣኔ VI
– Sniper Ghost Warrior ኮንትራቶች 2
- ማሸግ