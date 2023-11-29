እውነተኛውን ብሄሞትን መፈለግ፡ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ትልቁን ፕላኔት ፍለጋ

በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ሰፊ፣ ጁፒተር በሰው ልጆች ዘንድ የታወቀች ትልቁ ፕላኔት ሆና ትገዛለች። ትልቅ መጠን ያለው እና በአካባቢያችን ያሉትን ሌሎች ፕላኔቶች ሁሉ በጅምላ ይሸፍናል። ነገር ግን፣ ከጠፈር ጓሮአችን አልፈን ስንጥር፣ ትልቁን ፕላኔት ለማግኘት የሚደረገው ፍለጋ አስገራሚ እንቆቅልሽ ይሆናል። በርካታ የሰማይ አካላት ለዛ ማዕረግ ስለሚሟገቱ አሁን ያለንበት የስነ ፈለክ እውቀት ሁኔታ ስለ አንድ ትልቅ ፕላኔት መኖር እርግጠኛ እንድንሆን ያደርገናል።
ከእንደዚህ አይነት ተፎካካሪዎች አንዱ ROXs 42Bb የተባለ ግዙፍ ጋዝ ሲሆን ይህም የሳይንስ ሊቃውንትን እና የከዋክብትን ቀልብ የሳበ ነው። ግዙፍ የጁፒተርን ብዛት ዘጠኝ እጥፍ በመለካት እና ራዲየስ ከግዙፉ አቻው በሁለት ተኩል እጥፍ የሚበልጥ ጉራ፣ ROXs 42Bb ትኩረት ይሰጣል። ይህች ግዙፍ ፕላኔት ከቤታችን ፕላኔታችን 460 የብርሃን ዓመታት ርቃ የምትዞር ናት።
ሆኖም፣ ተጠራጣሪዎች የአጽናፈ ሰማይን ትልቁን ፕላኔት ማዕረግ የሚከራከሩ ሌሎች የሰማይ አካላትን በመጥቀስ ስለ ROXs 42Bb የበላይነት አሳማኝ አይደሉም። በቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ተባባሪ ፕሮፌሰር ታይን ኩሪ በክርክሩ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ። ከምድር 70 የብርሃን ዓመታት ርቃ በምትገኝ ኮከብ PDS 370 ላይ የሚዞሩ ሁለት ፕሮቶፕላኔቶች መኖራቸውን አስቀምጧል። እነዚህ ፕሮቶፕላኔቶች፣ አሁንም በመፈጠር ሂደት ላይ፣ በመጠን ከROXs 42Bb ሊበልጡ ይችላሉ፣ እንደ እውነተኛ የጠፈር behemoths።
የበላይ ለመሆን በሚደረገው ሩጫ ሌላ አስፈሪ ተፎካካሪ ብቅ አለ-ፕላኔት HAT-P-67። ራዲየስ ከጁፒተር ሁለት እጥፍ ይበልጣል፣ ይህ የሰማይ ግዙፍ ሰው ከትከሻ ወደ ትከሻ ከ ROXs 42Bb ጋር ይቆማል። መጠኑ እና መጠኑ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይን ትልቁን ፕላኔት ርዕስ ይገባኛል ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል።
የታላቋን ፕላኔት ምስጢር መፈተሽ የጠራ አቀራረብን ይጠይቃል። በሳይንቲስቶች የተቀጠሩ የተለያዩ ልኬቶች እና ዘዴዎች በእኩልታው ላይ እርግጠኛ አለመሆንን ያስተዋውቃሉ። እንደ ኬክ ስፔስ ቴሌስኮፕ ያሉ ኃይለኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም ቀጥተኛ ምስሎችን በመጠቀም የአንዳንድ ፕላኔቶች መጠን ግልጽ ይሆናል. ነገር ግን፣ ሌሎች የብሩህነት መለኪያዎችን እና በብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን ጨምሮ ከተለያዩ ቀጥተኛ ያልሆኑ መረጃዎች የተገመቱ ናቸው።
በማጠቃለያው፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ትልቁን ፕላኔት የመለየት ፍለጋ የሳይንስ ማህበረሰብን መማረኩን ቀጥሏል። ROXs 42Bb፣planet HAT-P-67 እና የ PDS 70 ፕሮቶፕላኔቶች ሁሉም አስገዳጅ ጉዳዮች ሲገኙ፣በዚህ ጊዜ ትክክለኛ መልስ ሊሰጥ አይችልም። ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እና ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእውነተኛውን የጠፈር አካል መገለጥ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ትልቁ የታወቀው ፕላኔት ምንድን ነው?
ትልቁ የሚታወቀው ፕላኔት በአሁኑ ጊዜ ROXs 42Bb ነው ተብሎ ይታመናል፣ከመሬት 460 የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኝ ግዙፍ ጋዝ። በጅምላ ከጁፒተር ዘጠኝ እጥፍ እና ራዲየስ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ትልቁ ፕላኔት 2.5 እጥፍ ይበልጣል።
ለታላቋ ፕላኔት ርዕስ ተፎካካሪዎች አሉ?
አዎ፣ ለርዕሱ በርካታ ተፎካካሪዎች አሉ። ፕላኔት HAT-P-67፣ ራዲየስ ከጁፒተር ሁለት እጥፍ ይበልጣል፣ አንዱ እጩ ነው። በተጨማሪም፣ በPDS 70 ውስጥ ያሉ ሁለት ፕሮቶፕላኔቶች፣ አሁንም በመፈጠር ሂደት ላይ ያሉት፣ ከROXs 42Bb መጠን ሊበልጡ ይችላሉ።
ሳይንቲስቶች የፕላኔቶችን መጠን እንዴት ይወስናሉ?
የፕላኔቶችን መጠን መለካት ፈተናዎችን ያመጣል, እና ሳይንቲስቶች የተለያዩ ዘዴዎችን እና ዘዴዎችን ይጠቀማሉ. እንደ ኬክ ስፔስ ቴሌስኮፕ ካሉ የላቁ ቴሌስኮፖች ጋር ቀጥተኛ ምስል የእይታ ማስረጃን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ለሌሎች ፕላኔቶች፣ ሳይንቲስቶች መጠናቸውን ለመገመት እንደ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶች እና የፕላኔቷ ብሩህነት በተዘዋዋሪ መረጃ ላይ ይተማመናሉ።
ምንጮች:
- Space.com፡ https://www.space.com/what-is-the-biggest-planet-in-the-universe