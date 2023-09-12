Barbie፡ እርስዎ መቋቋም የማትችለው የፊልም ሸቀጥ

የግሬታ ገርዊግ ባርቢ ፊልም ትልቅ ስኬት ሲሆን በሁሉም እድሜ ያሉ ተመልካቾችን በሴትነት ፍለጋ እና በፍጽምና ግፊቶች መማረክ ነው። የፊልሙ ደጋፊ ከሆንክ፣በርቢ-ገጽታ ያለው ሸቀጣ ሸቀጥ ለግዢ መገኘቱን ስታውቅ በጣም ትደሰታለህ። ከድምፅ ትራኮች እና አልባሳት እስከ መሰብሰብያ አሻንጉሊቶች እና የጨዋታ መለዋወጫዎች ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር አለ።
የፊልሙን ዲጂታል ቅጂ መግዛት ወይም አካላዊ ዲስክን አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። ፊልሙን መከራየት 24.99 ዶላር ያስወጣል፣ ሲገዛ 29.99 ዶላር ያስወጣል። ፊልሙ በማንኛውም ተሳታፊ መድረክ ላይ እንዲመለከቱት የሚያስችል ለፊልሞች በማንኛውም ቦታ ብቁ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
ወደ Barbie ስብስብዎ ለመጨመር ከፈለጉ የ Barbie ፊልምን በ 4K UHD Blu-ray ላይ አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። የሚለቀቅበት ቀን ገና አልተወሰነም፣ ነገር ግን አካላዊ ቅርፀት ፊልሞች አብዛኛው ጊዜ በዲጂታል ስሪቱ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ይገኛሉ።
የራያን ጎስሊንግ ገፀ ባህሪ አድናቂዎች ኬን ዶል የተሰኘው የ Barbie The Movie Collectible Ken Doll በመለቀቁ ሊደሰቱ ይችላሉ። ይህ አሻንጉሊት፣ የሚመስለውን ጥቁር ፈርንጅ ቬስት እና የሱፍ ፀጉር ካፖርት ለብሶ፣ በ75 ዶላር የእርስዎ ሊሆን ይችላል። እንዲያውም በሚሰበሰብ የ Barbie ፊልም ማሸጊያ ውስጥ ይመጣል. የዚህ ንጥል ነገር የሚለቀቅበት ቀን ለጃንዋሪ 31፣ 2024 ተቀናብሯል።
ከ Ryan Gosling፣ Lizzo እና ሌሎችም ትራኮችን የያዘው የ Barbie አልበም በቪኒል ላይ ይገኛል። ከሮዝ ቪኒል ወይም Amazon Exclusive milky clear vinyl መካከል መምረጥ ትችላለህ፣ ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በሽያጭ ላይ ናቸው።
ለጨዋታ አድናቂዎች የ Barbie ገጽታ ያላቸው ተቆጣጣሪዎች አሉ። በጨዋታ ቅንብርዎ ላይ የ Barbie አስማትን ለመጨመር ለ Deep Pink Xbox መቆጣጠሪያ ወይም ለኖቫ ፒንክ PS5 መቆጣጠሪያ መምረጥ ይችላሉ።
የእርስዎን ኬን-ኤርጂ ለማሳየት ከፈለጉ ከማቴል 'I Am Kenough' hoodie አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። ምቹ በሆነ ቁሳቁስ የተሰራው ይህ hoodie በ$60 ይሰራል እና ከኦክቶበር 10 በፊት ይላካል። ማትኤል ኮፍያ እና ኮፍያዎችን ጨምሮ ሌሎች 'እኔ ኬኖው'' አልባሳትንም ያቀርባል።
የመኖሪያ ቦታቸውን ለማስዋብ ለሚፈልጉ፣ ማትኤል የተለያዩ የ Barbie ፊልም-ገጽታ ያላቸው የሸራ ህትመቶች አሉት። እያንዳንዳቸው በ40 ዶላር የሚሸጡ እነዚህ ህትመቶች ለ Barbie ያለዎትን ፍቅር እንዲያሳዩ ያስችሉዎታል።
ከሚመረጡት ብዙ አማራጮች ጋር፣ የ Barbie አድናቂዎች እራሳቸውን በፊልሙ አለም ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ማጥለቅ ይችላሉ። በስብስብ፣ ፋሽን ወይም ዲኮር፣ Barbie: The Movieን ለማክበር ምንም መንገዶች እጥረት የለበትም።
ምንጭ፡ አይ.ጂ.ኤን – ሃና ሁሊሃን (የፍሪላንስ ጸሐፊ)