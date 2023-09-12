የመስመር ላይ ማንነትዎን መጠበቅ፡ የግላዊነት እና ደህንነት መመሪያ

ዛሬ ባለንበት የዲጂታል ዘመን፣ በመስመር ላይ ስለእርስዎ ወይም ስለልጅዎ ተደራሽ የሆነውን መረጃ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ቀላል የፍለጋ ሞተር መጠይቅ የግል ዝርዝሮችን እና የረሷቸውን መለያዎች እንኳን ሊያሳይ ይችላል። የእርስዎን ግላዊነት ለመጠበቅ፣ ሊወስዷቸው የሚችሏቸው አንዳንድ እርምጃዎች እዚህ አሉ።
በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳቱን ይገምግሙ. እንደ "ተበሳጨሁ?" ያሉ መሳሪያዎችን ተጠቀም. በማንኛውም የውሂብ ጥሰት ውስጥ የእርስዎ የግል መረጃ መጋለጡን ለማረጋገጥ። ካለ፣ ወዲያውኑ የይለፍ ቃላትዎን ይቀይሩ። የተበላሸውን የይለፍ ቃል በተጠቀምክበት በማንኛውም ድህረ ገጽ ላይ የመግቢያ ምስክርነቶችህን ዳግም አስጀምር። ይህ ያልተፈቀደ ወደ መለያዎችዎ መድረስን ይከለክላል እና እንደ የባንክ ሂሳብዎ ያሉ ሚስጥራዊነት ያላቸውን መረጃዎች ለመጠበቅ ይረዳል።
የግል አሰሳ ሁነታዎችን ወይም በግላዊነት ላይ ያተኮሩ አሳሾችን ለመጠቀም ያስቡበት። የግል አሰሳ ታሪክህን ከመሳሪያ ላይ ማጽዳት ቢችልም የመስመር ላይ እንቅስቃሴዎችህን ከድር ጣቢያዎች፣ የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢዎች እና ባለስልጣናት አይደብቀውም። እንደ DuckDuckGo፣ Ghostery፣ Brave Browser ወይም Tor ያሉ በግላዊነት ላይ ያተኮሩ አሳሾች ክትትልን እና የውሂብ ማከማቻን በመቀነስ ተጨማሪ ጥበቃ ይሰጣሉ።
በተጨማሪም፣ የእርስዎን መተግበሪያዎች ኦዲት ያድርጉ። ብዙ መተግበሪያዎች እና አሳሽ ቅጥያዎች የእርስዎን ውሂብ ይሰበስባሉ እና ለማስታወቂያ ሰሪዎች ወይም ሶስተኛ ወገኖች ይሸጣሉ። በስልክዎ ላይ ለእያንዳንዱ መተግበሪያ የተሰጡትን ፈቃዶች ይገምግሙ እና ማንኛውንም የተደራሽ መዳረሻ ያሰናክሉ። የጀርባ ክትትልን እና የሶስተኛ ወገኖች ማጣቀሻዎችን ልብ ይበሉ, ይህም የውሂብ ደላላዎችን ሊያመለክት ይችላል. በተመሳሳይ ሁኔታ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ማንኛቸውም ጥቅም ላይ ያልዋሉ መተግበሪያዎችን ወይም የአሳሽ ቅጥያዎችን ያስወግዱ።
እንደ ለማህበራዊ ሚዲያ መለያዎች መመዝገብ ወይም በመስመር ላይ ግብይት ላሉ የመስመር ላይ ግንኙነቶች የበርነር ኢሜል አድራሻ መጠቀም ያስቡበት። ለነዚህ መስተጋብሮች የተለየ የኢሜይል አድራሻ ማዘጋጀት አይፈለጌ መልዕክትን ለመከላከል ይረዳል እና የግል መረጃ ከዋናው የኢሜል መለያዎ ጋር የመተሳሰር አደጋን ይቀንሳል።
እነዚህን ደረጃዎች በመከተል የመስመር ላይ ማንነትዎን በተሻለ ሁኔታ መጠበቅ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሄደ ዲጂታል አለም ውስጥ የእርስዎን ግላዊነት መጠበቅ ይችላሉ።
ምንጮች:
- "ራስህን ፈልግ" ጽሑፍ
- "ተበሳጨሁ?" የውሂብ ጎታ