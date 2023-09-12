Apple Watch Series 9 እና Ultra 2፡ በ2023 ምን አዲስ ነገር አለ?

እ.ኤ.አ. በ 2022 አፕል ከአመታት ውስጥ ከታዩት ትልቁ ምርኮኞች አንዱ የሆነውን ወጣ ገባ አፕል Watch Ultra በመልቀቅ ሞገዶችን አድርጓል። ባለፈው አመት የቆዳ ሙቀት ዳሰሳን የሚያሳይ ተከታታይ 8 መግቢያም ተመልክቷል። ተከታታይ 9 እና Ultra 2 እንደ መሠረተ ልማት ላይሆኑ ቢችሉም, አንዳንድ ትኩረት የሚስቡ ማሻሻያዎችን ወደ ጠረጴዛው ያመጣሉ.
ተከታታይ 9 የቀደመውን ተከታታይ 8ን ንድፍ እንደያዘ ይቆያል፣ ነገር ግን ፈጣን S9 ቺፕሴት ይዞ ይመጣል። ይህ የተሻሻለ የማቀነባበሪያ ኃይል ፍጥነትን ከማሳደጉም በላይ የባትሪ ዕድሜንም ያሻሽላል። የSiri ጥያቄዎች አሁን በመሣሪያው ላይ ሊከናወኑ ይችላሉ፣ ይህም የእጅ ሰዓትዎን ለመቆጣጠር የWi-Fi ግንኙነትን ወይም ጠንካራ የሕዋስ ሽፋን አስፈላጊነትን ያስወግዳል። በተጨማሪም, አዲስ ሮዝ ቀለም አማራጭ ቀርቧል.
Ultra 2፣ ዋጋው በ799 ዶላር፣ የአፕል በጣም ውድ ሰዓት ነው። እስከ 3,000 ኒት የሚደርስ በሚያስደንቅ ብሩህ ማሳያ ይመካል፣ ይህም እንደ ከፍታ ያሉ በፍጥነት የሚለዋወጡትን የስፖርት መረጃዎችን ለማየት ቀላል ያደርገዋል። ሁለቱም Ultra 2 እና Series 9 Double Tap የሚባል አዲስ ባህሪ ያሳያሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች በሰዓቱ ላይ ጣት እና አውራ ጣትን በመንካት እንደ ጥሪን ማንጠልጠል ወይም ሰዓት ቆጣሪን ማስጀመር ያሉ ቀላል ተግባራትን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል።
ዘላቂነት በዚህ አመት ለ Apple ቁልፍ ትኩረት ነበር. ሰዓቶቹ አሁን በባትሪው ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ ኮባልት እና በሻንጣው ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን ይጠቀማሉ። አፕል ለስፖርታዊ ዑደቶቹ ከ86% እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለ ይዘት የተሰራ FineWoven የተባለ አዲስ ቁሳቁስ አስተዋውቋል። ኩባንያው በታዳሽ ሃይል አጠቃቀም ላይ ኢንቨስት በማድረግ የካርበን ልቀትን ለመቀነስ ጥረት አድርጓል።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ ወሬዎች እንደሚጠቁሙት አፕል በ2024 ወይም 2025 እንደሚለቀቅ በሚጠበቀው የ Apple Watch X ላይ ከፍተኛ ማሻሻያዎች ሊኖሩት ይችላል። ግምታዊ ማሻሻያዎች ቀጭን መያዣ እና አዲስ ማሰሪያ አባሪ ስርዓት ያካትታሉ። Watch X ለተሻሻለ የባትሪ ህይወት እና ለትልቅ ስክሪን የማይክሮ ኤልዲ ማሳያ ሊይዝ ይችላል።
ከጤና ጋር በተያያዙ ባህሪያት፣ አፕል በተከታታይ አዳዲስ ተግባራትን በእያንዳንዱ ተደጋጋሚነት አስተዋውቋል። ወደፊት ሊጨመሩ የሚችሉ ተጨማሪዎች የደም ግፊትን መከታተል እና ወራሪ ያልሆነ የደም ግሉኮስ ክትትልን ሊያካትቱ ይችላሉ። እነዚህ ባህሪያት በተለይ የስኳር በሽታ ላለባቸው ወይም ቅድመ የስኳር በሽታ ላለባቸው ሰዎች ጠቃሚ ይሆናሉ።
አፕል በፕሪሚየም የስፖርት የምልከታ ምድብ ውስጥ ጋርሚንን ለመፎካከር አላማው አዳዲስ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ባህሪያትን በማስተዋወቅ ላይ ነው። በቅርቡ ይፋ የሆነው WatchOS 10 ወደ Series 9 እና Ultra 2 የተሻሻሉ ችሎታዎችን ያመጣል፣ ለምሳሌ በብስክሌት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ወቅት ስልክዎን ወደ አውቶማቲክ የብስክሌት ኮምፒውተር የመቀየር ችሎታ።
የ Apple Watch SE, የመግቢያ ደረጃ ምርጫ, በዚህ አመት ምንም ማሻሻያ ባያገኝም, Series 9 እና Ultra 2 የአፕል አድናቂዎችን ለማስደሰት በቂ ማሻሻያዎችን ያመጣሉ. የእነዚህ ሰዓቶች ቅድመ-ትዕዛዞች አስቀድመው ተጀምረዋል፣ ተገኝነት ከሴፕቴምበር 22 ጀምሮ።
ምንጮች:
- WIRED (የመጀመሪያው መጣጥፍ ምንጭ)