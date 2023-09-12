የ 2023 ፖርሽ 911 ካሬራ ቲ፡ የፑሪስት ህልም

እ.ኤ.አ. 2023 ፖርሽ 911 ካርሬራ ቲ የመኪና አድናቂዎችን በሚያስደንቅ በሻሲው ፣ በትክክለኛ መሪ እና በሆድ እብጠት እጦት ሲያስደንቅ ቆይቷል። በአስደናቂው የባህረ ሰላጤ ሰማያዊ ቀለም የሚገኘው ይህ ሞዴል በአፈጻጸም ላይ ያተኮሩ ባህሪያትን ከክብደት ቁጠባ እርምጃዎች ጋር በማጣመር የንጹህ ህልም ነው።
የካሬራ ቲ ጎልቶ ከሚታይባቸው ባህሪያት አንዱ ተለዋዋጭ የመንዳት ልምድን የሚሰጥ በስፖርት የተስተካከለ PASM ንቁ የእገዳ ስርዓት ነው። በተጨማሪም የቶርኬ-ቬክተር ውሱን ተንሸራታች የኋላ ልዩነት እና የነቃ የስፖርት ጭስ ማውጫ ስርዓት ደረጃውን የጠበቀ በመሆኑ የመኪናውን የአፈፃፀም አቅም የበለጠ ያሳድጋል።
በካሬው ውስጥ, ካሬራ ቲ ምንም ትርጉም የሌለው ንድፍ ያቀርባል, ምንም እንኳን የክብደት መቀነስ ጥረቶች ውስጡን ትንሽ ጫጫታ አድርገውታል. እንደ የክብደት ቁጠባ እርምጃዎች, የኋላ መቀመጫው ተሰርዟል, ነገር ግን ተጨማሪ መቀመጫ ለሚያስፈልጋቸው ያለምንም ወጪ እንደገና መጨመር ይቻላል.
Carrera T እንደ መደበኛ ባለ ሰባት ፍጥነት ያለው ማንዋል gearbox ይመጣል፣ነገር ግን ባለ ስምንት ፍጥነት ፒዲኬ አውቶማቲክ ስርጭት እንደ አማራጭ ይገኛል። በእነዚህ የኃይል ማጓጓዣ አማራጮች፣ Carrera T አስደናቂ አፈጻጸምን ያቀርባል፣ ከ0-60 ማፋጠን በሰአት ከ4.3 ሰከንድ በእጅ ማርሽ ሳጥን እና 3.8 ሰከንድ ከፒዲኬ ጋር።
ምንም እንኳን የአፈፃፀም ችሎታዎች ቢኖሩም, Carrera T የተነደፈው የዕለት ተዕለት የስፖርት መኪና ነው. ከሌሎች የ 911 ልዩነቶች ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ምቹ እና ተግባራዊ የመንዳት ልምድን ይሰጣል ማለት ነው ። ይህ ማለት ባለቤቶቹ ጋራዥ ውስጥ ተከማችተው ከማቆየት ይልቅ በመደበኛነት ካርሬራ ቲን የመደሰት እድላቸው ሰፊ ነው።
በማጠቃለያው፣ 2023 ፖርሽ 911 ካርሬራ ቲ ትክክለኛነትን፣ አፈጻጸምን እና መንፈስ ያለበትን የመንዳት ልምድን ለሚፈልጉ ንፁህ ባለሙያዎች የሚያገለግል ልዩ ሞዴል ነው። በአስደናቂ ባህሪያት እና አስደናቂ ንድፍ, ካሬራ ቲ በመንገዱም ሆነ በመንገዱ ላይ ጭንቅላትን እንደሚያዞር እርግጠኛ ነው.
ምንጮች:
- የፖርሽ መኪናዎች ሰሜን አሜሪካ ፣ ኢንክ