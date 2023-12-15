ታሌስ አሌኒያ ስፔስ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲን FLEX ሳተላይትን ለመሞከር የዩኬን RAL ቦታን ሊጠቀም ነው

በቴሌስ እና በሊዮናርዶ መካከል የተቋቋመው ታልስ አሌኒያ ስፔስ አጠቃላይ ስብሰባን፣ ውህደትን እና ሙከራን ለማካሄድ በኦክስፎርድሻየር በሚገኘው የዩናይትድ ኪንግደም RAL የጠፈር ምርምር ተቋም ብሔራዊ የሳተላይት ሙከራ ተቋምን (NSTF) መርጧል። FLuorescence ኤክስፕሎረር) ሳተላይት. ይህ መሬት ላይ የወደቀችው ሳተላይት በፍሎረሰንስ ካርታ በመያዝ ስለ ምድር ዕፅዋት አጠቃላይ ጤና እና ምርታማነት ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
ስለ ፕላኔቷ የጤና ሁኔታ ያለንን ግንዛቤ ለመቀየር ቃል የገባልን ፣ FLEX ሳተላይት በእጽዋት የሚወጣውን ፍሎረሰንት ለመለካት በሊዮናርዶ የተሰራውን ከፍተኛ ጥራት ያለው ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር ይጠቀማል። ሳይንቲስቶች የፎቶሲንተቲክ እንቅስቃሴን በመለካት የአለም እፅዋትን ምርታማነት እና ደህንነት በትክክል መገምገም ይችላሉ።
የ NSTF አጠቃቀም ውሳኔ የዩናይትድ ኪንግደም RAL የጠፈር ምርምር ኢንስቲትዩት ይህን የመሰለ ወሳኝ የፈተና ዘመቻ ለማካሄድ አስፈላጊው እውቀት እና እጅግ የላቀ መሠረተ ልማት ያለው መሆኑን እውቅና ያሳያል። የታሌስ አሌኒያ ስፔስ RAL Space መምረጡ ተቋሙ በሳተላይት ቴክኖሎጂ የላቀ ዝና እና ሳይንሳዊ ግንዛቤን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።
በዚህ አጋርነት፣ Thales Alenia Space እና RAL Space ለESA FLEX ተልዕኮ ስኬት እና ተልእኮው ስለ ዕፅዋት ተለዋዋጭነት እና በአካባቢ ላይ የሚኖራቸውን ተጽእኖ ግንዛቤ ለማሳደግ ኃይላቸውን ይተባበራሉ። በ NSTF የሚካሄደው የሙከራ ዘመቻ የ FLEX ሳተላይት ወደ ጠፈር ከመሰማራቱ በፊት ያለውን ተግባር፣ አስተማማኝነት እና አፈጻጸም በጥብቅ ይገመግማል።
የላቀ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ታሌስ አሌኒያ ስፔስ እና ሊዮናርዶ ለአካባቢ ጥበቃ ክትትል እና ዘላቂ የግብርና ተግባራት በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ የሚያቀርብ አዲስ የምድር ምልከታ መንገዱን እየከፈቱ ነው። የ FLEX ሳተላይት የካርታ እና የእጽዋትን ፍሎረሰንት ለመለካት ያለው ችሎታ የፕላኔታችንን ጤና ለመረዳት እና ለመጠበቅ በምናደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ እድገትን ያሳያል።