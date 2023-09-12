በዲጂታል ዘመን የስልክ ገንዘብ ማሰባሰብ አስፈላጊነት

የስልክ ገንዘብ ማሰባሰብ ለትርፍ ላልሆኑ ድርጅቶች አስፈላጊ መሣሪያ ሆኖ ቆይቷል፣ ይህም ሊሆኑ ከሚችሉ ደጋፊዎች፣ ለጋሾች እና በጎ ፈቃደኞች ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። እንደ የመልእክት መላላኪያ እና የቪዲዮ ኮንፈረንስ ያሉ አዳዲስ የመገናኛ ቴክኖሎጂዎች ብቅ እያሉ ቢሆንም ስልኩ በሽያጭ፣ የደንበኞች አገልግሎት፣ የውስጥ ግንኙነት እና የገንዘብ ማሰባሰብያ ጥረቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና መጫወቱን ቀጥሏል።
የገንዘብ ማሰባሰብ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ህይወት ነው, ይህም በህብረተሰብ ውስጥ ጠቃሚ ስራቸውን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል. ስልኩ በግለሰቦች እና በጉዳዩ መካከል ግንኙነቶችን ለመፍጠር በማገዝ ለገንዘብ ማሰባሰብ የበለጠ ግላዊ እና ሰዋዊ አቀራረብን ይሰጣል። ነገር ግን ቀጣይነት ያለው የኑሮ ውድነት እና የአገልግሎት ፍላጎት መጨመር የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዳዲስ መፍትሄዎችን እንዲፈልጉ አስገድዷቸዋል።
በኮቪድ-19 መጨመር፣ ብዙ ሰዎች በተቆለፈበት ወቅት የስልክ ውይይቶችን ለማድረግ ጊዜ እና ፍቃደኝነት ስላላቸው የስልክ ገንዘብ ማሰባሰብ እድገት አሳይቷል። ብዙዎች ወደ ቅድመ ወረርሽኙ ሥራ ሲመለሱ፣ የስልክ ገንዘብ ማሰባሰብ ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ለትርፍ ላልሆኑ ድርጅቶች ሥራ ወሳኝ ነው። በእርግጥ፣ ሁለት ሶስተኛው የገንዘብ አሰባሳቢዎች ስልክን ለደጋፊ መጋቢነት በሚቀጥለው ዓመት እንደሚጠቀሙ ይጠብቃሉ።
ከዲጂታል የወደፊት ሁኔታ ጋር ለመላመድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በደመና ላይ የተመሰረቱ የመገናኛ መሳሪያዎችን መመልከት ይችላሉ። እንደ ቮይስ ኦቨር ኢንተርኔት ፕሮቶኮል (VoIP) የስልክ ሲስተሞች ያሉ የሶፍትዌር መፍትሄዎች ከባህላዊ የቢሮ ስልኮች ጋር ሲነፃፀሩ ተለዋዋጭነትን እና የተሻሻሉ ባህሪያትን ያቀርባሉ። በክላውድ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎች የርቀት ስራን፣ የጥሪ ቀረጻን፣ ፈጣን ቅጂዎችን፣ ዝርዝር ትንታኔዎችን እና ከሌሎች ስርዓቶች ጋር እንዲዋሃዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አስፈላጊ መረጃዎችን እንዲያስተዳድሩ እና እንዲያከማቹ ቀላል ያደርገዋል።
እ.ኤ.አ. በ 2025 እየቀረበ ያለው የባህላዊ የመስመር ላይ አገልግሎት መጥፋት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የስልክ ስርዓቶቻቸውን ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን የበለጠ ያጎላል ። ማብሪያው በመዳብ PSTN ሽቦ ላይ በሚሰሩ የተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል። እንደ VoIP ስልኮች ያሉ በደመና ላይ የተመሰረቱ የመገናኛ መሳሪያዎች አስተማማኝ አማራጭ ይሰጣሉ። ነገር ግን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ስራቸውን እንዳያስተጓጉሉ ቀድመው ማቀድ እና ሽግግር ማድረግ አለባቸው።
አማራጭ የስልክ ስርዓት በሚመርጡበት ጊዜ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንደ ወጪ፣ ጥቅማጥቅሞችን ማሻሻል፣ ስልጠና እና ወቅታዊ እና የወደፊት ፍላጎቶችን ማሟላት ያሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። ለበጎ አድራጎት ድርጅት የተደረገው እና የሚደርሰው እያንዳንዱ ጥሪ መዋጮ ለመጨመርም ሆነ ድጋፍ ለመስጠት ወሳኝ ነው።
የቴሌፎን የገንዘብ ማሰባሰብያ ለመቆየት እዚህ አለ፣ ነገር ግን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን እንዲቀበሉ አስፈላጊ ነው። ከንግድ ንግዶች ጋር ሲነጻጸር ዲጂታል ፈጠራ ቀዳሚ ቀዳሚ ጉዳይ ላይሆን ቢችልም ለወደፊት ለህብረተሰቡ የሚያበረክቱትን ተፅእኖ ፈጣሪ ስራ ለመቀጠል የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።
ምንጭ፡- ቻርተርድ የገቢ ማሰባሰቢያ ተቋም፣ ብሔራዊ የንግድ ኮሙኒኬሽን
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