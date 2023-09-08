Tecno Phantom V Flip: Tecno's First Clamshell Foldable

Tecno በሲንጋፖር ውስጥ በሴፕቴምበር 22 ቀን በሲንጋፖር በተካሄደ ዝግጅት ላይ የመጀመሪያውን ክላምሼል ታጣፊ የሆነውን Tecno Phantom V Flip ለመክፈት ተዘጋጅቷል። ይህ ጅምር ኩባንያው በአግድም የሚታጠፍ ፋንተም ቪ ፎልድን በ MWC 2023 በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ካስተዋወቀ በኋላ ነው። በ Phantom V Flip አማካኝነት Tecno የስልኮችን ዘይቤ እና ተግባር ለፋሽን እና ወደፊት ለሚመለከቱ ሸማቾች እንደገና ለመወሰን ያለመ ነው።
Tecno ስለ Phantom V Flip ዝርዝሮች ጥብቅ ፍንጭ ቢያደርግም፣ የወጡ ምስሎች ምን እንደምንጠብቀው ፍንጭ ሰጥተውናል። መሣሪያው ሁለት ካሜራዎች በዙሪያው ተቀምጠው ክብ ሽፋን ያለው ማሳያ ያሳያል። የስልኩ ዋና መግለጫዎች በጎግል ፕሌይ ኮንሶል ላይ ሲታዩም ተገለጡ። ባለ 6.9 ኢንች ሙሉ ኤችዲ+ ታጣፊ 8ጂቢ RAM እና አንድሮይድ 13 ላይ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። ቺፕሴት ዲመንስቲ 1300 እንደሚሆን ይጠበቃል።
ቴክኖ ከ Phantom V Flip በተጨማሪ የሜጋቡክ T1 2023 14 ኢንች ላፕቶፕ በተመሳሳይ ዝግጅት ያስተዋውቃል። ስለ እነዚህ ምርቶች በዚህ ጊዜ ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም፣ ነገር ግን Tecno አዲስ የቅጽ ሁኔታዎችን ለመመርመር ቁርጠኝነት ማድረጉ ለደንበኞቻቸው አዳዲስ አማራጮችን ለመስጠት ዓላማ እንዳላቸው ያሳያል።
Tecno Phantom V Flip በስማርትፎን ቴክኖሎጂ ውስጥ በተለይም በሚታጠፍ መሳሪያ ክፍል ውስጥ ቀጣይነት ያለው መሻሻል ማሳያ ነው። የዘመኑን ሸማቾች ፍላጎት እና ምርጫ የሚያሟሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ለማቅረብ Tecno ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ምንጮች:
- Tecno ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ
- የጉግል ፕሌይ ኮንሶል ዝርዝር
ትርጓሜዎች
– ክላምሼል ታጣፊ፡- ከባህላዊው የሚገለባበጥ ስልክ የሚመስል ታጣፊ መሳሪያ ሲሆን ስክሪኑ በግማሽ እንዲታጠፍ የሚያስችል አንጠልጣይ ዲዛይን ያለው ነው።
- የቅጽ ሁኔታ፡ የመሣሪያው አካላዊ ልኬቶች እና አቀማመጥ፣ ቅርጹን፣ መጠኑን እና ንድፉን ጨምሮ።
- Cuttign- Edge: በአንድ የተወሰነ መስክ ውስጥ ያለውን የቅርብ ጊዜ እና በጣም የላቀ ቴክኖሎጂን ወይም ዲዛይንን ይመለከታል።