Tecno የህንድ ቻንድራያን-10 ተልዕኮን ለማክበር ስፓርክ 3 ፕሮ ሙን ኤክስፕሎረር እትም አስጀምሯል

ታዋቂው የስማርትፎን ብራንድ የሆነው ቴክኖ በቅርቡ ልዩ የስፓርክ 10 ፕሮ ስማርት ስልካቸውን በህንድ ለገበያ አቅርቧል። “የጨረቃ አሳሽ እትም” የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል፣ ይህ ልዩ መሳሪያ የህንድ የተሳካ የቻንድራያን-3 ሙን ተልዕኮ ለማክበር ነው የተቀየሰው። የዚህን አዲሱን ስማርት ስልክ አጓጊ ገፅታዎች ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የቴክኖ ስፓርክ 10 ፕሮ ሙን ኤክስፕሎረር እትም የሚያምር እና ዘመናዊ ዲዛይን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። መስታወቱ ጀርባ፣ ለስላሳ አሸዋ የመሰለ አጨራረስ፣ ፕሪሚየም መልክ እና ስሜት ይሰጠዋል። የስልኩ ጀርባ በሁለት ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን የላይኛው ክፍል ነጭ እና የተቀረው ጥቁር ነው. በጥቁር ክፍል ላይ ሰያፍ መስመሮች አሉ, ለጠቅላላው ንድፍ ውበት መጨመር. እንደሌሎች ስልኮች ሳይሆን ይህ እትም የሚወጣ የካሜራ እብጠት የለውም። በጎን በኩል አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው እና የጣት አሻራ ስካነር ይዟል.
ከዝርዝር መግለጫዎች አንፃር፣ Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer እትም ባለ 6.1 ኢንች ኤፍኤችዲ+ ማሳያ ለስላሳ 90Hz የማደስ ፍጥነት አለው። በማእከላዊ-የተሰለፈው የጡጫ-ቀዳዳ መቁረጫ አስደናቂ የራስ ፎቶዎችን ለመቅረጽ 32ሜፒ የፊት ካሜራ አለው። ከኋላ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ለማንሳት 50MP ቀዳሚ ዳሳሽ፣ ከ AI ሌንስ ጋር አለ። በመከለያ ስር፣ ስማርት ስልኩ በጠንካራው Helio G88 SoC የሚሰራ ሲሆን ይህም ኃይለኛ አፈጻጸምን ይሰጣል። ከ 8 ጊባ ራም እና 128 ጂቢ የውስጥ ማህደረ ትውስታ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም በቂ የማከማቻ አቅም አለው። መሣሪያው 5,000W ፈጣን ባትሪ መሙላትን የሚደግፍ ትልቅ 18mAh ባትሪ አለው።
በTecno Spark 10 Pro Moon Explorer እትም ላይ ፍላጎት ካሎት ከሴፕቴምበር 7, 2023 ጀምሮ አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። ይፋዊው የሚለቀቅበት ቀን ሴፕቴምበር 15፣ 2023 ተይዟል። ስልኩ ዋጋው 11,999 Rs ነው፣ ይህም ያደርገዋል። ለስማርትፎን አድናቂዎች ማራኪ አማራጭ።
ይህ የቴክኖ ልዩ እትም ስማርትፎን የህንድ የተሳካ የጨረቃ ተልዕኮን ለማስታወስ ጥሩ መንገድ ነው። በሚያምር ዲዛይን እና አስደናቂ ባህሪያቱ፣ አስደሳች የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል። የጠፈር ፍለጋ ደጋፊም ሆኑ በቀላሉ አዲስ ስማርትፎን የሚፈልጉት Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer እትም በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
ምንጮች:
- [1] ፍቺዎች፡- ሄሊዮ G88 ሶሲ በቴክኖ ስፓርክ 10 ፕሮ ሙን አሳሽ እትም ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን ሲስተም-ላይ-ቺፕን ያመለክታል። ለስማርትፎኖች የተነደፈ ኃይለኛ ፕሮሰሰር ነው።