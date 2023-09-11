የዳይንግ ብርሃን 2 ለጨዋታ ውስጥ ግዢ ፕሪሚየም ምንዛሪ DL ነጥቦችን አስተዋውቋል

ወደ ዳይንግ ላይት 2 በተደረገው በጣም የቅርብ ጊዜ ዝማኔ ውስጥ፣ በታዋቂው ጨዋታ Dying Light ቀጣይነት ያለው፣ DL Points የሚባል አዲስ ፕሪሚየም የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ አስተዋውቋል። ተጫዋቾች ከጨዋታው መውጣት ሳያስፈልጋቸው አሁን እነዚህን ነጥቦች በመጠቀም የቆዳ መያዣዎችን መግዛት ይችላሉ።
የመጀመሪያው የዳይንግ ብርሃን ማይክሮ ግብይቶችን ቢያሳይም የተከናወኑት እንደ ሶኒ ወይም ቫልቭ ባሉ የመድረክ ባለቤቶች የመደብር የፊት ለፊት ገፅታዎች ነው። የዳይንግ ላይት 2 ገንቢ የሆነው ቴክላንድ፣ DL Pointsን እንደ ብቸኛ የውስጠ-ጨዋታ ግዢ መገበያያ ገንዘብ መጠቀም “ህይወታችንን ቀላል ያደርገዋል” ብሏል። ይህ እርምጃ ለመድረክ መደብሮች የተለየ ጥቅሎችን መፍጠርንም ያስወግዳል።
በአሁኑ ጊዜ ተጫዋቾች የዲኤል ነጥብ ቅርቅቦችን ከ PlayStation እና Xbox መደብሮች ለማግኘት የገሃዱ ዓለም ገንዘብ የማውጣት አማራጭ አላቸው። ሆኖም ቴክላንድ አንዴ ዲኤል ነጥቦቹ ሙሉ በሙሉ ከተተገበሩ ጥቅሞቹ ከ PlayStation መደብር እንደሚወገዱ አስታውቋል።
ይህ የዲኤል ነጥቦች መግቢያ ጊዜ እና የቴክላንድን አብላጫ አክሲዮን በቴክ ግዙፉ ቴንሰንት ስለገዛው ጊዜ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ቴክላንድ ሁለቱ ክስተቶች እንዳልተገናኙ እና የዲኤል ፖይንት ትግበራ በሚፈለገው የምርት ጊዜ መዘግየቱን አብራርቷል።
በዲኤል ነጥብ፣ ተጫዋቾች አሁን ካለው መሳጭ ዓለም ዳይንግ ብርሃን 2 ሳይወጡ የውስጠ-ጨዋታ ግዢዎችን የሚፈጽሙበት ምቹ እና እንከን የለሽ መንገድ አላቸው። ይህ አዲስ የፕሪሚየም ምንዛሪ ስርዓት ተጫዋቾች የቆዳ ቅርቅቦችን በተሻለ ዋጋ እንዲገዙ እድል ይሰጣል፣ ይህም ጥቅማቸውን ያሳድጋል። አጠቃላይ የጨዋታ ልምድ።
ምንጮች:
- የሚሞት ብርሃን 2 ኦፊሴላዊ ዝመና
- Techland FAQ በዲኤል ነጥቦች ላይ
– Techland ስለ Tencent ግዢ የሰጠው መግለጫ
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ ወደ ተወሰኑ ምንጮች ምንም አይነት ዩአርኤሎችን አልያዘም።