ታይዋን ለዲጂታል ንብረት ኢንዱስትሪ አዲስ መመሪያዎችን አስተዋውቋል

ታይዋን እያደገ የመጣውን የዲጂታል ንብረት ኢንዱስትሪ ደንቦችን የሚተገብሩ አገሮች ዝርዝር ውስጥ ገብታለች። የታይዋን የፋይናንሺያል ተቆጣጣሪ ኮሚሽን (ኤፍ.ኤስ.ሲ.) ፈጠራን በማጎልበት እና ባለሀብቶችን በመጠበቅ መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ያለመ አስር መመሪያዎችን አዘጋጅቷል።
በመመሪያው ውስጥ ካሉት ቁልፍ ድንጋጌዎች አንዱ የኤፍኤስሲ ፍቃድ ሳያገኙ በታይዋን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የባህር ዳርቻ ልውውጦችን መቆጣጠር ነው። ይህ ማለት እንደ Binance, Bitfinex እና Kraken ያሉ አለምአቀፍ ልውውጦች በበርካታ ክልሎች ውስጥ ደንቦችን ሳያከብሩ ሲሰሩ የቆዩ ሲሆን አሁን የበለጠ ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል.
ታይዋን በ FTX ውድቀት በጣም ከተጎዱት ሀገሮች መካከል አንዱ ስለነበረች ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ የገንዘብ ልውውጦችን አሉታዊ ተፅእኖዎች አጋጥሟታል። በውጤቱም፣ FSC ኢንቨስተሮችን ለመጠበቅ እና የዲጂታል ንብረት ገበያውን መረጋጋት ለማረጋገጥ ንቁ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው።
የአጭበርባሪ ልውውጦችን ከማስቆም በተጨማሪ፣ የታይዋን አዲስ መመሪያዎች ማስታወቂያዎችን ከማተምዎ በፊት የቨርቹዋል ንብረት አገልግሎት አቅራቢዎች (VASPs) ከFSC ፈቃድ እንዲጠይቁ ይጠይቃሉ። VASPs የደንበኞችን ንብረት ከኦፕሬሽን ካፒታል መለየት እና ጠንካራ የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ (ኤኤምኤል) ፕሮግራሞችን መተግበር ይጠበቅባቸዋል። መመሪያው ውስብስብ ተዋጽኦ ምርቶችን ለችርቻሮ ባለሀብቶች ማቅረብን ይከለክላል፣ ባለማክበርም ከባድ ቅጣት ያስቀጣል።
ማስመሰያ መስጠት ሌላው በመመሪያው የተመለከተው አካባቢ ነው። ቫኤስፒዎች ማስመሰያዎችን ከማውጣታቸው በፊት ነጭ ወረቀቶቻቸውን ለFSC እንዲገመግም ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ይህ እርምጃ ግልጽነትን ለማስተዋወቅ እና ባለሀብቶችን ከማጭበርበር ዘዴዎች ለመጠበቅ ያለመ ነው።
ልዩ ባህሪያቸው እና ውህደታቸው የበለጠ አጠቃላይ ደንቦችን ስለሚያስፈልገው የ FSC ስልጣን የማይፈነዳ ቶከን (NFTs) እንደማይሸፍን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
የታይዋን የዲጂታል ንብረት ኢንዱስትሪን ለመቆጣጠር የወሰደችው እርምጃ በአለምአቀፍ ተቆጣጣሪዎች መካከል እያደገ የመጣውን የ crypto ገበያ ፈጣን እድገትን ያሳያል። እነዚህን መመሪያዎች በመተግበር ታይዋን በዲጂታል ንብረት ዘርፍ ፈጠራን በመንከባከብ ለባለሀብቶች ደህንነቱ የተጠበቀ እና የበለጠ ግልጽነት ያለው አካባቢ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]