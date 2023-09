ኔንቲዶ ቀይር 2 የተሻሻለ አፈጻጸም እና የተቀነሰ የመጫኛ ጊዜን ለማሳየት ተወራ

By

በጉጉት ስለሚጠበቀው ኔንቲዶ ስዊች 2 ወሬዎች መሰራጨታቸውን ቀጥለዋል፣ ስለ አፈፃፀሙ እና ባህሪያቱ አዳዲስ ዝርዝሮች እየወጡ ነው። ታማኝ ምንጮች ኮንሶሉ በኦገስት ውስጥ በ Gamescom ላይ የሚታይ ሚስጥር እንደነበረው ተናግረዋል፣ እና አሁን ሶስተኛው ምንጭ እነዚህን የይገባኛል ጥያቄዎች አረጋግጧል እና ተጨማሪ መረጃ አክሏል።

ከዩሮጋመር እና ቪጂሲ ዘገባዎች እንደተናገሩት ስዊች 2 ለታዋቂው ጨዋታ አድናቂዎች ተስፋ ሰጭ የሚመስለውን “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” በከፍተኛ የፍሬም ፍጥነት እና ጥራት ለማስኬድ እየተወራ ነው። ቀደም ሲል ታማኝ የነበረው ኔቲ ዘ ጥላቻ፣ እነዚህን የይገባኛል ጥያቄዎች ደግፎ ስለ ኮንሶሉ የሰማውን ተጨማሪ ዝርዝሮችን አሳይቷል።

በNate The Hate የተጠቀሰው አንድ ጉልህ መሻሻል የጭነት ጊዜዎች ጉልህ ቅነሳ ነው። አዲሱ ሃርድዌር ለጨዋታዎች፣ በተለይም ከዋናው ሜኑ በሚነሳበት ጊዜ ወዲያውኑ የመጫኛ ጊዜዎችን ይፈቅዳል ብሏል። ይህ በ30 ሰከንድ አካባቢ የመጫኛ ጊዜ ከነበረው ከመጀመሪያው ስዊች ጋር ሲነጻጸር ትልቅ መሻሻል ነው።

በአፈጻጸም ረገድ ኔቲ ዘ ጥላቻ "የዱር እስትንፋስ" በሴኮንድ 60 ክፈፎች በ 4K ጥራት በስዊች 2 ላይ እየሰራ ነበር ሲል ተናግሯል። 5 እና Xbox Series X/S ማሳካት ይችላሉ። ሆኖም የSwitch 2 ጥሬ ሃይል ከ Xbox Series S በታች እንደሚሆን ይጠበቃል።

ይህንን ለማካካስ፣ ስዊች 2 ዝቅተኛ ኃይል ባላቸው መሳሪያዎች ላይ 4K ጥራትን ማስመሰል የሚችል ዲኤልኤስኤስ (ጥልቅ መማሪያ ሱፐር ናሙና) የተባለ አዲስ ቴክኖሎጂ ሊጠቀም ይችላል። ይህ የአፈጻጸም ቅልጥፍናን እየጠበቀ ከ4K ጋር ተመጣጣኝ የእይታ ተሞክሮን ሊሰጥ ይችላል።

የስዊች 2 ወደ ኋላ ተኳሃኝነት እና ይፋዊ የመገለጫ/የማስጀመሪያ ቀናትን በተመለከተ አሁንም እርግጠኛ ያልሆነ ነገር ቢኖርም፣ ኔቲ ዘ ጥላቻ የሚቀጥለው ኔንቲዶ ዳይሬክት በግምት በሦስት ቀናት ውስጥ ምናልባትም በሴፕቴምበር 14 እንደሚተላለፍ ይጠቁማል። ኔንቲዶ ዳይሬክትስ በተለምዶ የሚካሄደው በ ላይ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ሐሙስ.

በማጠቃለያው፣ የኒንቴንዶ ስዊች 2 የተወራው ባህሪያት የተሻሻለ አፈጻጸም፣ የመጫኛ ጊዜ መቀነስ እና የዲኤልኤስኤስ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ ያመለክታሉ። ይህን በጣም የሚጠበቀውን ኮንሶል በተመለከተ አድናቂዎች ከኔንቲዶ ተጨማሪ ዝመናዎችን በጉጉት እየጠበቁ ነው።

