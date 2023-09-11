የአፕል ኤም 3 ማክስ እስከ 2023 ዘግይቷል፣ ተንታኞች እንደሚሉት

ታማኝ የአፕል ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ እንደሚለው፣ የአፕል በጣም በጉጉት የሚጠበቀው M3 Macs የመጀመሪያው ማዕበል እስከ 2023 ድረስ አይጀምርም።ከአፕል የማኑፋክቸሪንግ አቅርቦት ሰንሰለቶች ብዙ ጊዜ የውስጥ መረጃን የሚቀበለው ኩኦ ስለ መዘግየቱ የተለየ መረጃ አልሰጠም። ይህ የጊዜ ለውጥ አፕል M2 ላይ የተመሰረተ ማክቡክ ፕሮ እና ማክ ሚኒ ዲዛይኖችን መውጣቱን ያሳያል፣ እነዚህም በመጀመሪያ በ2022 መገባደጃ ላይ ታቅደው የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ በጥር 2023 ተጀመረ።
የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን በአፕል ምርቶች ላይ ሌላ ታዋቂ የመረጃ ምንጭ፣ በተጨማሪም በጥቅምት ማክ ማስታወቂያ ላይ ትንበያውን አሻሽሏል። የአይፓድ አየር ማደስን ጨምሮ አፕል ከሴፕቴምበር በኋላ የሚያመርታቸው አንዳንድ ምርቶች እንደሚኖሩት ቢያምንም፣እነዚህ ልቀቶች ቀድመው ከተቀረጹ የማስታወቂያ ቪዲዮዎች ይልቅ በጋዜጣዊ መግለጫዎች እንደሚደረጉ ገምቷል።
የኩኦ ማስታወቂያ የማክቡክ መስመርን ብቻ የሚያመለክት እንጂ በአፕል ፖርትፎሊዮ ውስጥ ያሉ ሌሎች መሳሪያዎችን እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። የኤም 2 ቺፕ ልዩነት ከሌለ ብቸኛው የማክ ሞዴል ሆኖ ስለሚቆይ iMac ለማደስ ረጅም ጊዜ ያለፈበት መሳሪያ ሆኖ ጎልቶ ይታያል። በሌላ በኩል እንደ ማክ ሚኒ፣ ማክ ስቱዲዮ እና ማክ ፕሮ ያሉ ማክቡክ ያልሆኑ በM2 ቺፖች ብዙ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን አግኝተዋል።
የ M3 ቺፖችን ከታይዋን ሴሚኮንዳክተር (TSMC) አዲስ የ 3 nm ሂደትን በመጠቀም እንዲመረቱ ይጠበቃል። ይህ ሂደት አፕል የኃይል ፍጆታን ሳይጨምር የቺፕ አፈፃፀምን እንዲያሳድግ ያስችለዋል። የM3 አሰላለፍ ከኤም 2 ስሪቶች ጋር ሲወዳደር ተጨማሪ የሲፒዩ እና የጂፒዩ ኮርሶችን እንዲሁም አፕል ያስተዋወቀው የስነ-ህንፃ ማሻሻያዎችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።
በአሁኑ ጊዜ ኢንቴል ማክን የሚጠቀሙ ከ macOS Sonoma ጋር ቀርፋፋ ወይም ተኳሃኝ ያልሆኑ ሰዎች M3 ትውልድን እንደ ጠቃሚ ማሻሻያ ሊጠባበቁ ይችላሉ። እ.ኤ.አ. በ1 መገባደጃ ላይ የመጀመሪያዎቹ ኤም2020 ማክስ ተጠቃሚዎች የM3 አሰላለፍ ለማሻሻል ፈታኝ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ።
አፕል በሴፕቴምበር ዝግጅቱ ወቅት የማክ አሰላለፉን ይናገር እንደሆነ እርግጠኛ ባይሆንም፣ በሴፕቴምበር 12 በምስራቅ አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰአት ላይ የማስታወቂያዎቹን የቀጥታ ሽፋን እንሰጣለን።
ምንጮች:
- ሚንግ-ቺ ኩኦ
- የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን