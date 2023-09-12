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ቴክኖሎጂ

Oracle ማጋራቶች ከደካማ Q2 የገቢ ሪፖርት በኋላ ይወድቃሉ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
Oracle ማጋራቶች ከደካማ Q2 የገቢ ሪፖርት በኋላ ይወድቃሉ

የሁለተኛው የበጀት ሩብ ዓመት የሂሳብ ሪፖርቱን ይፋ ካደረገ በኋላ የOracle ኮርፖሬሽን አክሲዮኖች ከመክፈቻው ደወል በፊት በ10 በመቶ ቀንሰዋል። የሶፍትዌር ኩባንያው በአንድ አክሲዮን 1.19 ዶላር የተስተካከለ ገቢ እንዳገኘ ሪፖርት አድርጓል፣ ይህም ተንታኞች በአንድ አክሲዮን 1.15 ዶላር ያላቸውን ግምት በመጠኑ ታልፏል። ነገር ግን ገቢው በ12.45 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል፣ ይህም ከታቀደው 12.47 ቢሊዮን ዶላር ያነሰ ነው።

ዌስትሮክ እንደ Smurfit Kappa Shares Sink ሆኖ ከውህደት ጋር ወደፊት ይሄዳል

የወረቀት እና ማሸጊያ ኩባንያ ዌስትሮክ ከደብሊን መሰረቱ Smurfit Kappa ጋር ለመዋሃድ ማቀዱን ካሳወቀ በኋላ ከደወል በፊት የአክሲዮን 6 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። በአንፃሩ፣ ለዜና ምላሽ የSmurfit Kappa ድርሻ ከ8 በመቶ በላይ ቀንሷል።

የአይፎን ማስጀመሪያ ክስተት ቀደም ብሎ የአፕል አክሲዮን ይነሳል

ደወሉ ወደ ሚጠበቀው የአይፎን ማስጀመሪያ ክስተት ከመድረሱ በፊት የአፕል ክምችት መጠነኛ ጭማሪ አሳይቷል። በኢ.ቲ.ኤ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የታቀደው ይህ ዝግጅት በቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና ባለሀብቶች መካከል ጩኸት እና ደስታን ፈጥሮ ነበር።

የአሜሪካ ባንክ የሲንታስ አክሲዮን አሻሽሏል።

Cintas ከአሜሪካ ባንክ የግዢ ደረጃ ማሻሻያ ከተቀበለ በኋላ በቅድመ ማርኬት ግብይት የ1% እድገት አሳይቷል። ይህ ማሻሻያ የሚመጣው ለስላሳ ማረፊያ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የመጋለጥ እድሉ እየጨመረ በሄደ መጠን ለአክሲዮኑ ያለውን አዎንታዊ አመለካከት በማሳየት ነው።

የኬሲ አጠቃላይ መደብሮች ከገቢ ከሚጠበቀው በላይ ይበልጣል

የችርቻሮ አክሲዮን ኬሲ አጠቃላይ መደብሮች በቅርብ ሩብ ዓመት ከሚጠበቀው ገቢ በላቀ ሁኔታ በቅድመ ማርኬት ግብይት 4% ጭማሪ አሳይተዋል። ኩባንያው በአንድ አክሲዮን 4.52 ዶላር ገቢ ማግኘቱን ገልጿል፤ ይህም በአንድ አክሲዮን ሲጠበቅ የነበረው 3.36 ዶላር ብልጫ አለው። ገቢው ከተጠበቀው በታች ትንሽ ቢቀንስም፣ ባለሀብቶች አሁንም በአዎንታዊ የገቢ ሪፖርት ተበረታተዋል።

ጌሮን ከጎልድማን ሳችስ ማሻሻያ ተቀበለ

ጌሮን የደም ካንሰር ህክምና ድርጅት ከጎልድማን ሳክስ የግዢ ማሻሻያ ከተቀበለ በኋላ ከደወሉ በፊት የ5% ጭማሪ አሳይቷል። ማሻሻያው የተደረገው የጄሮን እ.ኤ.አ. 2024 መድሃኒት ከመጀመሩ በፊት ነው ፣ይህም በኩባንያው አክሲዮኖች ውስጥ ከፍተኛ እድገትን ለማምጣት የሚያስችል አቅም ያለው ሲሆን ተንታኞች እስከ 70% ሊጨምር እንደሚችል ተንብየዋል።

ምንጮች:

- LSEG

- FactSet

- ሮይተርስ

By ገብርኤል Botha

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