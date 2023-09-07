አክሲዮኖች አፕል ስሉምፕስ እና ኢንቴል በላቀ ደረጃ ሲከፈቱ ዝቅ ብለው ይከፈታሉ

በሥራ ገበያው ላይ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታን ተከትሎ አክሲዮኖች ሐሙስ ቀን ዝቅ ብለው ተከፍተዋል። አፕል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማሽቆልቆሉን የቀጠለ ሲሆን ቺፕ ሰሪ ኢንቴል ግን የማሸነፍ ጉዞውን አራዝሟል። የሰራተኛ ዲፓርትመንት እንደዘገበው የመጀመሪያዎቹ የስራ እጦት የይገባኛል ጥያቄዎች ባልተጠበቀ ሁኔታ ባለፈው ሳምንት ቀንሰዋል ፣ ከየካቲት ወር ጀምሮ ዝቅተኛው ደረጃ ላይ ደርሷል። የሚቀጥሉ የይገባኛል ጥያቄዎችም ከፍተኛ ቅናሽ አሳይተዋል። ምንም እንኳን በስራ አጥነት የይገባኛል ጥያቄዎች ላይ አዎንታዊ ዜና ቢኖርም, የፌደራል ሪዘርቭ አሁን ያለውን የወለድ ተመኖች ለመጠበቅ እና የዋጋ ንረትን ለመዋጋት ለጠንካራ የሥራ ገበያ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል.
ቻይና በአይፎን ላይ የጣለችው እገዳ በመንግስት የተያዙ ኩባንያዎችን እና በመንግስት የሚደገፉ ኤጀንሲዎችን በማካተት የ AAPL አክሲዮን 2.9 በመቶ ቀንሷል። C3.ai የመጀመሪያ ሩብ ገቢ ሪፖርቱን ተከትሎ በአክሲዮን ዋጋ ላይ የ12.2% ቅናሽ አጋጥሞታል፣ ይህም በአንድ ድርሻ የ9 ሳንቲም ኪሳራ ቢያሳይም የገቢ የሚጠበቁትን አሸነፈ። የ Wedbush ደህንነቶች ተንታኝ ዳንኤል ኢቭስ ስለ C3.ai የረጅም ጊዜ አቅም በሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ ገበያ ላይ ብሩህ ተስፋ አላቸው።
Nasdaq Composite 0.9% ወደ 13,748 ዝቅ ብሏል፣ አራተኛው ተከታታይ ኪሳራው፣ S&P 500 በ0.3% ወደ 4,451 ቀንሷል። ሆኖም የዶው ጆንስ ኢንደስትሪያል አማካኝ በ 0.2% ወደ 34,500 ማሳደግ ችሏል ለኢንቴል ጥንካሬ። የኢንቴል አክሲዮን በ3.2 በመቶ አድጓል፣ ይህም በበርካታ ወራት ውስጥ ረጅሙን ዕለታዊ የድል ጉዞውን ያሳያል።
ምንጮች፡- [ምንጭ1]፣ [ምንጭ2]
ትርጓሜዎች
የሥራ ገበያው በኢኮኖሚው ውስጥ ያለውን የሰው ኃይል አቅርቦት እና የአሰሪዎችን ፍላጎት ፍላጎት ያመለክታል.
የመጀመሪያ ስራ አጥነት የይገባኛል ጥያቄዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ለስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች የሚያመለክቱ ሰዎች ቁጥር ነው። ዝቅተኛ ቁጥሮች ጤናማ የሥራ ገበያን ያመለክታሉ።
የሚቀጥሉት የይገባኛል ጥያቄዎች የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን የሚያገኙ እና ቀደም ሲል የመጀመሪያ የይገባኛል ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች ቁጥር ናቸው።
የፌዴራል ሪዘርቭ ወይም ፌዴሬሽኑ የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ ባንክ ነው እና የወለድ መጠኖችን ማቀናበርን ጨምሮ ለገንዘብ ፖሊሲ ኃላፊነት አለበት።
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ገበያ የሚያመለክተው ብዙውን ጊዜ የሰውን እውቀት የሚጠይቁ ተግባራትን የሚያከናውኑ የኮምፒተር ስርዓቶችን ማሳደግ እና መተግበርን ነው።
ምንጭ፡- [ምንጭ 1፡ ኪፕሊንገር]፣ [ምንጭ2፡ብሉምበርግ]