የእንፋሎት 20ኛ አመትን ያከብራል፡ ከውዝግብ እስከ በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይነት

ለቪዲዮ ጨዋታዎች ታዋቂው የዲጂታል ስርጭት መድረክ Steam 20ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው። በሴፕቴምበር 12, 2003 የጀመረው Steam መጀመሪያ ላይ ለብዙ ተጫዋች አገልጋይ አሳሾች እና ፊዚካል ዲስኮች ስጋት አድርገው ከሚመለከቱት የፒሲ ተጫዋቾች ምላሽ አጋጥሞታል። ነገር ግን ቫልቭ የተለቀቀው Half-Life 2፣ ስቲም እንዲጫወት ያስፈለገው፣ ትልቅ ስኬት እንደሆነ እና በእንፋሎት በኢንዱስትሪው ውስጥ የበላይነቱን እንዲይዝ መንገዱን ከፍቷል።
ምንም እንኳን የመጀመሪያ ጥርጣሬዎች ቢኖሩም የጨዋታ አሳታሚዎች በመጨረሻ የእንፋሎትን ዋጋ እና ሰፊ የተጠቃሚውን መሰረት ተገንዝበዋል. ዛሬ፣ እንደ ኢኤ፣ ዩቢሶፍት፣ ማይክሮሶፍት፣ ሶኒ፣ ስኩዌር ኢኒክስ እና ብሊዛርድ ያሉ ዋና ዋና አሳታሚዎች Steam ን እንደ የ PC ጨዋታ መድረክ አድርገው ተቀብለዋል። Epic Games እንኳን ከEpic Games ማከማቻው ጋር በነጻ ጨዋታዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ቢሰጥም ከSteam's ሞመንተም ጋር ለመወዳደር ታግሏል።
የቫልቭ የመጨረሻ ግብ ከSteam ጋር ማንኛውም የጨዋታ ገንቢ ተጫዋቾቻቸውን በቀጥታ እንዲደርሱበት እና ተመልካቾቻቸውን እንዲገነቡ መድረክ መስጠት ነበር። ዓመታት እያለፉ ሲሄዱ, Steam ለኢንዲ ጨዋታ ግኝት መድረክ ሆኗል, ይህም ጨዋታዎችን በቋሚነት ሽያጭ እና አዳዲስ ባህሪያት ለመግዛት እና ለመጫወት ምቹ ቦታን ያቀርባል.
ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የSteam ተወዳጅነት እየጨመረ በጥር ወር 10 ሚሊዮን ተጫዋቾች በአንድ ጊዜ ገብተዋል። በተጨማሪም፣ የቫልቭ የቅርብ ጊዜ የSteam Deck ጨዋታ በእጅ የሚያዝ ማስታወቂያ ወደ መድረኩ አዲስ ደስታን አምጥቷል እና የተጠቃሚ በይነገጹን አሻሽሏል።
Steam 20 ኛውን የምስረታ በዓሉን ሲያከብር፣ ከአወዛጋቢው የዲአርኤም መሳሪያነት ወደ ተወዳጅ የጨዋታ ቤት በሚልዮን ለሚቆጠሩ ፒሲ ተጫዋቾች ተቀይሯል። ምንም እንኳን ቀደምት ተግዳሮቶች ቢኖሩም, Steam በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበለጸገ የዲጂታል ስርጭት ገጽታ ምልክት ሆኗል.
ምንጭ፡ ዘ ቨርጅ በሴን ሆሊስተር