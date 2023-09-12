ግዛቶች ዲጂታል ክፍፍልን ለማገናኘት በተመጣጣኝ የግንኙነት ፕሮግራም ላይ ይተማመናሉ።

በመላው ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ግዛቶች ለሁሉም ነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የብሮድባንድ አቅርቦት ላይ ያተኮሩ የዲጂታል ፍትሃዊነት እቅዶችን በመተግበር ዲጂታል ክፍፍልን ለመዝጋት እየሰሩ ነው። ክልሎች ከሚተማመኑባቸው ቁልፍ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ተመጣጣኝ የግንኙነት ፕሮግራም (ኤሲፒ) ሲሆን በፌዴራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) የተቋቋመው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አባወራዎች የብሮድባንድ አገልግሎት እንዲችሉ ለመርዳት ነው።
ሉዊዚያና በኤሲፒ ምዝገባ ግንባር ቀደም ነች፣ ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑ ብቁ ነዋሪዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ይሳተፋሉ። በዲጂታል ፍትሃዊነት እቅዱ ውስጥ፣ ConnectLA የACP ምዝገባን በአጭር ጊዜ ከ635,000 በላይ እና በረጅም ጊዜ 980,000 ለማሳደግ ያለመ ነው። በተመሳሳይ፣ ሞንታና የACP ምዝገባን ለነዋሪዎቿ ያለውን ተመጣጣኝነት ክፍተት ለመፍታት እንደ ወሳኝ ስልት ነው የሚመለከተው። የስቴቱ ረቂቅ የዲጂታል እድሎች እቅድ ግንዛቤን በማሳደግ እና ብቁ የሆኑ ቤተሰቦችን በኤሲፒ ምዝገባ ሂደት ላይ በማገዝ ላይ ያተኩራል።
ዩታ፣ ልክ እንደ ብዙ ግዛቶች፣ በተመጣጣኝ ዋጋ የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት ያለው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር አለው። የዩታ ብሮድባንድ ሴንተር ኤሲፒ ለነዋሪዎች የሚገኝ በጣም ተፅዕኖ ያለው ተመጣጣኝ ዋጋ መሆኑን ተገንዝቧል። ዌስት ቨርጂኒያ እና ዋዮሚንግ ዲጂታል ፍትሃዊነትን በማሳካት ረገድ የኤሲፒን አስፈላጊነት ይገነዘባሉ። ዌስት ቨርጂኒያ በ250,000 2028 ብቁ ቤተሰቦች በኤሲፒ እንዲመዘገቡ ለማድረግ ያለመ ሲሆን ዋዮሚንግ በፕሮግራሙ የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢዎችን ተሳትፎ ለማሳደግ እና ብቁ ቤተሰቦች ግንዛቤን ለማሳደግ እየሰራች ነው።
ኤሲፒ በአሁኑ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ20 ሚሊዮን በላይ አባወራዎችን ተመጣጣኝ የብሮድባንድ አገልግሎት ይሰጣል። ሆኖም፣ የFCC ግምቶች እንደሚጠቁሙት ለፕሮግራሙ የገንዘብ ድጋፍ በሚቀጥለው ዓመት ውስጥ ሊያልቅ ይችላል። በምላሹም የኤፍሲሲ ሊቀመንበሩ ጄሲካ ሮዘንወርሴል እና የሁለቱም ወገኖች 45 የኮንግረስ አባላት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን የብሮድባንድ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ለማድረግ የACP የገንዘብ ድጋፍ እንዲያራዝም አመራር አሳስበዋል።
የACP የወደፊት ዕጣ ፈንታ በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ነገር ግን ፖሊሲ አውጪዎች የዲጂታል ክፍፍልን ተመጣጣኝነት እና ለፕሮግራሙ የሚሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስተናግዱ ተስፋ ያደርጋሉ። ሁለንተናዊ የብሮድባንድ ተደራሽነትን የማሳካት እና የዲጂታል ክፍፍሉን የማገናኘት ግብ በመያዝ፣ ስቴቶች ብሮድባንድ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች ተመጣጣኝ ለማድረግ እና የትምህርት፣ የጤና እንክብካቤ እና የስራ እድሎችን ለመስጠት በኤሲፒ ላይ እየቆጠሩ ነው።
ትርጓሜዎች
- ዲጂታል ፍትሃዊነት፡ ሁሉም ሰዎች እና ማህበረሰቦች ከዲጂታል ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስፈልጉ ክህሎቶች፣ ቴክኖሎጂ እና አቅም እንዲኖራቸው ማረጋገጥ።
- ዲጂታል ክፍፍል፡- የመረጃ እና የመገናኛ ቴክኖሎጂዎችን የማግኘት እና አጠቃቀም ባላቸው ግለሰቦች እና ማህበረሰቦች መካከል ያለው ክፍተት።
ምንጮች:
- ቤንተን የብሮድባንድ እና የማህበረሰብ ተቋም [ምንም URL አልተሰጠም]
- የተዋሃደ አግባብነት ህግ፣ 2021 [ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም]
- የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች [ምንም URL አልተሰጠም]