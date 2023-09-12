ከቫይራል ስታርፊልድ ድንች ክሊፕ በስተጀርባ ያለውን ፊዚክስ መረዳት

ባለፈው ሳምንት አንድ የስታርፊልድ ተጫዋች 20,000 ድንችን በመርከባቸው ኮክፒት ውስጥ ሲጭን የሚያሳይ ቪዲዮ ክሊፕ ታይቷል። የዚህ ዓይነቱ ድፍረት ትኩረትን የሳበ ቢሆንም እውነተኛው ትኩረት የሚስበው ግን እነዚህ ሁሉ ድንች “ፊዚክስ” ስላላቸው ነው። ግን አንድ ነገር "ፊዚክስ እንዲኖረው" ማለት ምን ማለት ነው? ለምንድነው ሰዎች በህዋ አሰሳ ጨዋታ ውስጥ በተከመረ የድንች ክምር ይደነቃሉ?
ይህንን ክስተት ለመረዳት፣ ለግንዛቤ ብዙ የጨዋታ አዘጋጆችን አግኝተናል። Nikita Luzhanskyi, Unreal Engine ገንቢ, በእቃዎች መካከል ግጭቶች በጨዋታዎች ውስጥ እንዴት እንደሚሰላ አብራርቷል. በመሠረቱ፣ በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ሁለት ነገሮች ሲጋጩ ፊዚክስ ወደ ጨዋታ ይመጣል። ነገር ግን፣ በምናባዊ ክፍተቶች ውስጥ፣ ኮምፒውተሮች ለተሳተፈ እያንዳንዱ ነገር ፊዚክስን ለማስላት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። በድብልቅ ውስጥ ብዙ እቃዎች, ብዙ ስሌቶች ያስፈልጋሉ, ይህም ነገሮችን የበለጠ ውስብስብ ያደርገዋል.
ሉዝሃንስኪ እንዲሁ ጨዋታዎች በተወሰነ የፍሬም ፍጥነት እንደ 60 ክፈፎች በሰከንድ (fps) እንደሚሰሩ አጉልቷል። በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ የጨዋታው ሞተር የግብአት መረጃን ያካሂዳል, በጨዋታው ዓለም ላይ ይተገበራል, የነገሮችን ግንኙነት ያሰላል እና ምስሉን በስክሪኑ ላይ ያቀርባል. ብዙ እቃዎች በበዙ ቁጥር ኤንጂኑ ለተጨባጭ መስተጋብር ብዙ ፍተሻዎች ያስፈልገዋል። ነገር ግን፣ ከፍሬም ፍጥነቱ በላይ ያለውን ገደብ ማለፍ ጨዋታው እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም ለተጫዋቾች የማይፈለግ ነው።
በጨዋታ ውስጥ የነገሮችን እንቅስቃሴ ማስላት በቲኮች ወይም በጊዜ ክፍተቶች መካከል ትናንሽ እንቅስቃሴዎችን ለማስላት ብዙ ስልተ ቀመሮችን መጠቀምን ያካትታል። እንደ ማጣደፍ፣ ፍጥነት እና ግጭት ያሉ ነገሮች ግምት ውስጥ ይገባል። በመቶዎች ወይም በሺዎች ከሚቆጠሩ ነገሮች ጋር ተጨባጭ ግጭቶችን ማግኘት ቀልጣፋ እና ፈጣን ኮድ ያስፈልገዋል።
የስታርፊልድ ድንች ክሊፕ ሊቅ የሆነው 20,000 ድንች እርስ በርስ ሲጋጭ ፣ ወለሉ እና የሚንቀሳቀስ በር ቢኖራቸውም ፣ እንደ ትክክለኛ ድንች ባህሪ ስላላቸው ነው። ያልታወቀ ዓለማት መሪ አርቲስት Liam Tart ድንቹ አሁንም ብቅ ቢሉም በማንኛውም ጊዜ ፊዚክስን እየመሰሉ መሆናቸውን ገልጿል። ብዙውን ጊዜ፣ ነገሮች በቅርበት ሲሆኑ፣ ግጭቶች መንቀጥቀጥ እና መንቀጥቀጥ ያስከትላሉ፣ ነገር ግን በክሊፕ ውስጥ ያሉት ድንች በዝግታ የሚንቀሳቀሱት በሩ ሲከፈት ብቻ ነው። ጉልህ የሆነ የፍሬም ፍጥነት ሳይቀንስ 20,000+ ድንችን ማስመሰልን ማስተዳደር አስደናቂ ስራ ነው።
የ Glass Bottom ጨዋታዎች መስራች ሜጋን ፎክስ ከዚህ ተምሳሌት ሊነሱ የሚችሉ ተግዳሮቶችን የበለጠ ጎላ አድርጎ ያሳያል። በኮምፒዩተር ላይ በሚሰራው ሲፒዩ ፊዚክስ እና በግራፊክስ ካርድ ላይ በሚሰራው ጂፒዩ ፊዚክስ መካከል ያለውን ልዩነት ታብራራለች። የጂፒዩ ፊዚክስ ለራስ-የተያዙ ማስመሰያዎች ይበልጥ ተስማሚ ሲሆኑ፣ የሲፒዩ ፊዚክስ የተጫዋች መስተጋብርን ለሚያካትቱ በይነተገናኝ ማስመሰያዎች የተሻሉ ናቸው። የድንች ሲሙሌሽን ሲፒዩ ፊዚክስን በመጠቀም የተገኘ መሆኑ የክሊፑን አስደናቂ ባህሪ ይጨምራል።
በማጠቃለያው የቫይራል ስታርፊልድ ድንች ክሊፕ በጨዋታዎች ውስጥ ያሉትን የፊዚክስ ማስመሰያዎች ውስብስብ ነገሮችን ያሳያል። የተካተቱት የድንች ብዛት በስሌት ሃይል እና በኮድ ማመቻቸት ረገድ ፈታኝ ነበር። ድንቹ ምንም እንኳን ምናባዊ አካባቢያቸው ቢኖራቸውም እንደ እውነተኛ ድንች ባህሪ መሆናቸው ይህ ክሊፕ በእውነት አእምሮን የሚስብ ያደርገዋል።
ምንጮች:
– የዲጂታል ፋውንደሪ ጆን ሊነማን፣ በመነሻ መጣጥፍ ላይ እንደተጠቀሰው።
- Nikita Luzhanskyi, Unreal Engine ገንቢ በፒንግል ስቱዲዮ
– Liam Tart፣ በማይታወቁ ዓለማት መሪ አርቲስት
- ሜጋን ፎክስ ፣ የ Glass Bottom ጨዋታዎች መስራች [IGN ቃለ መጠይቅ]