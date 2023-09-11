ስታርፊልድ የቤቴስዳ ትልቁ የጨዋታ ጅምር ሪከርድን አዘጋጅቷል።

ስታርፊልድ፣ ከቤቴስዳ በጉጉት የሚጠበቀው RPG የጠፈር ቦታ፣ ወደ ጨዋታው አለም አስደናቂ መግቢያ አድርጓል። በኦገስት 31 ከተለቀቀ በኋላ ጨዋታው ከ6 ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን ሰብስቧል፣ ይህም በቤተሳይዳ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ጅምር ያደርገዋል። ታዋቂነቱ ወደ አስደናቂ የመጀመሪያ የሽያጭ ቁጥሮች ተተርጉሟል፣ ስታርፊልድ ሁለቱንም ዲጂታል እና አካላዊ የሽያጭ ገበታዎች ተቆጣጥሮታል።
በእንፋሎት ላይ ጨዋታው በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ከፍተኛ የሽያጭ ገበታ ላይ ቁጥር-ሁለትን ቦታ ይይዛል, ከረጅም ጊዜ ሻምፒዮን ጀርባ, Counter Strike: Global Offensive. ምንም እንኳን ስታርፊልድ ወደ 200,000 የሚጠጉ ተጨዋቾች ሲኖሩት ከCS:GO's ሚሊዮን ጋር ሲወዳደር፣ ከተጫዋቾች ብዛት እንደ Skyrim፣ Fallout 4 እና The Elder Scrolls Online ካሉት የቤተሳይዳ RPG ዎች በልጧል።
የስታርፊልድ ስኬት በዲጂታል ግዛት ብቻ የተገደበ አይደለም። በዩናይትድ ኪንግደም ጨዋታው እንደ Hogwarts Legacy እና Mario Kart 8 Deluxe ካሉ አርእስቶች በልጦ በአካላዊ የሽያጭ ገበታ ላይ ከፍተኛውን ቦታ አግኝቷል። የ GamesIndustry.Biz ኃላፊ የሆኑት ክሪስቶፈር ድሪንግ የስታርፊልድ ስኬትን አድንቀዋል እና አካላዊ ጅምርን ከዲያብሎ 4 ጋር አነጻጽረው ይህም ትልቅ ዲጂታል ስኬት ነበር።
ምንም እንኳን ስታርፊልድ ለ Xbox እና ለፒሲ ባለቤቶች በጨዋታ ማለፊያ ምዝገባ በነጻ ለመጫወት ቢገኝም አንዳንድ ደጋፊዎች Bethesda Studiosን ለመደገፍ እና ቀጣይ ስኬትን ለማረጋገጥ ጨዋታውን በፈቃደኝነት እየገዙት ነው። አንድ ተጫዋች ጨዋታውን በገንዘብ መደገፍ ከገንቢዎች የበለጠ ይዘት እና ድጋፍ እንደሚያገኝ በመግለጽ የዲጂታል ስሪቱን ለመግዛት ምክንያታቸውን ገልፀዋል ።
Bethesda ኦፊሴላዊ የሽያጭ አሃዞችን ባይገልጽም የስታርፊልድ አፈጻጸም ለጨዋታው ጠንካራ ጅምር መሆኑን ያሳያል። የጨዋታው ማህበረሰብ ተጨማሪ ዝማኔዎችን በጉጉት ሲጠብቅ፣ Starfield እራሱን እንደ Bethesda አንድ ትልቅ ልቀት ያቋቋመ ይመስላል።
ምንጮች:
- የእንፋሎት ዓለም አቀፍ ከፍተኛ የሽያጭ ገበታ
– GamesIndustry.Biz Twitter ክር