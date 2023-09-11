የቤቴስዳ ጨዋታ ስቱዲዮዎች ስታርፊልድ አስደናቂ ዜሮ-ስበት የሽጉጥ ልምድን ያቀርባል

Bethesda Game Studios የጦር መሣሪያዎቹ ክብደት፣ ትክክለኛ እና ኃይለኛ እንደሚሰማቸው ተቺዎች በመግለጽ በስታርፊልድ የውጊያ መካኒኮችን አድናቆት አግኝቷል። በ Fallout ተከታታይ ከላባ-ብርሃን መሳሪያ ጉልህ የሆነ መሻሻል። ነገር ግን፣ ጎልቶ የሚታየው ባህሪው የጨዋታውን የውጊያ ስርዓት በተሻለ ሁኔታ በሚያሳይ በአስደሳች የዜሮ-ስበት ሽጉጥ ውስጥ ለመሳተፍ የቀደመ ጨዋታ እድል ነው።
[ስፒኦለር ማንቂያ፡- የሚከተለው ዝርዝር መረጃ በስታርፊልድ ውስጥ ያለውን የአልማጅስት የጠፈር ጣቢያ የጎን ተልዕኮ ነው።]
ከአልፋ ሴንታዩሪ ተነስቼ የማንቲስ ተልዕኮ መስመርን እየተከተልኩ ሳለ የኦሊምፐስ ኮከብ ስርዓትን አገኘሁ እና በፕላኔቷ ኔሶይ አቅራቢያ ያለ ተራ የሚመስል ራዲያል የጠፈር ጣቢያ አጋጠመኝ። ይሁን እንጂ ከጣቢያው ጋር ለመግባባት ስሞክር ምንም ምላሽ አልተገኘም, ይህም ስጋት ፈጠረ.
ወደ ጣቢያው እንደገባሁ፣ ቦርሳዬ ላይ ባሉት ጄቶች ብቻ እየተመራ፣ ክብደት በሌለው ማራኪ ኮሪደር ውስጥ ራሴን አገኘሁት። በመስኮቶቹ ውስጥ ስቃኝ፣ የሆነ ችግር እንደተፈጠረ የሚጠቁሙ ፍርስራሾች ባዶው የጠፈር ጣቢያ ውስጥ ተንሳፈው ተመለከትኩ። በድንገት አንድ ስፔሰር በአጠገቡ ተንሳፈፈ፣ ይህም ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መጀመሩን ያመለክታል። ከታች ባለው ደረጃ ትርምስ ተፈጠረ።
ዜሮ-ስበት አካባቢ ኃይለኛ ጨዋታን ያበረታታል፣ በጌጥ ግርዶሽ ብቻ ተጫዋቾችን ከጠላቶች ብዛት ይለያል። ርቀቱን በፍጥነት ለመዝጋት እና ተቃዋሚዎችን ለማግለል የጄት ቦርሳ መጠቀም ወሳኝ ነው። የእጅ ቦምቦች እና ሽጉጦች በደንብ የተቀናጀ የጠላት ቡድንን ለመበተን ውጤታማ ናቸው, ይህም ሽፋንን በአግባቡ ይጠቀማል. የእርምጃው ከአየር መቆለፊያ ጋር ያለው ቅርበት የግንኙነቱን ጥንካሬ ያሳድጋል, እና እንደ ሮቦት ቫስኮ ያሉ AI አጋሮች እንኳን በድርጊቱ ውስጥ ይሳተፋሉ.
በጣም የገረመኝ ልዩ የፊዚክስ ስርዓት ነው። Bethesda ለዜሮ-ስበት ኃይል የተበጀውን የራግዶል ተፅእኖ በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ አድርጋለች፣ ይህም በእይታ አስደናቂ እና ተለዋዋጭ የሬሳ እንቅስቃሴን አስገኝቷል ይህም ጊዜያዊ ሽፋን እንኳን ይሰጣል።
በማጠቃለያው፣ Almagest የጠፈር ጣቢያ በስታርፊልድ የዜሮ-ስበት ፍልሚያ ደስታን ለመለማመድ ቀደምት ጨዋታ ጥሩ እድል ይሰጣል። እስካሁን ካልዳሰሱት የሚወዷቸውን መሳሪያዎች ይዘው መምጣትዎን ያረጋግጡ እና ጠንካራ የማዳን ነጥብ ይፍጠሩ። የጨዋታውን የውጊያ ስርዓቶች ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ ይህንን የተኩስ ፍልሚያ ብዙ ጊዜ ለመድገም እራስዎን ይፈልጉ ይሆናል።
ያስታውሱ፣ በዜሮ ጂ ሲዋጉ፣ የጠላት በር መውረዱን ያስታውሱ።
ትርጓሜዎች
- ዜሮ-ስበት፡- በትንሹም ሆነ ምንም የስበት ኃይል በማይኖርበት ጊዜ ነገሮች እና ግለሰቦች የሚያጋጥማቸው የክብደት ማጣት ሁኔታ።
- ሽጉጥ: የጦር መሳሪያ አጠቃቀምን የሚያካትት ኃይለኛ ፍጥጫ ወይም ግጭት።
- የውጊያ ሜካኒክስ፡- የጦር መሳርያ መካኒኮችን፣ እንቅስቃሴን እና ስልቶችን ጨምሮ የውስጠ-ጨዋታ ውጊያን የሚቆጣጠሩ ስርዓቶች እና ህጎች።
ምንጮች:
- ፖሊጎን: https://www.polygon.com/reviews/123
- የቤቴስዳ ጨዋታ ስቱዲዮዎች: https://bethesda.net/