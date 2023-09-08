በስታርፊልድ ውስጥ የኮንትሮባንድ መሸጥ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል

ማጠቃለያ፡ በስታርፊልድ ውስጥ ገንዘብ ማግኘት ጊዜ የሚወስድ ሂደት ሊሆን ይችላል፣ ግን ሂደቱን ለማፋጠን መንገዶች አሉ። በጣም ቀላል ከሆኑት ዘዴዎች አንዱ በጠላት ሕንፃዎች እና መርከቦች ውስጥ የሚገኙትን እንደ የተሰበሰቡ የአካል ክፍሎች ያሉ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን መሸጥ ነው። ኮንትሮባንድ በቢጫ ምልክት የተለጠፈ ሲሆን ለትልቅ ትርፍ ሊሸጥ ይችላል. የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን ለመሸጥ በጣም ጥሩው ቦታ ዘ ዴን ሲሆን በዎልፍ ሲስተም ውስጥ የሚገኝ የጠፈር ጣቢያ ነው። መርከብዎን በዋሻው ላይ ለመትከል፣ ከጣቢያው 500ሜ ርቀት ላይ መድረስ አለብዎት። በዋሻው ውስጥ 11,000 ክሬዲት ያለው እና ኮንትሮባንድዎን ለመሸጥ ምቹ ቦታ የሚሰጠውን የንግድ ባለስልጣን አቅራቢን ያገኛሉ።
ኮንትሮባንድ ዘ ዴን ውስጥ ሲሸጡ፣ ሲደርሱ አይቃኙም፣ ምንም እንኳን የዩሲ ወታደራዊ መዋቅር ቢሆንም። የንግድ ባለስልጣን የአቅራቢዎችን ክሬዲት እንደገና ለማስጀመር፣ በመቀመጥ ወይም ለ48 ሰአታት ሁለቴ በመተኛት በአጠቃላይ 24 ሰአታት መጠበቅ አለቦት። ለእርስዎ ምቾት ሲባል ከንግድ ባለስልጣን ፊት ለፊት ያሉት ወንበሮች አሉ።
በዎልፍ ውስጥ ያለው ዋሻ ትክክለኛ ቦታ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል ፣ ምክንያቱም አሮጌ ፣ የተደመሰሰ ዋሻ አለ። በተጨማሪም፣ በጠፈር ላይ በሚጓዙበት ጊዜ የንግድ ባለስልጣን ነጋዴ መርከብ ሊያጋጥሙዎት የሚችሉበት እድል አለ፣ ነገር ግን የተረጋገጠ ቦታን ለማረጋገጥ በደን መሸጥ ይመከራል።
ከኮንትሮባንድ የሚገኘውን ገቢ ከፍ ለማድረግ ከፈለጉ በተቻለ ፍጥነት በንግድ ሙያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ያስቡበት። ይህ ማህበራዊ ክህሎት እቃዎችን በ 10% የበለጠ እንዲሸጡ እና በእያንዳንዱ ደረጃ የበለጠ ትርፋማ እንዲሆኑ ያስችልዎታል።
በአጠቃላይ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በስታርፊልድ መሸጥ በፍጥነት ገንዘብ ለማግኘት የሚያስችል ትርፋማ መንገድ ነው። ጥንቃቄ ያድርጉ እና በኮንትሮባንድ የተከለለ ጭነት በመጠቀም ወይም ከአካባቢው በፍጥነት በመጓዝ የደህንነት ጥበቃ መርከብዎን ከመፈተሽዎ በፊት ከመያዝ ይቆጠቡ።
ምንጭ፡ IGN – ሚራንዳ ሳንቼዝ፣ በ IGN የመመሪያዎች ዋና አዘጋጅ