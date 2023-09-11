ስታርፊልድ የSkyrim's concurrent player record በSteam ላይ በልጧል

በጉጉት የሚጠበቀው የቤቴስዳ የጠፈር ጨዋታ ስታርፊልድ ከተለቀቀ በኋላ ሪከርዶችን መስበሩን ቀጥሏል። ጨዋታው አሁን በSkyrim ከፍተኛ በአንድ ጊዜ የተጫዋቾች ብዛት በእንፋሎት ላይ በልጧል፣ በተመሳሳይ ጊዜ 330,723 ተጫዋቾች ደርሷል። ይህ ቁጥር ስካይሪም በ287,411 ከተመዘገበው 2011 በተመሳሳይ ተጫዋቾች ሪከርድ ይበልጣል።
ስታርፊልድ በፒሲ ላይ በጨዋታ ማለፊያ እና በ Xbox ኮንሶሎች ላይ ስለሚገኝ እነዚህ ቁጥሮች በእንፋሎት ተጫዋቾች ላይ ብቻ የተመሰረቱ መሆናቸውን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። የ Xbox ኃላፊ ፊል ስፔንሰር ቀደም ሲል ስታርፊልድ በሴፕቴምበር 7 ላይ በሁሉም መድረኮች ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን እንዳሰባሰበ አስታውቋል።
የስታርፊልድ አጀማመር እስከ ዛሬ ከማንኛውም የ Fallout ጨዋታ የበለጠ ትልቅ ነው ተብሎ ቢታሰብም፣ በ4 በ Fallout 2015 ከደረሰው በተመሳሳይ የተጫዋቾች ቁጥር ያነሰ ነው። Fallout 4 በሚለቀቅበት ጊዜ ወደ 473,000 የሚጠጉ በአንድ ላይ ተጫዋቾች ላይ ደርሷል። ሆኖም ስታርፊልድ በ76 ከፍተኛው 32,982 ተጫዋቾች ከደረሰው Fallout 2020 በተሻለ ሁኔታ እየሰራ ነው።
እንደ Baldur's Gate 3 ካሉ ሌሎች ታዋቂ RPGዎች በተመሳሳይ ጊዜ የተጫዋቾች ቁጥር ባይበልጥም፣ ስታርፊልድ በእንፋሎት ላይ ላለው ትልቁ ጨዋታ አምስተኛውን ቦታ ወስኗል። በአሁኑ ጊዜ ከPUBG፡ Battlegrounds፣ Baldur's Gate 3፣ Dota 2 እና Counter-Strike: Global Offensive ጀርባ ተቀምጧል።
የስታርፊልድ ስኬት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በጨዋታው ላይ ያለውን ከፍተኛ ግምት እና ፍላጎት ያሳያል። ተጫዋቾች በዚህ አስማጭ RPG ውስጥ ያለውን የቦታ ስፋት ማሰስ ሲቀጥሉ፣ ወደፊት ከሌሎች ታዋቂ አርእስቶች ጋር ሲወዳደር ምን ያህል ዋጋ እንደሚኖረው ማየቱ አስደሳች ይሆናል።
ምንጮች፡ የገንቢ አስተያየቶች፣ የSteamDB መዝገቦች