Bethesda ከ AMD ጥቅሞች AMD GPUs እና CPUs ጋር ያለው ትብብር

በቅርብ ጊዜ, Bethesda ከ AMD ጋር ያለው ሽርክና ለቀጣይ ጨዋታቸው, ስታርፊልድ, በፒሲ ተጫዋቾች መካከል ትኩረትን እያገኘ መጥቷል. በዲጂታል ፋውንድሪ ዝርዝር ትንታኔ መሰረት፣ ስታርፊልድ ከኢንቴል እና ናቪዲ አቻዎቻቸው ጋር ሲወዳደር በ AMD ጂፒዩዎች እና ሲፒዩዎች ላይ የተሻለ ስራ ለመስራት የተመቻቸ ይመስላል።
AMD ብቸኛው የስታርፊልድ ፒሲ አጋር ነው፣ እና ጨዋታውን ለ AMD ሃርድዌር ለማሻሻል ከ Bethesda መሐንዲሶች ጋር በቅርበት ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህ ትብብር በ AMD ስርዓቶች ላይ የተሻለ አፈፃፀም አስገኝቷል. ለምሳሌ፣ ዲጂታል ፋውንድሪ በኤ.ዲ.ዲ የቀድሞ ትውልድ Radeon RX 6800 XT ከኢንቴል ኮር i9-12900K ጋር በማጣመር ጨዋታው በተመሳሳይ ስርዓት ከ Nvidia ቀዳሚ ትውልድ RTX 46 ጋር ሲነፃፀር በ3080% በፍጥነት ይሰራል።
በ RTX 3080 አማካኝ የፍሬም ፍጥነቶች ዝቅተኛ ሲሆኑ፣ የፍሬም ጊዜዎች እንዲሁ በመደበኛ ስፒል ይሰቃያሉ። የ ultra shadow ጥራት ቅንብር ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል. ይህን ቅንብር መቀየር አፈጻጸምን ሊያሻሽል ይችላል፣በተለይ በአሮጌው Nvidia GPUs ላይ።
በተጨማሪም፣ ዲጂታል ፋውንደሪ ከኢንቴል ሲፒዩዎች ጋር አንዳንድ እንግዳ የአፈጻጸም ተቃራኒዎችን አግኝቷል። በIntel ቺፖች ላይ ሃይፐር ንባብን ማንቃት ከጠፋበት ጊዜ ጋር ሲነጻጸር ወደ የከፋ አማካይ የፍሬም ፍጥነቶች ይመራል። በሌላ በኩል፣ በAMD ሲፒዩዎች ላይ SMT ን ማጥፋት የፍሬም መጠኖችን ያን ያህል አይጎዳውም ነገር ግን የፍሬም ጊዜዎች የበለጠ ወጥነት የሌላቸው እንዲሆኑ ያደርጋል።
በአጠቃላይ፣ ዲጂታል ፋውንድሪ፣ ስታርፊልድ ለኤ.ዲ.ዲ ሲስተሞች የተመቻቸ ቢመስልም ለኢንቴል እና ናቪዲዎች ግን ብዙም እንዳልሆነ ይደመድማል። ለእነዚህ መድረኮች ቤቴስዳ ጨዋታውን በተሻለ ሁኔታ በማሳደግ ላይ መስራት እንዳለባት ይጠቁማሉ፣ ኢንቴል እና ኒቪዲ ደግሞ የዘመኑ አሽከርካሪዎችን በጊዜ ሂደት መልቀቅ አለባቸው።
ጨዋታው በኒቪዲ እና ኢንቴል ስርዓታቸው ላይ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰራ ሲጠብቁ በነበሩ ፒሲ ተጫዋቾች ስጋቶች ተነስተዋል። የቤቴስዳ ዳይሬክተር ቶድ ሃዋርድ በቃለ መጠይቁ ላይ ጨዋታው ለ PCs የተመቻቸ እና የቴክኖሎጂ ድንበሮችን የሚገፋ መሆኑን ጠቅሷል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ተጫዋቾች ወደፊት የሚደረጉ ማሻሻያዎች እና የአሽከርካሪዎች ልቀቶች የኤኤምዲ ባልሆኑ ስርዓቶች ላይ ያለውን የጨዋታ አፈጻጸም እንደሚያሻሽሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ-ቬርጅ