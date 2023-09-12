በስታርፊልድ ውስጥ ያለው ከእውነታው የራቀ የውሻ እጥረት፡ አድናቂዎች የቁጣ ጓደኞቻቸውን ይፈልጋሉ

የስታርፊልድ፣ የቅርብ ጊዜ ተወዳጅ የቤቴስዳ ጨዋታ፣ ውዳሴ እና ትችት አግኝቷል። ሆኖም የጨዋታው አድናቂዎች እንኳን ግራ የሚያጋቡበት አንዱ ገጽታ የውሾች አለመኖር ነው። የሬዲት ተጠቃሚ u/Hbimajorv የውሻ እጦት የስታርፊልድ በጣም ከእውነታው የራቀ አካል ነው በማለት ቅሬታቸውን ገለፁ።
በጨዋታው ውስጥ ባለው የንጥል መግለጫ መሰረት የተወሰኑ የውሻ ዝርያዎች ጠፍተዋል ተብሏል። ይህ ማብራሪያ ደጋፊዎች ሁሉም ድመቶች እና ውሾች ተመሳሳይ እጣ ፈንታ እንዳጋጠማቸው እንዲገምቱ አድርጓቸዋል. u/Hbimajorv ይህ ከእውነታው የራቀ ነው ሲሉ ይከራከራሉ ምክንያቱም ሰዎች ሁል ጊዜ የቤት እንስሳዎቻቸውን ለመጠበቅ እና ለመንከባከብ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ፣ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥም ጭምር።
በአስተያየቶቹ ውስጥ ያሉ ደጋፊዎች የቤት እንስሳት አለመኖራቸው ለእነሱ ጥምቀትን እንዳበላሸው በመግለጽ ከ u/Hbimajorv ጋር ተስማምተዋል። በሰዎች እና በአራት እግር አጋሮቻቸው መካከል ካለው ጠንካራ ግንኙነት አንፃር ተጫዋቾች ውሾችን ከመጥፋት የመታደግ እድል ማግኘት ነበረባቸው ብለው ያምናሉ።
የሚገርመው ነገር የውሻ እጥረት አሳሳቢ ቢሆንም አንዳንድ ደጋፊዎች በስታርፊልድ ድመቶች አለመኖራቸውን አስተውለዋል። ድመቶችን የሚያሳዩ ቀደምት የግብይት ቁሳቁሶች ከጨዋታው ሙሉ በሙሉ ተቆርጠው ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አስከትሏል።
ለማጠቃለል ያህል, በስታርፊልድ ውስጥ ውሾች አለመኖራቸው በአድናቂዎች መካከል የክርክር ነጥብ ነው. ብዙዎች በሰዎች እና በቤት እንስሳዎቻቸው መካከል ያለውን ትስስር ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ከእውነታው የራቀ እንደሆነ አድርገው ይመለከቱታል። ጨዋታው ስለሌላቸው መቅረት ማብራሪያ ቢሰጥም፣ በምናባዊው ዩኒቨርስ ውስጥ ደጋፊዎቻቸው ፀጉራማ ጓደኞቻቸውን ከጎናቸው ለማድረግ ያላቸውን ፍላጎት ማርካት ግን አጭር ነው።
ምንጮች: ሬዲት፣ ቤተስዳ