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የSpotify የቀን ዝርዝርን በማስተዋወቅ ላይ፡ ለቀኑ የእርስዎ ግላዊ የድምጽ ትራክ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
የSpotify የቀን ዝርዝርን በማስተዋወቅ ላይ፡ ለቀኑ የእርስዎ ግላዊ የድምጽ ትራክ

Spotify በቅርቡ የቀን ዝርዝር የሚባል አዲስ ባህሪ አስተዋውቋል፣ይህም ቀንዎን ወደተመረተ አጫዋች ዝርዝር ይለውጠዋል። በDaylist፣ አሁን ከእለት ተእለት እንቅስቃሴዎ ጋር አብሮ የሚሄድ ፍጹም የሆነ የማጀቢያ ሙዚቃ ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ፈጠራ መሳሪያ ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ ይኸውና

የቀን ዝርዝር የተዘጋጀው አጫዋች ዝርዝሮችን ቀኑን ሙሉ ለተወሰኑ ጊዜያት በማበጀት የሙዚቃ ማዳመጥ ልምድን ለማሻሻል ነው። የጠዋት ስራህን እየጀመርክ፣ ወደ ሥራ ስትሄድ፣ ጂም እየመታህ፣ ወይም ከመተኛትህ በፊት ወደ ታች እየዞርክ፣ የSpotify's Daylist ትክክለኛውን የሙዚቃ ዳራ ሊያቀርብ ይችላል።

የቀን ዝርዝርዎን ለማግኘት በቀላሉ የSpotify መተግበሪያን ይክፈቱ እና ወደ “ለእርስዎ የተሰራ” ክፍል ይሂዱ። እዚህ፣ ከእርስዎ ልዩ ምርጫዎች እና ልምዶች ጋር እንዲዛመድ የተበጁ የአጫዋች ዝርዝሮች ስብስብ ያገኛሉ። የቀን ዝርዝር ከሌሎች ግላዊነት ከተላበሱ አጫዋች ዝርዝሮችዎ ጋር አብሮ ይቀርባል፣ ይህም በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል።

የቀን ዝርዝርን ከሌሎች አጫዋች ዝርዝሮች የሚለየው በእርስዎ የማዳመጥ ልማዶች እና በቀኑ ሰዓት ላይ በመመስረት መላመድ መቻል ነው። የ Spotify ስልተ ቀመሮች የእርስዎን ስሜት እና ለእያንዳንዱ የተወሰነ የጊዜ ገደብ የሚያንፀባርቅ የተበጀ አጫዋች ዝርዝር ለማዘጋጀት የእርስዎን ተወዳጅ ዘውጎች፣ በቅርብ ጊዜ የተጫወቱ ትራኮች እና የማዳመጥ ታሪክ ያሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ ያስገባሉ።

የቀን ዝርዝር በተጨማሪ የማዳመጥ ልምድን የበለጠ ለማበጀት አማራጭ ይሰጥዎታል። እያንዳንዱ ትራክ ከእርስዎ ጣዕም እና ስሜት ጋር በትክክል መያዙን በማረጋገጥ ዘፈኖችን ከአጫዋች ዝርዝር ውስጥ እራስዎ ማከል ወይም ማስወገድ ይችላሉ።

ባጠቃላይ፣ የSpotify's Daylist ለሙዚቃ ዥረት መድረክ አስደሳች ተጨማሪ ነው፣ ለተጠቃሚዎች ግላዊ የሆነ ማጀቢያ ቀኑን እንዲያጅቡ ያቀርባል። የጠዋት ሰው፣ የሌሊት ጉጉት ወይም በመካከል ያለ ቦታ፣ አሁን ከእርስዎ የአኗኗር ዘይቤ ጋር በሚስማማው ፍጹም አጫዋች ዝርዝር መደሰት ይችላሉ።

ምንጮች:
– https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html

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