ልዩ የተለቀቁ አዲስ Roubaix SL8 Endurance የመንገድ ብስክሌት

ስፔሻላይዝድ የቅርብ ጊዜውን ታዋቂውን የሩቤይክስ ኢንዱራንስ የመንገድ ቢስክሌት ስሪት ይፋ አድርጓል፣ Roubaix SL8 የተባለው። ይህ አዲስ ሞዴል በተለያዩ አማራጮች የሚገኝ ሲሆን የታርማክ SL8 ተተኪ ነው። ምንም እንኳን ቀዳሚው Roubaix SL7 ባይኖርም ስፔሻላይዝድ ከፍተኛ የበረራ ሞዴሎቹን በተመሳሳይ ስም ማምጣት ፈልጎ ነበር።
ሩቤይክስ በካርቦን ፋይበር ፍሬም እና በፈጠራው የFutureshock እገዳ ቴክኖሎጂ ለሁለት አስርት ዓመታት በስፔሻላይዝድ አሰላለፍ ውስጥ ዋና መገኛ ነው። እ.ኤ.አ. በ2016 ፒተር ሳጋን በፓሪስ-ሩባይክስ ድል ሲቀዳጅ ዝናን አትርፏል። ስፔሻላይዝድ የይገባኛል ጥያቄ ራውባይክስ SL8 በጽናት የመንገድ ምድብ ውስጥ በጣም ፈጣኑ ብስክሌት ነው ፣የተመቻቸ ኤሮዳይናሚክስ ያለው ሲሆን ይህም አራት ዋት መጎተትን ያስወግዳል።
የተሻሻለ ኤሮዳይናሚክስን ለማግኘት፣ Roubaix SL8 አዲስ ሹካ ቅርፅ፣ የተሻሻለ የቱቦ ንድፍ እና የወንበር መቆየቶችን ያሳያል። ስፔሻላይዝድ በካርቦን ፋይበር አቀማመጥ ማመቻቸት የፍሬም ክብደትን በ50 ግራም ቀንሷል። አዲሱን የFuture Shock ተንጠልጣይ ስርዓት ለማስተናገድ ከፊት ለፊት ካለው የ10ሚሜ ቁመት መጨመር በስተቀር የፍሬም ጂኦሜትሪ ብዙም ሳይለወጥ ይቆያል።
ስለ Future Shock ስንናገር፣ Roubaix SL8 አዲሱን የFuture Shock 3.0 መድረክን አስተዋውቋል። ይህ የፊት እገዳ ስርዓት 20ሚሜ የጉዞ እና የ 30ሚሜ ቁልል ቁመት ማስተካከያ, ምቾት እና ተገዢነትን ይጨምራል. በሶስት ልዩ እርከኖች ይመጣል እና አምስት የስፕሪንግ ታሪፎችን እና ተጨማሪ የቅድመ-ጭነት ማጠቢያዎችን ለማበጀት ያቀርባል። የላይኛው ጫፍ 3.3 አሃድ ለስላሳ ግልቢያ በሃይድሮሊክ እርጥበት ተጥሏል፣ 3.2 ዩኒቶች ለከፍተኛው ለስላሳነት ቅድመ-ቅምጥ ተጭነዋል። የ 3.1 አሃዶች የሚስተካከለው ቅድመ ጭነት አላቸው።
የተመጣጠነ የመሳፈሪያ ስሜት ለመፍጠር ስፔሻላይዝድ የፓቭየ መቀመጫውን ፖስት አዘጋጅቶ የወደቀውን የመቀመጫ መቆንጠጫ ንድፍ፣ Aftershock ቴክኖሎጂ በመባል ይታወቃል። የመቀመጫ ምሰሶው የካርበን አቀማመጥ የኃይል ማስተላለፍን በሚያሻሽልበት ጊዜ ተጽእኖዎችን እና ንዝረቶችን ይቀንሳል. እንደ ስፔሻላይዝድ ከሆነ፣ Roubaix SL8 ከሌሎች የመንገድ ብስክሌቶች ጋር ሲነጻጸር በእጅ መያዣው ላይ የሚደርሱትን የመጀመሪያ ተፅእኖዎች 53% ቅናሽ ይሰጣል።
Roubaix SL8 በሰባት ሞዴሎች ይገኛል፣ የS-Works እትም Sram Red AXS groupset እና Roval Terra CLX II wheelset። እንዲሁም ለብጁ ግንባታዎች የS-Works ፍሬም ስብስብ አለ። የተቀሩት ሞዴሎች በበርካታ የቀለም አማራጮች ይመጣሉ እና የሺማኖ እና የስራም አካላት ድብልቅ ናቸው.
በአጠቃላይ፣ ስፔሻላይዝድ ሩባይክስ SL8 በኤሮዳይናሚክስ፣ በእገዳ ቴክኖሎጂ እና በግልቢያ ምቾት ላይ ጉልህ የሆነ ማሻሻያ ይወክላል፣ ይህም ለጽናት ተኮር ብስክሌተኞች ተመራጭ ያደርገዋል።
ትርጓሜዎች
– የፅናት መንገድ ቢስክሌት፡- መፅናናትን እና መረጋጋትን የሚሰጥ ለረጅም ርቀት ጉዞዎች የተነደፈ የመንገድ ብስክሌት አይነት።
– Futureshock suspension ቴክኖሎጂ፡- ለስላሳ ጉዞ ድንጋጤ እና ንዝረትን የሚስብ የፊት መቆሚያ ስርዓት።
- የካርቦን ፋይበር አቀማመጥ፡ የካርቦን ፋይበር ሉሆችን በተዋሃደ ቁስ ውስጥ ማቀናበር እና አቅጣጫ ማስያዝ፣ ይህም የፍሬሙን አጠቃላይ ጥንካሬ እና ጥንካሬ ይነካል።
– ኤሮዳይናሚክስ፡- እንደ ብስክሌት ባሉ ነገሮች ዙሪያ አየር እንዴት እንደሚፈስና መጎተትን ለመቀነስ እና አፈፃፀሙን ለማሻሻል የሚደረግ ጥናት።
ምንጮች፡ ስፔሻላይዝድ