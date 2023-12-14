የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች የ SpaceX ድራጎን ጭነት ዳግም አቅርቦት ከአይኤስኤስ መቀልበስ ዘግይቷል።

ማጠቃለያ፡ በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ በተንሰራፋው የአየር ሁኔታ ፊት ለፊት በሚያልፈው ቅዝቃዜ ምክንያት የተከሰቱት ያልተመቹ የአየር ሁኔታዎች ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የስፔስኤክስ ድራጎን የካርጎ ጭነት መርከብ አውሮፕላን ወደ ሌላ ጊዜ እንዲዘገይ አድርጓል። ናሳ እና ስፔስኤክስ በአሁኑ ጊዜ የወደፊቱን የአየር ሁኔታ ሁኔታ እየገመገሙ ነው፣ ቀጣዩን የመቀልበስ እድል ለመወሰን፣ በጊዜያዊነት ቅዳሜ ዲሴምበር 16፣ በ5፡05 pm EST። የድራጎን መነሳት ሽፋን በናሳ ቲቪ፣ ዩቲዩብ እና በኤጀንሲው ድህረ ገጽ ከ4፡45 pm EST ጀምሮ ይገኛል። እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር ከገባች በኋላ፣ መንኮራኩሩ በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ ይንጠባጠባል።
ከመርከቧ በመዘግየቱ፣ የጠፈር ተመራማሪዎቹ የናሳው ጃስሚን ሞግቤሊ እና የጃኤክስኤው ሳቶሺ ፉሩካዋ የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ምድር ለመመለስ በድራጎን ውስጥ በተመላሽ ጭነት የታጨቁ እና የተጣሉ እቃዎችን በመያዝ ተጠምደዋል። ሞግቤሊ ከናሳ ጠፈርተኛ ሎራል ኦሃራ ጋር በድራጎን ላይ በሚቀመጠው ጣቢያ ላይ ባዮሎጂያዊ ናሙናዎችን ለመስራት ሲሰራ ቆይቷል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢኤስኤ የጠፈር ተመራማሪ እና የኤግዚቢሽን 70 ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን በአይኤስኤስ ሃርሞኒ ሞጁል ውስጥ በAquamembrane-3 የቴክኖሎጂ ማሳያ ላይ እየሰራ ነው። ይህ ምርመራ የተራቀቁ የህይወት ድጋፍ መሳሪያዎችን የብክለት አለመቀበል እና የውሃ ማጓጓዝ አቅሞችን ለመዳሰስ ያለመ ነው፣ ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች ጥቅም እና በምድር ላይ ያለውን የውሃ እጥረት ለመፍታት።
ቡድኖች የአየር ሁኔታን መከታተል በሚቀጥሉበት ጊዜ፣ ስለ ድራጎን የመቀልበስ እና የመመለሻ እቅዶችን በተመለከተ ተጨማሪ ዝመናዎች በናሳ የጠፈር ጣቢያ ብሎግ ላይ ይገኛሉ።