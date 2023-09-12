ኦፖ እና ሶኒ ባለሁለት ንብርብር ለተደራራቢ ሶኒ ዳሳሾች አጋርነታቸውን አስታውቀዋል

Oppo እና የ Sony's Lytia imaging sensor ብራንድ ባለሁለት ንብርብር የተደረደሩ ሶኒ ሴንሰሮችን ለወደፊቱ የኦፖ ባንዲራ መሳሪያዎች ለማስተዋወቅ ስልታዊ አጋርነት ፈጥረዋል። ትብብሩ ዓላማው "የሚቀጥለውን የስሌት ፎቶግራፍ ጊዜ ለመክፈት" ነው, እንደ ኦፖ, ምንም እንኳን በዚህ አዲስ ዳሳሽ የተገጠመለት የመጀመሪያው መሣሪያ የሚለቀቅበት የተለየ ቀን ባይታወቅም.
ባለ 888-ድርብር ትራንዚስተር ፒክስል ቴክኖሎጂን የሚጠቀመው የ Sony's ExmorT IMX 2 የተቆለለ ሲኤምኦኤስ ዳሳሽ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በ Xperia 1 V. ስራውን ጀምሯል ።ከዚህ በተጨማሪ ሶኒ የተቆለለውን የCMOS ሴንሰር ዲዛይን የሚጠቀሙ ሁለት ተጨማሪ ሴንሰሮችን ለማስተዋወቅ አቅዷል - IMX903 እና IMX907።
የተቆለለ የCMOS ዳሳሽ ንድፍ ቁልፍ ጠቀሜታ ትራንዚስተሮች እና የፎቶዲዮድ ንብርብሮችን መለየት ነው። ይህ መለያየት ለትላልቅ ዳዮዶች ያስችላል, ይህም የተሻሻለ የብርሃን ቀረጻ እና የተሻለ ዝቅተኛ ብርሃን አፈጻጸምን ያመጣል. ሌላው BBK-brand, vivo, በዚህ ክረምት መጀመሪያ ላይ ከሶኒ ሊቲያ ዲቪዥን ጋር በመተባበር ለሚመጡት vivo X100 ባንዲራ ተከታታዮች እንዲሁም ብጁ ሶኒ የተደረደሩ CMOS ዳሳሾችን ያቀርባል።
ይህ በኦፖ እና በሶኒ ሊቲያ ብራንድ መካከል ያለው አጋርነት በስማርትፎን ኢንደስትሪ ውስጥ የስሌት ፎቶግራፍ አስፈላጊነት እያደገ መሆኑን ያሳያል። የላቁ ኢሜጂንግ ዳሳሾችን በማካተት ስማርትፎኖች በተለይም በአስቸጋሪ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ የፎቶግራፍ ችሎታቸውን በእጅጉ ያሳድጋሉ።
ተጠቃሚዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ በስማርት ስልኮቻቸው ላይ እንደ ዋና የፎቶግራፍ መሳሪያዎቻቸው ሲተማመኑ፣ እንደ ኦፖ እና ሶኒ ያሉ ኩባንያዎች የኢሜጂንግ ቴክኖሎጂን ድንበር ለመግፋት ያለማቋረጥ እየጣሩ ነው። በቅርብ ጊዜ ባለሁለት ንብርብር በተደረደሩ የሶኒ ዳሳሾች፣ ኦፖ ለተጠቃሚዎች ወደፊት ባንዲራ መሣሪያዎቻቸው ላይ የበለጠ ልዩ የሆነ የፎቶግራፍ ተሞክሮን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- Oppo.com
– የሶኒ ሊቲያ ኢሜጂንግ ዳሳሽ ብራንድ።