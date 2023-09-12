የፎቶግራፍ ጨዋታዎን በ Sony Alpha a7 III ያሻሽሉ።

ባንኩን ሳይሰብሩ ከፍተኛ ጥራት ያለው ዲጂታል ካሜራ ይፈልጋሉ? ከ Sony Alpha a7 III የበለጠ አይመልከቱ። ይህ ኃይለኛ ካሜራ የሚገርሙ ምስሎችን ማንሳት እና ፊልሞችን መተኮስ ይችላል፣ ይህም ለፎቶግራፍ አድናቂዎች ሁለገብ ምርጫ ያደርገዋል። እና አሁን፣ ከወትሮው 1,900 ዶላር ቅናሽ በ2,200 ዶላር ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ።
ሶኒ አልፋ a7 III የ24.2ሜፒ ምስል ጥራት አለው፣የአይፎን 13 ጥራትን በ12ሜፒ ሌንሶች ከእጥፍ በላይ ይሰጣል። የትኩረት ክልሉ የእለት ተእለት ቀረጻዎችን ለመቅረጽ የተነደፈ ነው፣ የሚያማምሩ የተራራማ መልክዓ ምድሮችም ይሁኑ በእጅዎ ላይ ያለ የጥንዚዛ ሴት ፎቶ። በተጨማሪም ይህ ካሜራ ከ100 እስከ 51,200 ባለው የ ISO ወሰን ብዙ አይነት የብርሃን ሁኔታዎችን ይደግፋል።
እንደ ስማርትፎኖች አንዳንድ ጊዜ በጥይት መካከል መዘግየት ሊኖራቸው ይችላል፣ Sony Alpha a7 III በሴኮንድ 10 ክፈፎች ፍጥነት ፎቶ ማንሳት ይችላል። ይህ ማለት ምንም አስደሳች ጊዜዎች እንዳያመልጡዎት በማረጋገጥ በፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ጉዳዮችን በቀላሉ መያዝ ይችላሉ።
ወደ ቪዲዮ ስንመጣ፣ ሶኒ አልፋ a7 III 4K HDR ቀረጻ በማንሳት ህይወትን የሚመስል የቀለም ክልል በማቅረብ የላቀ ነው። ቪዲዮዎችዎን እና ምስሎችዎን በገመድ አልባ ወደ ቲቪዎ የማሰራጨት ችሎታ፣ በፈጠራዎ የ 4K OLED ማያ ገጽ ላይ መደሰት ይችላሉ፣ ይህም ምስሎችዎን ህያው ያደርጋሉ።
አወንታዊዎቹ ግምገማዎች ለራሳቸው ይናገራሉ፣ Sony Alpha a7 III በምርጥ ግዢ ከ1,000 በላይ ተጠቃሚዎች ፍፁም የሆነ ደረጃን በመቀበል። ይህ ካሜራ ጉልህ የሆነ ኢንቬስትመንት ነው፣ ነገር ግን አሁን ባለው የ300 ዶላር ቅናሽ፣ ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
የፎቶግራፍ ጨዋታዎን ያሻሽሉ እና በ Sony Alpha a7 III ሊሆኑ የሚችሉትን ያስሱ። ግምገማዎቹን ይመልከቱ እና ይህ ካሜራ ለእርስዎ የሚስማማ መሆኑን ይመልከቱ!
ትርጓሜዎች
- የምስል ጥራት-የፎቶግራፍ ጥራት እና አጠቃላይ የእይታ ይግባኝ ።
- የትኩረት ክልል፡ የካሜራ ሌንስ በደንብ የሚያተኩርበት የርቀት ክልል።
- የ ISO ክልል፡ የካሜራ ለብርሃን ያለው ስሜት መለኪያ። ሰፋ ያለ የ ISO ክልል በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ የተሻለ አፈፃፀም እንዲኖር ያስችላል.
- ክፈፎች በሰከንድ፡ ካሜራ በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሚቀረጽባቸው የግለሰብ ክፈፎች ብዛት።
- 4 ኬ ኤችዲአር፡ ለተሻሻለ ቀለም እና ንፅፅር ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል ያለው ከመደበኛ HD ቪዲዮ አራት እጥፍ ዝርዝር የሚያቀርብ የቪዲዮ ጥራት።
- OLED: ኦርጋኒክ ብርሃን-አመንጪ ዳይኦድ ፣ ደማቅ ቀለሞችን እና ከፍተኛ የንፅፅር ደረጃዎችን የሚሰጥ የማሳያ ቴክኖሎጂ ዓይነት።
ምንጮች:
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