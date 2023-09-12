አዲስ የጆሮ ማዳመጫዎች በህንድ ቴክ ጅምር ቃል ልዩ ልምድ

ራፕቸር ኢኖቬሽን ላብስ የተባለ የህንድ የቴክኖሎጂ ጅምር ልዩ የሆነ የኦዲዮ ተሞክሮ የሚያቀርቡ የጆሮ ማዳመጫዎችን ሰርቷል። የ Sonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች የአየር እና የሰውነት እንቅስቃሴን የሚያጣምሩ የፓተንት ዲቃላ ሹፌር አኮስቲክስ አላቸው፣ በተለይም የአጥንት ማስተላለፊያ። በአንዳንድ ባለገመድ የጆሮ ማዳመጫዎች ውስጥ የአጥንት ማስተላለፊያ ቴክኖሎጂ እንዳለ ሆኖ፣ በጆሮ ማዳመጫዎች መካከል ግን ብዙም የተለመደ አይደለም።
ከባህላዊ የጆሮ ማዳመጫዎች በተለየ የአየር ማስተላለፊያን በመጠቀም የመሃል እና ከፍተኛ ድግግሞሾችን የሚባዙ፣ የSonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች ተለዋዋጭ የድምጽ ሾፌር እና የድብልቅ ንዑስ-woofer ክፍልን ይጠቀማሉ። ይህ የሰውነት መቆጣጠሪያን በመጠቀም ባስ እና ዝቅተኛ ድግግሞሾችን እንዲባዙ ያስችላቸዋል, ይህም የበለጠ መሳጭ የድምፅ ተሞክሮ ይፈጥራል.
የ Sonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች አንዱ ትኩረት የሚስብ ባህሪ ተጠቃሚዎች በተለያዩ የድምጽ ሁነታዎች መካከል እንዲቀያየሩ የሚያስችል በጆሮ ማዳመጫዎች ላይ መደወያ ነው። የ"ስማ" ሁነታ የገለልተኛ ድምጽ ፊርማ ያቆያል፣ የ"ስሜት" ሁነታ ደግሞ ለጊዜ-ጊዜ ሙዚቃ ባስ ያሳድጋል። የ"Immerse" ሁነታ እንደ ዳንስ እና ቴክኖ ላሉ ዘውጎች ተስማሚ ነው፣ ይህም ሌሎች ድግግሞሾችን ሳይሸፍን አጥጋቢ የባስ ደረጃን ይሰጣል። ለፊልሞች እና በድርጊት የታሸጉ የድምፅ ትራኮች የበለጠ ጥልቀት ያለው የ"አውሬ" ሁነታም አለ።
ምንም እንኳን አዲስ ንድፍ ቢኖራቸውም፣ የ Sonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች ጥቂት ድክመቶች አሏቸው። የጆሮ ማዳመጫው እና የጭንቅላት ማሰሪያው በጊዜ ሂደት የመሸብሸብ አዝማሚያ ይኖረዋል፣ እና የአካላዊ አዝራሮች ጥራት እና አስተያየት መሻሻልን ሊጠቀም ይችላል። ይሁን እንጂ እነዚህ ጉዳዮች ወደፊት በሚሸጡት የችርቻሮ ክፍሎች ውስጥ መፍትሄ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከዋጋ አንፃር የSonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች ዋጋ 19,999 ሩብልስ ነው ፣ ግን ለተወሰነ ጊዜ ለ ₹ 15,999 ቅናሽ አለ። ልዩ ባህሪያቸውን እና የእሴት አቅማቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ለድምጽ አድናቂዎች ማራኪ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ።
በአጠቃላይ፣ ከ Rapture Innovation Labs የመጣው የ Sonic Lamb የጆሮ ማዳመጫዎች ከዲቃላ አሽከርካሪ አኮስቲክስ እና ሊበጁ ከሚችሉ የድምጽ ሁነታዎች ጋር አሳማኝ የኦዲዮ ተሞክሮ ይሰጣሉ። ጥቂት ጥቃቅን ችግሮች ሊኖሩባቸው ቢችሉም፣ ከባህላዊ የጆሮ ማዳመጫዎች የተለየ አማራጭ ይሰጣሉ እና የጆሮ ማዳመጫ ቴክኖሎጂን የወደፊት ሁኔታ ሊቀርጹ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ቪሻል ማቱር "Sonic Lamb Hybrid የጆሮ ማዳመጫዎች ግምገማ፡ የህንድ ቴክ ጅምር የድምጽ ልምዱን እንደገና ይገልጻል።" ኤች ቲ ቴክ ሴፕቴምበር 12፣ 2023