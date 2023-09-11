MTV አጋሮች ከ Snapchat ጋር በቪዲዮ ሙዚቃ ሽልማት ላይ ድምጽ ለመስጠት

ተጠቃሚዎች በ Snapchat's Lenses ባህሪ በኩል ለቪዲዮ ሙዚቃ ሽልማት ምድብ እንዲመርጡ MTV ከ Snapchat ጋር ተባብሯል። የSnap's Camera Kitን በመጠቀም፣ የመዝናኛ ኩባንያው የተጨመሩ እውነታዎችን (AR) ላይ የተመሰረቱ ልምዶችን ከሽልማት ትርኢቱ ጋር ያዋህዳል። ሦስቱ የመጨረሻ እጩዎች ለምርጥ አዲስ አርቲስት ምድብ ከተመረጡ በኋላ ተጠቃሚዎች ጣቶቻቸውን አንድ፣ ሁለት ወይም ሶስት ምልክት በማድረግ አርቲስት ለመምረጥ በ Saucealitos የተፈጠረውን ልዩ ሌንስ መጠቀም ይችላሉ። ምንም እንኳን በ Snapchat በኩል የተቀበሉት ድምጽ ቁጥር በመጨረሻው ውጤት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለው ላይ እርግጠኛ ባይሆንም በአጠቃላይ ቆጠራ ውስጥ ይካተታሉ።
ከድምጽ መስጫ ባህሪው በተጨማሪ MTV በተጨማሪም ኤአር ሙን ሰው በመላው የPOV VMA የቀጥታ ዥረት በአድናቂዎች የቀረቡ የራስ ፎቶዎች እንደሚታይ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም የመዝናኛ ኩባንያው ሰዎች ከዝግጅቱ በፊት የራስ ፎቶዎችን በቅፅ እንዲያቀርቡ ለማድረግ ባህላዊ ዘዴን ይጠቀም ነበር። በዚህ አመት ተጠቃሚዎች የ Moonpersonን ወደ ራሳቸው ቤት የሚያሰራውን የኤአር ሙን ሰው ውጤት መሞከር ይችላሉ። ከካሜራ ጥቅልላቸው ውስጥ የራስ ፎቶን በመምረጥ፣ የጨረቃ ሰው ፊታቸው በእይታ ውስጥ በሚታየው ዙሪያ ሲንሳፈፍ ማየት ይችላሉ።
ከ13 እስከ 24 ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ በዋነኛነት ታዋቂ የሆነው Snapchat ለኤምቲቪ ዒላማ ታዳሚዎች ተስማሚ መድረክ ነው። ምንም እንኳን Snapchat ያለፈውን ዓመት ቪኤምኤዎችን በታሪኮች ገፁ ላይ ቢያቀርብም፣ ይህ ትብብር በ Snapchat እና MTV መካከል ለሽልማት ትዕይንት የመጀመሪያውን ይፋዊ አጋርነት ያሳያል። Snapchat ከዚህ ቀደም ከሙዚቃ ፌስቲቫሎች፣ በጉብኝት ላይ ካሉ አርቲስቶች እና የስፖርት ውድድሮች ጋር በመተባበር የኤአር ተሞክሮዎችን ለአድናቂዎች ማስተዋወቅ ችሏል።
Snap፣ የ Snapchat ወላጅ ኩባንያ፣ ገቢን ለማራመድ በብራንድ እና በኤአር ላይ የተመሰረቱ የካሜራ መፍትሄዎች ላይ የበለጠ ትኩረት እያደረገ ነው። በመጋቢት ውስጥ ኩባንያው እንደ AR Try-On እና 3D የምርት እይታን የመሳሰሉ መሳሪያዎችን በማቅረብ የ AR ኢንተርፕራይዝ አገልግሎቶችን (ARES) ጀምሯል። በሚያዝያ ወር፣ Snap የAR Mirrors ምርትን በARES ስር አስተዋውቋል፣ ይህም የምርት ስሞች ቴክኖሎጂቸውን ከአካላዊ ቦታዎች ጋር እንዲያዋህዱ አስችሏቸዋል። ከLive Nation እና ከሙዚቃ ፌስቲቫሎች ጋር በመተባበር፣ Snap ተጠቃሚዎችን በፈጠራ መንገዶች ለማሳተፍ የኤአር ልምዱን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- MTV
- Snap x MTV ሽርክና