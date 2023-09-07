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የሲንጋፖር የገንዘብ ባለስልጣን የዲጂታል ንብረት ልውውጥ ለኤሺያ ቀጥል ፍቃድ ሰጥቷል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 7, 2023
የሲንጋፖር የገንዘብ ባለስልጣን የዲጂታል ንብረት ልውውጥ ለኤሺያ ቀጥል ፍቃድ ሰጥቷል

የሲንጋፖር የገንዘብ ባለስልጣን (MAS) በስዊዘርላንድ ስድስት ቡድን ለተቋቋመው ዲጂታል ንብረት ልውውጥ ሽርክና ለሆነ ኤሲያ ኔክስት ፈቃድ ሰጠ። AsiaNext ለደህንነቶች እና ለጋራ ኢንቬስትመንት ዕቅዶች የተደራጀ ገበያን እንዲያንቀሳቅስ የሚያስችል እውቅና ያለው የገበያ ኦፕሬተር (RMO) ደረጃ ተሰጥቶታል። በተጨማሪም ኩባንያው በሰኔ ወር ውስጥ ለካፒታል ገበያ አገልግሎቶች (ሲኤምኤስ) ፈቃድ በመርህ ደረጃ ማረጋገጫ አግኝቷል።

የኤሲያ ኔክስት ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቾንግ ኮክ ኪ፣ ይህን የ MAS እውቅና ለኢንዱስትሪው አወንታዊ እድገት አድርገው ይመለከቱታል። አሁን ኃላፊነት የሚሰማቸው ድርጅቶች ዲጂታል ንብረቶችን በአስተማማኝ ሥነ ምህዳር ውስጥ መቀበልን ለማሳካት መስራት እንደሚችሉ ያምናል።

እ.ኤ.አ. በ2021 የተመሰረተው AsiaNext በSIX ቡድን እና በኤስቢአይ ዲጂታል ንብረት ሆልዲንግስ መካከል በቶኪዮ ላይ የተመሰረተ የፋይናንሺያል ድርጅት SBI ግሩፕ ቅርንጫፍ ነው። ይህ የዲጂታል ንብረት ልውውጥ በተለይ በተቋማዊ ደንበኞች ላይ ያተኮረ ሲሆን ዓላማውም ለባንኮች፣ ለቤተሰብ ቢሮዎች፣ ለንብረት አስተዳዳሪዎች፣ ለደላላ ሻጮች፣ ለዋና ደላላዎች፣ ለጃርት ፈንድ እና ለገበያ ሰሪዎች አገልግሎት ለመስጠት ነው። በRMO እና CMS ፍቃዶች፣ AsiaNext የተቀናጀ ዝርዝር፣ ንግድ እና የድህረ-ንግድ አገልግሎቶችን ለዲጂታል ንብረቶች ያቀርባል።

በሲንጋፖር ውስጥ የእስያ ኔክስት ዋና መሥሪያ ቤትን ለማቋቋም የተደረገው ውሳኔ በሀገሪቱ ለፊንቴክ ኩባንያዎች ምቹ የቁጥጥር ሁኔታ የመነጨ ነው። የሲንጋፖር ፈጠራን ለማዳበር የነበራት ቁርጠኝነት እና እንደ አለም አቀፋዊ የዲጂታል ንብረት ግብይት ማዕከል እውቅና መሰጠቷ በኤስቢአይ ዲጂታል ንብረት ሆልዲንግስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ፈርናንዶ ሉዊስ ቫዝኬዝ ካኦ ውሳኔ ላይ ወሳኝ ጉዳዮች ነበሩ።

ይህ በMAS ለ AsiaNext የተሰጠ ፍቃድ የሲንጋፖርን ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለዲጂታል ንብረት ኢንዱስትሪ ልማት እና እድገት ያሳያል። በተስተካከለ እና ወደፊት በሚያስብ አካባቢ ውስጥ ለመስራት ለሚፈልጉ የፊንቴክ ኩባንያዎች ሲንጋፖርን እንደ ማራኪ መድረሻ አድርጎ ያስቀምጣል።

ትርጓሜዎች
የሲንጋፖር የገንዘብ ባለስልጣን (MAS): የሲንጋፖር ማዕከላዊ ባንክ እና የፋይናንስ ቁጥጥር ባለስልጣን.
- እውቅና ያለው የገበያ ኦፕሬተር (አርኤምኦ)፡- ለደህንነቶች እና ለጋራ ኢንቨስትመንት ዕቅዶች የተደራጀ ገበያን ለማንቀሳቀስ በኤምኤኤስ የተሰጠ ፈቃድ።
– የካፒታል ገበያ አገልግሎቶች (ሲኤምኤስ) ፈቃድ፡- ከሴኩሪቲ እና ተዋጽኦዎች ግብይት ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ ቁጥጥር ያላቸውን ተግባራትን ለማቅረብ በኤምኤኤስ የተሰጠ ፈቃድ።

ምንጮች፡ MAS፣ AsiaNext ዋና ስራ አስፈፃሚ ቾንግ ኮክ ኪ፣ የኤስቢአይ ዲጂታል ንብረት ሆልዲንግስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ፈርናንዶ ሉዊስ ቫዝኬዝ ካኦ።

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