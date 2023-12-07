የቻይና ተመራማሪዎች ኳድኮፕተር ለማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ አቅርበዋል።

የሃርቢን የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የቻይና ተመራማሪዎች ከናሳ ስኬታማ ኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር መነሳሻን በመውሰድ ለማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ አዲስ የኳድኮፕተር ንድፍ አቅርበዋል። ማርስቢርድ-VII በመባል የሚታወቀው ኳድኮፕተር በአራት ሮተሮች የተገጠመለት ሲሆን እስከ 100 ግራም የማርሺያን ሮክ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ላንደር የማድረስ አቅም ይኖረዋል።
እንደ Ingenuity's coaxial design፣ የማርስ ኳድኮፕተር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ እና ወደ ላንደር ለመመለስ የሮቦት ክንድ ይጠቀማል። ቻይና ቆሞ እንዲቆይ ያቀደችው ላንደር፣ ናሙናዎቹን ወደ ምድር ለመመለስ ወደ አቀበት ተሽከርካሪ ለማስተላለፍ የራሱን ጥፍር ይጠቀማል።
የማርስበርድ-VII ጽንሰ-ሀሳብ ገና በጅምር ላይ የሚገኝ እና በተመሰለው የማርስ አካባቢ ያልተሞከረ ቢሆንም፣ ቻይና በህዋ ውድድር ከናሳ ጋር ለመወዳደር ያላትን ፍላጎት ያሳያል። የናሳ የራሱ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ መዘግየቶች እና የዋጋ ጭማሪ ገጥሟቸዋል፣ ገለልተኛ የግምገማ ቦርድ በርካታ ጉዳዮችን ለይቷል። ተልዕኮው እስከ 9 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋል እና እስከ 2030 ድረስ ላይጀምር ይችላል።
በአንፃሩ ቻይና የቲያንዌን-3 ተልእኮዋን በ2028 ለማስጀመር እና በ2031 የማርስ ናሙናዎችን ለመመለስ አቅዳለች።የሁለት ማስጀመሪያ ስትራቴጂው ከማርስበርድ ተተኪ ጋር ሮኬት መላክ እና ወደ ማርስ የሚወጣ ተሽከርካሪን ያካትታል። እና ወደ ምድር ይመለሱ.
በጀት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ በሚገኝበት በካሊፎርኒያ ከሚገኙ የኮንግረሱ ተወካዮች ናሳ በማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ ላይ በቅርብ ጊዜ መቀዛቀዝ በበጀት እርግጠኝነት ምክንያት ትችት ፈጥሯል። እነዚህ ተወካዮች የናሳ ውሳኔ ስራን እንደሚያስከፍል እና ሳይንሳዊ ግስጋሴን እንደሚያደናቅፍ ይከራከራሉ፣ ቻይና ግን በማርስ ላይ ናሙናዎችን ለመመለስ የመጀመሪያዋ ለመሆን በማሰብ የጠፈር ፕሮግራሟን በከፍተኛ ደረጃ ታሰፋለች።
ውድድሩ እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር የማርሺያን ዓለቶችን ወደ ምድር ለመመለስ የሚደረገው ሩጫ በጠፈር ምርምር ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው። ቻይና እና ናሳ የማርስን ቆሻሻ ለመንካት የመጀመሪያው ለመሆን እየተሽቀዳደሙ ነው፣ ይህም ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልእኮዎች እና ሳይንሳዊ እድገቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።