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የአንድሮይድ ሴፕቴምበር 2023 ዝመናዎች የተሻሻለ FIDO2 ድጋፍን ለፒን ያመጣሉ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 7, 2023
የአንድሮይድ ሴፕቴምበር 2023 ዝመናዎች የተሻሻለ FIDO2 ድጋፍን ለፒን ያመጣሉ

ጎግል በሴፕቴምበር 2023 ለአንድሮይድ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እና አዳዲስ ባህሪያትን የሚያካትቱ የስርዓት ማሻሻያዎችን እያሰራጨ ነው። እነዚህ ዝማኔዎች የሚቀርቡት በፕሌይ ስቶር እና በዋና ስርዓተ ክወና ክፍሎች እንዲሁም እንደ ፕሌይ አገልግሎቶች እና ፕሌይ ስቶር ባሉ መተግበሪያዎች ነው።

ለዚህ ወር አንድ ጉልህ የሆነ ዝማኔ በአንድሮይድ ላይ ለFIDO2 የደህንነት ደረጃ የተሻሻለው ድጋፍ ነው። FIDO2, በተለምዶ ለሁለት-ደረጃ ማረጋገጫዎች, የይለፍ ቃል አልባ የመግቢያ ዘዴዎችን በማስተዋወቅ በቴክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳጅነትን አትርፏል. ደህንነትን ለማጠናከር አንድሮይድ አሁን የይለፍ ቁልፎችን ለመጠበቅ ፒን ማከልን ይደግፋል። የዚህ ድጋፍ ልዩ ገፅታዎች እስካሁን አልታወቁም ነገር ግን ለተገናኘ FIDO2 ሴኪዩሪቲ ቁልፍ ፒን ማስገባት ወይም ራሳቸው እንደ FIDO2 ቁልፎች የሚያገለግሉ ለአንድሮይድ ስልኮች ፒን ማከልን ሊያካትት ይችላል። ተጨማሪ ዝርዝሮች ጎግል ፕሌይ አገልግሎት ስሪት 23.35 ሲወጣ ይገለጣል።

በተጨማሪም፣ Google Wallet እንደ አዲስ የኢሜይል ምርጫ ቅንብሮች እና በጃፓን ላሉ ተጠቃሚዎች የተሻለ የካርድ አስተዳደር ልምድ ያሉ ጥቃቅን ማሻሻያዎችን ይቀበላል። ፕሌይ ስቶር ለተጠቃሚዎች የዳሰሳ ጥናት ምርጫን የሚያቃልል አዲስ የቅንብሮች ገጽ ያስተዋውቃል።

በአጠቃላይ እነዚህ ዝመናዎች የጎግልን የአንድሮይድ ተሞክሮ ለማሻሻል እና የተሻሻሉ የደህንነት ባህሪያትን ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ ያለውን ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነት ያሳያሉ።

ምንጮች:
- የ Google Play መደብር ዝመናዎች
- FIDO2 የደህንነት መደበኛ ትርጉም

By ቪኪ Stavropoulou

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