ርዕስ፡ ናሳ ህዝቡን ወደ ጁፒተር ሙን ኢሮፓ ስማቸውን እንዲልክ ጋብዟል።

ማጠቃለያ፡ ናሳ በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስማቸውን ወደ ጁፒተር ጨረቃ ኢሮፓ እንዲልኩ እድል እየሰጠ ነው። “በጠርሙስ ውስጥ ያለ መልእክት” ዘመቻ በመባል የሚታወቀው የኢሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ ግለሰቦች በቢሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን በሚጓዝ የጠፈር መንኮራኩር ላይ በምሳሌያዊ ሁኔታ እንዲገኙ ያስችላቸዋል ወደ አንዱ የሶላር ሲስተም እጅግ መሳጭ መዳረሻዎች። የስም ማቅረቢያ ቀነ-ገደብ ሲቃረብ፣ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ስሞች ቀድሞውኑ ገብተዋል። እነዚህ ስሞች ትክክለኛነት ቴክኖሎጂን በመጠቀም በሲሊኮን ማይክሮ ቺፕ ላይ ተቀርፀዋል እና የዩኤስ ባለቅኔ ሎሬት አዳ ሊሞንን ግጥም አጅበው ወደ ህዋ በተላከ ጠርሙስ ውስጥ ተምሳሌታዊ መልእክት ይፈጥራሉ።
ርዕስ፡ የኢሮፓን ሚስጥሮች መክፈት፡ ዌብ ቴሌስኮፕ በጁፒተር ጨረቃ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን አገኘ።
ማጠቃለያ፡ በጁፒተር ጨረቃ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በዩሮፓ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ መገኘቱ የጨረቃን አካባቢ እና ህይወትን የመደገፍ አቅሟን በመረዳት ረገድ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ከዩሮፓ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ የሚመነጨው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖር ለህይወት የሚያመች የኬሚካል ልዩነትን ያሳያል። በከፍተኛ ጥራት ስፔክትራ ትንተና የተገኘው ይህ ግኝት ስለ ዩሮፓ ያለንን እውቀት የበለጠ ያሳድጋል እና ለወደፊት አሰሳዎች መንገድ ይከፍታል። ምንም እንኳን በምርመራው ወቅት የውሃ ትነት ቧንቧዎችን የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ ባይገኝም ሳይንቲስቶች በእነዚህ ክስተቶች ውስጥ የመለዋወጥ እድልን ለመክፈት ክፍት ናቸው. የዌብ ቴሌስኮፕ በዩሮፓ ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መገኘቱ ይህንን እንቆቅልሽ ጨረቃ እና የመኖርያነት ሁኔታን ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።