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የአፕል ሁለተኛ-ትውልድ AirPods Pro ለኃይል መሙያ መያዣ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ቀይር

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
የአፕል ሁለተኛ-ትውልድ AirPods Pro ለኃይል መሙያ መያዣ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ቀይር

አፕል በ iPhone 15 ዝግጅት ወቅት የሁለተኛው ትውልድ ኤርፖድስ ፕሮ አሁን ከዩኤስቢ-ሲ መሙያ መያዣ ጋር እንደሚመጣ አስታውቋል። ይህ ትልቅ ለውጥ ነው ምክንያቱም ኤርፖድስ ፕሮ አሁን ከአይፓድ እና ማክቡክ ጋር ተመሳሳይ ቻርጀር ስለሚጠቀም ተጠቃሚዎች ያላቸውን ማንኛውንም የዩኤስቢ-ሲ ገመድ እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል። የ AirPods Pro የታመቀ መጠን እና የባትሪ አቅም ከተለያዩ የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎች ጋር ተኳሃኝ ያደርገዋል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ምቹነትን ያረጋግጣል።

በተጨማሪም፣ አዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን መደገፉን ይቀጥላል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ገመዶች ሳያስፈልግ የጆሮ ማዳመጫዎቻቸውን እንዲሞሉ የሚያስችል ምቹነት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ከጥበቃ አንፃር በ AirPods Pro አቧራ እና የውሃ መከላከያ ላይ ትንሽ መሻሻል ታይቷል። አሁን የ IP54 ደረጃን አቅርበዋል, ይህም ከአቧራ ቅንጣቶች እና ከውሃ መበታተን የተወሰነ መከላከያ ይሰጣል. ሆኖም ተጠቃሚዎች ኤርፖድስ ፕሮን በውሃ ውስጥ ከማስገባት መቆጠብ አለባቸው።

ምንም እንኳን ሌሎች የኤርፖድስ ስሪቶች መቼ እንደሚከተሉ እስካሁን ምንም ዜና ባይኖርም ፣ ይህ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ለውጥ በወደፊት ሞዴሎች ውስጥ ተቀባይነት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የአዲሱ AirPods Pro ዋጋ በአሜሪካ እና በሌሎች 249 ሀገራት በ30 ዶላር የሚቆይ ሲሆን ከሴፕቴምበር 22 ጀምሮ ለግዢ ዝግጁ ይሆናሉ።

በአጠቃላይ ይህ እርምጃ ለሁለተኛው ትውልድ AirPods Pro ወደ ዩኤስቢ-ሲ ክፍያ መሙላት ለተጠቃሚዎች የበለጠ ተኳሃኝነት እና ምቾት ይሰጣል እንዲሁም ከአቧራ እና ከውሃ የተሻሻለ ጥበቃን ይሰጣል። አፕል የደንበኞቹን ፍላጎት ለማሟላት ምርቶቹን ማሻሻል ቀጥሏል።

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