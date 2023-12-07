ሳይንቲስቶች በተቀነባበረ ባዮሎጂ መስክ አብዮታዊ ቴክኖሎጂን ለማሰስ ይተባበራሉ

ማጠቃለያ፡ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ፣ የቻን ዙከርበርግ ኢንስቲትዩት እና አለን ኢንስቲትዩት በ75 ሚሊዮን ዶላር የሲያትል ባዮቴክ ድርጅት የሆነውን የሲያትል ሃብ ፎር ሴንቴቲክ ባዮሎጂን ለመደገፍ ተባብረዋል። ድርጅቱ ስለ ባዮሎጂ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል “የዲ ኤን ኤ የጽሕፈት መኪናዎች” ላይ ምርምር ለማድረግ ያለመ ነው። በUW's Jay Shenduሬ የሚመራ ፕሮጀክቱ በአካዳሚክ እና በንግድ ልማት መካከል አዲስ የትብብር ሞዴል ለመመስረት ይፈልጋል። ዲኤንኤን እንደ የመረጃ ማከማቻ ዘዴ በመጠቀም ተመራማሪዎቹ በጊዜ ሂደት ስለ ባዮሎጂካል ሥርዓቶች እንቅስቃሴዎች ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ገና በሂደት ላይ እያለ፣ ቴክኖሎጂው የባዮሎጂን መስክ የመቀየር ተስፋ ሰጪ አቅም ያሳያል። ከዚህም በላይ ኘሮጀክቱ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ላሉ ሁለገብ ትብብር ጥሩ እድል ይሰጣል። የሲያትል ማዕከል የረዥም ጊዜ ግቦች የሚሰሩ ባዮሎጂካል ስርዓቶችን በራስ የመቅዳት ችሎታዎች መፍጠር እና በእነዚህ ስርዓቶች የተመዘገቡትን መረጃዎች ለመፍታት የ AI አጠቃቀምን መመርመርን ያጠቃልላል። ውጥኑ ግልጽነትን አፅንዖት ይሰጣል እና የምርምር ጥረቶችን ለማራመድ ግኝቶቹን ለአለም አቀፍ የሳይንስ ማህበረሰብ ለማካፈል አቅዷል።
የአቅኚነት ምርምር ተነሳሽነት በተቀነባበረ ባዮሎጂ ውስጥ አብዮታዊ ጽንሰ-ሐሳቦችን ይመረምራል
በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ከቻን ዙከርበርግ ኢንስቲትዩት እና ከአለን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር “የዲ ኤን ኤ ታይፕራይተሮችን” አቅም ለመፈተሽ ያልተለመደ የ75 ሚሊዮን ዶላር የምርምር ፕሮጀክት በመጀመር ላይ ናቸው - ራስን የመቆጣጠር ችሎታ ባዮሎጂ. የጋራ ተነሳሽነት፣ የሲያትል ሀብ ለሠንቴቲክ ባዮሎጂ በመባል የሚታወቀው፣ ዓላማው የእነዚህን ታዋቂ የምርምር አካላት እውቀት በማዋሃድ በዘርፉ ልዩ የሆነ የትብብር ሞዴል ለመመስረት ነው።
ምንም እንኳን ጥብቅ ፍኖተ ካርታ ባይኖርም እና የትኛውም የስኬት ዋስትና ባይኖርም ተነሳሽነቱ ዲ ኤን ኤ ያለውን አቅም በጊዜ ሂደት ስለ ሴሉላር ተሞክሮዎች ተለዋዋጭ መረጃዎችን ለመቅዳት እንደ ማከማቻ ማህደረ መረጃ ለመክፈት ይጥራል። ይህ አብዮታዊ አካሄድ ባዮሎጂያዊ ሥርዓቶችን እንዴት እንደምናጠና እና እንደምንረዳ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
የፕሮጀክቱ ሳይንሳዊ መሪ የሆኑት ጄይ ሼንዱሬ ቴክኖሎጂውን ከ"ስማርት ሰዓት ለሴሎች" ጋር አወዳድረውታል። ባህላዊ የእጅ ሰዓትን ከማሰብ ይልቅ አንድ ሕዋስ ልምዶቹን ሲዘግብ መገመት አለበት። ሳይንቲስቶች ዲ ኤን ኤ መረጃን ለማከማቸት እንደ ዲጂታል አካል በማዋል በመጨረሻ ወደ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ወደር የለሽ ግንዛቤዎችን ሊያገኙ ይችላሉ።
የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ደረጃዎች ለግለሰብ ሴሎች የክትትል ስርዓት መዘርጋት ያካትታል. ምንም እንኳን ገና በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ቢሆንም, ስርዓቱ ለእያንዳንዱ ሕዋስ ትክክለኛ የዘር ሐረጎችን ለመመዝገብ ተስፋን ያሳያል. በተጨማሪም የቴክኖሎጂ እድገቶች እንደ "ህዋሶች መቅጃ እና አይጥ መቅጃ" ያሉ አገልግሎቶችን ሊፈቅዱ ይችላሉ - ሕያው ስርዓቶች በራስ የመቅዳት ችሎታ። እነዚህ እድገቶች የራሳቸው ተግዳሮቶች ያስከትላሉ፣ ለምሳሌ የተቀዳውን መረጃ መፍታት እና እሱን ለመረዳት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መተግበር።
መስኩ በመረጃ የተገደበ ቢሆንም፣ በሲያትል ሃብ፣ በ AI ባለሙያዎች እና በባዮሎጂ ተመራማሪዎች መካከል ያለው ትብብር ይህንን ችግር ለመፍታት እድል ይሰጣል። ውጤቶቻቸውን በስፋት በማካፈል፣ ተነሳሽነቱ ዓላማው በዓለም ዙሪያ ባሉ ላቦራቶሪዎች ውስጥ እድገትን ለማሳደግ ነው።
ምንም እንኳን ዋና ዋና እመርታዎች ከመገለጹ በፊት ጉልህ እመርታ ቢያስፈልግም፣ የሲያትል ማዕከል ለስንቴቲክ ባዮሎጂ የምርምር ጥረቶች ክፍት እና በትብብር ሆነው እንደሚቀጥሉ ያረጋግጣል፣ ይህም ከዚህ ቆራጥ ፍለጋ ሊገኝ የሚችለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ይሰጣል።