የመሬት መሸርሸር ምርምር በአጥቢ አጥቢ አእምሮ ውስጥ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤን ይሰጣል

በአለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት የአጠቃላይ አጥቢ እንስሳ አንጎል አጠቃላይ የሕዋስ አትላስ መፈጠሩን የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ የጤና ተቋም (NIH) ገልጿል። ይህ ሴሉላር ካርታ አይጡን እንደ ሞዴል አካል በመጠቀም ከ32 ሚሊዮን በላይ ህዋሶች ያላቸውን አይነት፣ ቦታ እና ሞለኪውላዊ ባህሪያትን ጨምሮ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ በእነዚህ ሴሎች መካከል ስላለው ግንኙነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። አይጥ በኒውሮሳይንስ ጥናት ውስጥ ጎልቶ የሚወጣ ሞዴል በመሆኑ፣ ይህ ፈጠራ ያለው አትላስ ስለ አይጥ አንጎል ውስብስብነት ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ የሰውን አእምሮ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት መንገድ ይከፍታል።
የዚህ ሕዋስ አትላስ እድገት በአእምሮ እና በኒውሮሎጂካል እክሎች ለሚሰቃዩ ግለሰቦች በትክክለኛ የሕክምና ዘዴዎች መስክ ጉልህ እድሎችን ያቀርባል. ተመራማሪዎች በአንጎል ውስጥ ያሉ ሴሉላር ዝርዝሮችን እና ግንኙነቶችን በማብራራት በአሁኑ ጊዜ ለህክምና ጣልቃገብነት ትክክለኛ ቦታዎችን ኢላማ ማድረግ ይችላሉ ፣ ይህም ለተለያዩ የአንጎል ሁኔታዎች ውጤታማ ህክምናዎችን ለማዳበር በሮችን ይከፍታል።
NIH ስለ ሰው አእምሮ ተግባር እና ስለበሽታዎች ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ ላይ ያለውን ተጽእኖ በማጉላት በዚህ ወሳኝ ስኬት ላይ ያላቸውን ደስታ ገልጿል። በመዳፊት አትላስ የተብራራው የአጥቢ እንስሳት የአንጎል ሴሎች ዝርዝር መረብ ለሳይንቲስቶች እና ለህክምና ባለሙያዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል ግብአት ሆኖ ያገለግላል።
ኔቸር በተሰኘው በታዋቂው ጆርናል ላይ የታተመው የ10 ወረቀቶች ስብስብ የዚህን ምርምር ግኝቶች እና አንድምታዎች በስፋት ያብራራል። የጥናቱ ተመራማሪዎች ይህ መሰረታዊ ስራ የሰውን አእምሮ ውስብስብነት ለመቅረፍ በምናደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ እርምጃ እንደሚወስድ ያምናሉ።
በቴክኖሎጂ እና በምርምር ቀጣይ እድገቶች፣ ወደፊት የአንጎልን ሚስጥሮች ለመፍታት የበለጠ ተስፋ ይሰጣል። ተመራማሪዎች ወደ ውስብስብ የነርቭ ግንኙነቶች እና ሞለኪውላዊ ፊርማዎች በጥልቀት እየመረመርን ስንሄድ፣ በነርቭ በሽታዎች የተጎዱትን ግለሰቦች ህይወት ሊያሻሽሉ የሚችሉ የታለሙ ህክምናዎችን ወደ ማዘጋጀት እንቀርባለን።