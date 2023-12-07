የባዮሎጂ የወደፊት ጊዜ፡ ሴሎች እንደ ስማርት ሰዓቶች

በአለን ኢንስቲትዩት፣ በቻን ዙከርበርግ ኢኒሼቲቭ እና በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው ፈጠራ ሽርክና የሲያትል ሀብ ለስንቴቲክ ባዮሎጂ ዛሬ በይፋ ተጀመረ። ይህ ጅምር ተነሳሽነት ህዋሶች ስለራሳቸው እንቅስቃሴ የእውነተኛ ጊዜ መረጃን የሚመዘግቡበትን ዘዴ በማዘጋጀት የሴሉላር ቴክኖሎጂን ድንበር ለመመርመር ያለመ ነው።
የሲያትል ሃብ ፎር ሴንቴቲክ ባዮሎጂ ዋና ዳይሬክተር እና በዋሽንግተን የሕክምና ትምህርት ቤት የጂኖም ሳይንስ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ጄይ ሼንዱሬ፣ ታላቅ የምርምር ግብ አብራርተዋል። “በዋናነት በሴል ውስጥ ካለው ስማርት ሰዓት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ለመቀየስ እየሞከርን ነው” ሲል ተናግሯል። ራዕዩ ስማርት ሰዓት እንቅስቃሴዎችን እና ባዮሜትሪክን እንዴት እንደሚከታተል አይነት የሴል አሠራር መረጃን የሚይዝ እና የሚያከማች ሴሉላር ቁጥጥር ስርዓት መፍጠር ነው።
ሳይንቲስቶች ሴሎች ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲመዘግቡ በማድረግ እንደ ሕክምና፣ ባዮቴክኖሎጂ እና ባዮኢንጂነሪንግ ባሉ መስኮች ላይ ትልቅ ጠቀሜታ ስላለው ስለ ሴሉላር ባህሪ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ትብብር የሕዋስ ሂደቶችን ውስብስብነት ለመፍታት፣ በሽታዎችን ለመመርመር እና ለማከም አዳዲስ መንገዶችን ለመክፈት የሚያስችል አስደሳች እርምጃ ነው።
የሲያትል ማዕከል ለስነቴቲክ ባዮሎጂ አዳዲስ ምርምሮችን ወደፊት ለማራመድ አንገብጋቢ ቴክኖሎጂዎችን እና የዲሲፕሊን እውቀትን ለመጠቀም ያለመ ነው። ይህ ትብብር ስለ ህያው አለም ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ የሰው ሰራሽ ባዮሎጂ እያደገ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። የሶስት መሪ ድርጅቶችን ሃብት እና እውቀት በማጣመር የሲያትል ማዕከል ለስነቴቲክ ባዮሎጂ በመስክ ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።
የዚህ ተነሳሽነት መጀመር የሰው ሰራሽ ባዮሎጂን ሙሉ አቅም ለመክፈት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። በውስጣዊ የክትትል ስርዓት ሴሉላር መረጃን የመጠቀም ችሎታ ለወደፊቱ ባዮሎጂካል ምርምር እና አተገባበር ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። የሲያትል ማዕከል ለስነቴቲክ ባዮሎጂ እየተጠናከረ ሲመጣ፣ የሳይንስ ማህበረሰቡ ወደፊት የሚመጡትን መሰረታዊ ግኝቶች በጉጉት ይጠብቃል።