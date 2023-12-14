በወይኑ ውስጥ የዱቄት አረምን ለመዋጋት አዲስ SuperGrape እየተገነባ ነው።

በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የዱቄት አረምን በመታገል የወይኑን ኢንዱስትሪ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አዲስ የወይን አይነት በማዘጋጀት ከፍተኛ እመርታ እያደረጉ ነው። የዱቄት ሻጋታ ወይን አብቃዮች በተለይም እርጥበት አዘል በሆኑ አካባቢዎች ላይ የተለመደ ጉዳይ ነው, እና ብዙውን ጊዜ ለመቆጣጠር ከመጠን በላይ ፀረ-ተባይ መርጨት ያስፈልገዋል.
VitisGen በተሰኘው ፕሮጀክት ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ በሦስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ "SuperGrape" የዱቄት አረምን የሚቋቋም እና ፀረ ተባይ መድሃኒቶችን አስፈላጊነት ይቀንሳል. ግቡ እንደ ቻርዶናይ ያሉ የወይን ዘሮችን ወስዶ የዱቄት አረምን መቋቋም እንዲችሉ አስፈላጊ ባህሪያቸውን ሳይቀይሩ ማሳደግ ነው።
የዱቄት ሻጋታ ችግር ወደ ሰሜን አሜሪካ ከሚገኝ ፈንገስ የሚመነጭ ሲሆን አንዳንድ የአገሬው ወይን ዝርያዎች የመቋቋም ችሎታ ቢያዳብሩም, በተለምዶ ጥቅም ላይ የዋለው Vitis vinifera ግን አላደረገም. ይህ እንደ Chardonnay፣ Riesling፣ Cabernet Sauvignon እና Sauvignon Blanc ያሉ ታዋቂ የወይን ዝርያዎች ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።
ሱፐር ግሬፕን ለማዳበር ሳይንቲስቶች የጂን-ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሻጋታን የመቋቋም ሃላፊነት ያላቸውን ጂኖች በማውጣት ወደ ሌሎች የወይን ተክሎች በማስገባት የዱቄት አረምን ለመከላከል ይሞክራሉ። የተሰበሰበው መረጃ እጅግ በጣም ተከላካይ የሆነ ወይን ወደመፍጠር ሊያመራ የሚችል ምቹ ባህሪያትን ለመለየት ያስችላል.
ከዱቄት ሻጋታ ባሻገር፣ ተመራማሪዎቹ የወይኑ ተክል ከሌሎች በሽታዎች የሚከላከልበትን የወደፊት ጊዜ ያያሉ። አርቢዎች የእነዚህን ጂኖች ባዮሎጂ እና ተግባራቸውን በመረዳት ለተለያዩ በሽታዎች የሚቋቋም ወይን ፍሬ ማፍራት ይችሉ ይሆናል።
ይህ ጥናት በወይኑ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዘላቂነት እንዲኖረው ያለውን ቁርጠኝነት ብቻ ሳይሆን ለዱቄት አረም ተጋላጭ ለሆኑ ሌሎች ሰብሎችም አንድምታ አለው። በተጨማሪም የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ሳይንቲስቶች የአየር ወለድ ምስሎችን በመጠቀም ከምልክቶቹ ቀድመው የወይኑን ኢንፌክሽኖች በመለየት ላይ ይገኛሉ።
በማጠቃለያው የዱቄት ሻጋታን የሚቋቋም ሱፐር ግሬፕ ማልማት ለወይን አብቃዮች የጨዋታ ለውጥ ሊሆን ይችላል፣ ይህም ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ ፀረ ተባይ መድኃኒቶችን አስፈላጊነት በመቀነስ እና ተወዳጅ የወይን ጠጅ ጥራትን ያረጋግጣል።