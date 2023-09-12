የሳምሰንግ ጋላክሲ ሪንግ ከጋላክሲ ኤስ24 ጎን ለመጀመሪያ ጊዜ ተቀናብሯል።

በጉጉት የሚጠበቀው የሳምሰንግ ጋላክሲ ሪንግ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ታዋቂው የሊከር አይስ ዩኒቨርስ ስማርት ሪንግ ከS24 ተከታታዮች ጋር አብሮ እንደሚጀመር ግምቶችን አስነስቷል ፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ፣ በዚህ ጊዜ ስለ መሣሪያው ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም።
ከዚህ ቀደም የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ጋላክሲ ሪንግ ልክ እንደ ታዋቂው ኦውራ ሪንግ የጤና መረጃን በመሰብሰብ ወደ ስማርት ፎን ማስተላለፍ የሚችሉ ሴንሰሮች አሉት ተብሏል። የወጣ የፓተንት መረጃ ጋላክሲ ሪንግ የጤና መከታተያ፣መለኪያ፣ክትትል እና የአካል ብቃት እና ከእንቅልፍ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ለመጫን መሳሪያ ሆኖ እንደሚያገለግል ያሳያል።
ሳምሰንግ ከኦውራ ስኬታማ ዲዛይን መነሳሻ እየወሰደ ያለ ይመስላል፣ ምንም እንኳን አይስ ዩኒቨርስ ውስን ባህሪያቱ ቢኖረውም ቀለበቱን ከፍ አድርጎ እንደሚናገር ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ሆኖም ሳምሰንግ ሲሰራ የቆየው ጋላክሲ ሪንግ ብቸኛው ተለባሽ መሳሪያ አይደለም። ኩባንያው ጋላክሲ መነፅርን የባለቤትነት መብት ሰጥቷቸዋል፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ የተጨመሩ የእውነት ጆሮ ማዳመጫዎች፣ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ ስማርት ፎኖች እና ስማርት መነጽሮች ያካተተ መሳሪያ ነው።
እነዚህ ጋላክሲ መነፅሮች ሳምሰንግ ለ Apple Vision Pro የሰጠው መልስ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፣ እና ከጋላክሲ ሪንግ የበለጠ ትኩረት የሚስቡ ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም፣ ጋላክሲ መነፅር መቼ እና መቼ ወደ ገበያ እንደሚመጣ ግልፅ አይደለም።
በአጠቃላይ ሳምሰንግ በጋላክሲ ሪንግ እና በጋላክሲ መነፅር ወደ ተለባሽ ቴክኖሎጂ መግባቱ ኩባንያው በቴክ እና በጤናው ዘርፍ የምርት አቅርቦቱን ለማስፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህ መሳሪያዎች በተጠቃሚዎች እንዴት እንደሚቀበሉ እና እንዴት ከውድድሩ ጋር እንደሚጣመሩ ማየት አስደሳች ይሆናል.
ትርጓሜዎች
- ጋላክሲ ሪንግ፡- ከሳምሰንግ የሚመጣው ተለባሽ መሳሪያ ከኦውራ ሪንግ ጋር የሚመሳሰሉ የጤና ሴንሰሮችን እና የመረጃ አሰባሰብ አቅሞችን ያሳያል ተብሏል።
– ጋላክሲ ኤስ24፡ የሚቀጥለው ባንዲራ ስማርትፎን በሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ ተከታታይ።
- ኦውራ ሪንግ፡- ጤናን እና ከእንቅልፍ ጋር የተያያዘ መረጃን የሚከታተል እና የሚከታተል ታዋቂ ተለባሽ መሳሪያ።
- ጋላክሲ መነፅር፡- ከሳምሰንግ የመጣ ሁለገብ መሳሪያ ምናባዊ እውነታ የጆሮ ማዳመጫዎችን፣ የተጨመሩ የእውነታ ማዳመጫዎችን፣ የጆሮ ማዳመጫዎችን፣ ስማርትፎኖችን እና ስማርት መነፅሮችን ያካትታል።
ምንጭ፡ SamMobile