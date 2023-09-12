Apple Partners ከ Samsung ለ OLED ፓነሎች በ iPhone 15 Series

በቅርብ ሪፖርቶች መሠረት አፕል ለመጪው የአይፎን 15 ተከታታዮቻቸው አብዛኛዎቹን የ OLED ፓነሎች ለማቅረብ በ Samsung ላይ ይተማመናል። ይህ ውሳኔ የመጣው የBOE OLED ፓነሎች የአፕል የጥራት ቁጥጥር ሙከራን ካከሸፉ በኋላ የአሜሪካ ኩባንያ ወደ ኮሪያ አጋር እንዲዞር አድርጓል።
በመጀመሪያ LG እና Samsung LTPO OLED ማሳያዎችን ለ iPhone 15 Pro እና 15 Pro Max ያቀርባሉ ተብሎ ሲጠበቅ BOE ግን ለ LTPS OLED ስክሪኖች በ iPhone 15 እና iPhone 15 Plus ላይ ያቀርባል። ይሁን እንጂ አፕል የBOE ምርቶች መስፈርቶቻቸውን እንዳላሟሉ ተረድቷል, ይህም በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ትዕዛዞቻቸውን ወደ ሌላ ቦታ እንዲቀይሩ አነሳስቷቸዋል. ወሬው BOE ለFace ID በጡጫ ቀዳዳዎች ላይ ችግሮች እያጋጠመው እንደሆነ ይጠቁማል ፣ በዚህም ምክንያት አፕል ትዕዛዞችን እንደገና ለመመደብ ወሰነ።
BOE እነዚህን ችግሮች እስከ መጨረሻው መፍታት ከቻለ በ 2024 ለሚመረቱ ክፍሎች አንዳንድ ትዕዛዞችን ሊቀበሉ ይችላሉ ። ሆኖም BOE የአፕል መስፈርቶችን ማሟላት ይችል እንደሆነ ግልፅ አይደለም ።
አፕል የአይፎን 15 መሳሪያዎችን ዛሬ በ10 AM ፒዲቲ ለገበያ ለማቅረብ የተዘጋጀ ሲሆን ለተመልካቾች የቀጥታ ስርጭት ይኖራል። ከመደበኛው የአይፎን 15 ስልኮች እና የፕሮ ተለዋጮች የምንጠብቀው እነሆ።
ምንጭ፡- [ምንጭ ስም]፣ [ምንጭ ስም]
ትርጓሜዎች
– OLED፡- ኦርጋኒክ ብርሃን-አመንጪ ዲዮድ፣ ብርሃንን ከግል ፒክሰሎች በቀጥታ በማመንጨት ደማቅ ቀለሞችን እና ጥልቅ ጥቁሮችን የሚያቀርብ የማሳያ ቴክኖሎጂ።
– LTPO፡ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያለው ፖሊክሪስታሊን ኦክሳይድ፣ የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና ተለዋዋጭ የማደሻ ፍጥነቶችን ማሳያዎች ላይ የሚፈቅድ ቀጭን-ፊልም ትራንዚስተር (TFT) ቴክኖሎጂ ስሪት።
- LTPS: ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ፖሊ-ሲሊኮን, በአንዳንድ የማሳያ ፓነሎች ውስጥ የምስል ጥራትን ለመጨመር እና የኃይል ፍጆታን ለመቀነስ የሚያገለግል ሴሚኮንዳክተር ቁሳቁስ.
- የፊት መታወቂያ፡- የአፕል የፊት ማወቂያ ቴክኖሎጂ በመሣሪያዎቻቸው ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ማረጋገጫ።
ምንጮች፡- ቢቢሲ፣ ዘ ቨርጅ