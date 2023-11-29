ሳይንሳዊ እምቅ ችሎታን ለማሻሻል ለዩኬ ማርስ ሮቨር አዲስ የገንዘብ ድጋፍ

በዩናይትድ ኪንግደም በአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ የሚመራ ቡድን የሩስያ ክፍሎችን በማርስ ሮቨር ለመተካት እና ሳይንሳዊ አቅሙን ለማሳደግ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ተሸልሟል። ገንዘቡ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ለኤክሶማርስ (ISEM) ለመገንባት ይጠቅማል፣ ኤንፊስ፣ ትርጉሙም በዌልሽ 'ቀስተ ደመና' ማለት ነው። ኢንፊስ ከሮቨር ፓኖራሚክ ካሜራ ሲስተም ፓንካም ጋር አብሮ ይሰራል፣ ከተነደፈው እና በተመሳሳይ ቡድን በዩንቨርስቲ ኮሌጅ ለንደን ሙላርድ የጠፈር ሳይንስ ላብራቶሪ።
ኢንፊስ ኢንፍራሬድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ማዕድኖችን የመለየት ችሎታ ይኖረዋል፣ ይህም ሮቨር በመርከቡ ላይ ባሉ ሌሎች መሳሪያዎች ሊተነተኑ የሚችሉ ናሙናዎችን ለመቆፈር ያስችላል። ይህ የሮቨር አቅም እድገት ሳይንሳዊ ኃይሉን በእጅጉ ያሳድጋል፣ ይህም በቀይ ፕላኔት ላይ የህይወት ምልክቶችን ፍለጋ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በ UCL የሙላርድ ስፔስ ሳይንስ ላብራቶሪ ፕሮፌሰር አንድሪው ኮትስ "ከፓንካም ወደ ኢንፊስ የተገኘውን ልምድ በመተግበር የሮቨር ሳይንሳዊ አቅምን በማስፋፋት ደስተኞች ነን" ብለዋል ። "ቡድናችን በማርስ ላይ ባለው ፈታኝ አካባቢ ከኤንፊስ ጋር የጋራ ሳይንስ እና ስራዎችን ለመስራት በጉጉት ይጠብቃል።"
ዶ/ር ማት ጉን የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ፣ የኢንፊስ ዋና መርማሪ፣ ከፓንካም ልማት እና ሙከራ የተገኘውን እውቀት ለተልዕኮው ለማዳበር እድሉን በማግኘታቸው አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት በማርስ ሮቨር ፕሮጀክት በዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ በኩል ያደረገው ኢንቨስትመንት በአጠቃላይ 377 ሚሊዮን ፓውንድ ደርሷል። የቅርብ ጊዜው የገንዘብ ድጋፍ በዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ዘርፍ እና ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ትብብር ለማጠናከር ያለመ የሀገሪቱን አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የስፔስ ቴክኖሎጂን በማሳደግ እና በማርስ ህይወትን የመደገፍ አቅም ያለውን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ ነው።
ሮቨር በሴፕቴምበር 2022 ለመጀመር ታቅዶ ነበር ነገር ግን የዩክሬን ህገ-ወጥ ወረራ ተከትሎ ከሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር የነበረው ትብብር በመቋረጡ መዘግየቶች አጋጥመውታል። በስቲቨናጅ ውስጥ በኤርባስ የተሰራው በዩኬ የተሰራው ሮቨር በህዋ ምርምር ፈር ቀዳጅ የሆነ የቴክኖሎጂ አካል ሆኖ ቀጥሏል።
በየጥ:
ጥ፡ ለዩናይትድ ኪንግደም ቡድን የተሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ ገንዘቡ በማርስ ሮቨር ውስጥ ያሉትን የሩስያ ክፍሎችን ለመተካት እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ለኤክሶማርስ (ISEM) ለመገንባት፣ የሮቨር ሳይንሳዊ አቅምን ለማሳደግ ይጠቅማል።
ጥ፡ እየተገነባ ያለው የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ስም ማን ይባላል?
መ፡ የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ኢንፊስ ይባላል፣ ትርጉሙም በዌልሽ 'ቀስተ ደመና' ማለት ነው።
ጥ፡ ኢንፊስ ለተልዕኮው እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
መ፡ ኢንፊስ ኢንፍራሬድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ማዕድኖችን ይለያል፣ ይህም ሮቨር በመርከቡ ላይ ባሉ ሌሎች መሳሪያዎች ሊተነተኑ የሚችሉ ናሙናዎችን ለመቆፈር ያስችላል።
ጥ፡ ይህ የገንዘብ ድጋፍ ለዩኬ የጠፈር ዘርፍ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ፡ የገንዘብ ድጋፉ የሀገሪቱን አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የጠፈር ቴክኖሎጂን በማሳደጉ በዩኬ የጠፈር ዘርፍ እና ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ትብብር ያጠናክራል።
ጥ፡ የሮቨር ማስጀመር ለምን ዘገየ?
መልስ፡ የዩክሬን ህገ ወጥ ወረራ ተከትሎ ከሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር የነበረው ትብብር በመቋረጡ ጅምር ዘግይቷል።