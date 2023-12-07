የጠፋ ቲማቲም በህዋ ተገኘ፡ የጠፈር ተመራማሪው የተሳሳተ ቦታ ተፈቷል።

በሚገርም ሁኔታ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ የጠፋው ቲማቲም በመጨረሻ ተገኝቷል። ይህ ለየት ያለ ክስተት በአይ ኤስ ኤስ ላይ የተደረገው የጓሮ አትክልት ሙከራ አካል በሆነች ትንሽ ቲማቲም ዙሪያ ነው። ቲማቲሙ በናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ እጅ ነበር፣ በህዋ ላይ ሰፊ ቆይታ ካደረገ በኋላ በቅርቡ ወደ ምድር የተመለሰው።
እ.ኤ.አ. በመጋቢት 05 በተካሄደው Veg-2023 ሙከራ ወቅት ሩቢዮ ክብደት በሌለው የአይኤስኤስ አካባቢ መካከል የቀይ ሮቢን ቲማቲሞችን መንገድ አጣ። ሁሉም ነገር በመንሳፈፍ የተካነ ባለበት ቦታ ላይ ተቀምጦ፣ ተራ የሚመስሉ ነገሮች እንኳን እንዳይንሳፈፉ በጥንቃቄ ማከማቸት ቢፈልጉ ምንም አያስደንቅም።
ናሳ በ ISS ላይ የሚበቅሉት አትክልቶች በሙሉ ለምግብነት የሚውሉ እንዳልሆኑ አብራርቷል። ብዙዎች ለሳይንሳዊ ግምገማ ወደ ምድር ይላካሉ። ይሁን እንጂ ሩቢዮ በጠፈር ላይ እያለ የጎደለውን ቲማቲም ውስጥ ገብቷል በማለት በጨዋታ ከከሰሱት ባልደረቦቹ ጋር ቀልድ ገጥሞታል። እነዚህን የይገባኛል ጥያቄዎች በመካድ ሩቢዮ የጠፋውን ቲማቲም ለመፈለግ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ሰአታት እንዳጠፋ እና በመጨረሻም እንደሚያንሰራራ በማመን ግራ መጋባቱን ገልጿል።
እንደ እድል ሆኖ ለሩቢዮ ጽናቱ ፍሬያማ ነው። የ25 ዓመታት የአይኤስኤስ ስራዎችን ለማክበር በቅርቡ በተካሄደ የቀጥታ ስርጭት ዝግጅት ላይ የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ የቲማቲም መገኘቱን በድል አሳውቋል። የቲማቲም ሁኔታ በዝርዝር ባይገለጽም ከስምንት ወራት በኋላ በድብቅ ከተደበቀ በኋላ ማኘክ ይሆናል ብሎ መገመት አያዳግትም።
በቬግ-05 ጥናት ላይ የሩቢዮ ተሳትፎ ናሳ በጠፈር ጉዞ ወቅት ለጠፈርተኞች ትኩስ ምግብ ለማልማት ያለውን ታላቅ እቅድ አጉልቶ ያሳያል። የዚህ ጥናት ዋና አላማ ቀጣይነት ያለው የምግብ ምርትን ዘላቂነት ያለው ስርዓት መዘርጋት ሲሆን ይህም በእንደገና አቅርቦት ተልዕኮዎች ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል. ዘሮችን በሚበቅሉበት የዕድገት ዑደት ውስጥ እንደ ያልተጠበቁ የእርጥበት ጠብታዎች ያሉ መሰናክሎች ቢያጋጥሟቸውም ሙከራው በጠፈር ላይ ስለ ተክሎች የመቋቋም ችሎታ ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥቷል።
ይህ ክስተት ከአይኤስኤስ ውጭ የጠፋውን የመሳሪያ ቦርሳ ጨምሮ በጠፈር ውስጥ የጠፉትን የቀደሙ ሁኔታዎችን ያስተጋባል። በላቁ ቴክኖሎጂ እና ከፍተኛ የሰለጠኑ የጠፈር ተመራማሪዎችም ቢሆን የቦታ ስፋት ወደ የተሳሳተ ቦታ ሊመራ እንደሚችል ለማስታወስ ነው።
ምናልባትም, ለወደፊቱ, የዚህ የጠፋ ቲማቲም ግኝት አዲስ የጠፈር ህክምና እንዲፈጠር ያነሳሳል-በጠፈር የደረቁ ቲማቲሞች.