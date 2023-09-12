ኔንቲዶ ቀይር 2 ወሬ፡ የዱር ማሳያ እስትንፋስ የተሻሻሉ ግራፊክስ እና የመጫኛ ጊዜዎችን አሳይቷል

በጊዜያዊነት 'Switch 2' እየተባለ ስለሚጠራው ስለ ኔንቲዶ ቀጣይ ኮንሶል የሚናፈሱ ወሬዎች ሰሞኑን እየተናፈሱ ነው። ከዩሮጋመር እና ቪጂሲ ዘገባዎች መሰረት፣ የተመረጡ ገንቢዎች በ Gamescom 2023 ኮንሶሉን የማሳየት እድል ነበራቸው። ማሳያው የተሻሻለው የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የዱር አራዊት እስትንፋስ የተሻሻለ ስሪት አሳይቷል፣ ምንም እንኳን ማሻሻያዎች በወቅቱ ባይቀርቡም።
አዲስ የተወራ ዝርዝሮች አሁን በቅርቡ ከ Nate the Hate ፖድካስት ወጥተዋል። አስተናጋጁ የ Gamescom ቴክ ማሳያ በ 4K 60fps ላይ የሚሮጠውን የዱር አራዊት መተንፈሻ እንዳሳየ ተናግሯል፣ይህም ጉልህ መሻሻል የጭነት ጊዜዎችን ማጥፋት ነው። እነዚህ ወሬዎች የSwitch ማስጀመሪያ ርዕስ በሚቀጥለው ሃርድዌር እንደገና እንደሚለቀቅ አያመለክትም ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይልቁንም የተተኪውን ቴክኒካዊ እድገቶች ለማሳየት ይጠቅማል።
በተጨማሪም የቴክኖሎጂ ማሳያ ዲኤልኤስኤስ 3.5፣ የNvidi's real-time AI upscaling ቴክኖሎጂን ይጠቀም ነበር የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ነገር ግን፣ ማሳያው እንደ ፍሬም ማመንጨት ያለውን የ3.5 ስሪት ሙሉ ባህሪ ስብስብ መጠቀሙን እርግጠኛ አይደለም። የዲኤልኤስኤስ ማካተት ለስዊች ተተኪው ለብዙ አመታት የግምታዊ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል፣ እና የ3.5 እትም መጠቀሱ በእርግጠኝነት ትኩረት የሚስብ ነው።
በፖድካስት ውይይቱ ወቅት አስተናጋጁ ማርች 2024 ሊሆን የሚችል ቀን መሆኑን ጠቅሷል ምንም እንኳን ይህ የሚገለጥ ወይም የሚለቀቅበትን ቀን የሚያመለክት ባይሆንም ። ከዚህ ቀደም የተናፈሱ ወሬዎች በ2024 መገባደጃ ለስዊች 2 እንደሚለቀቁ ጠቁመዋል።
እነዚህ ወሬዎች በአሁኑ ጊዜ በኒንቴንዶ በይፋ አለመረጋገጡን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። መረጃው ከምንጮች እና ከስሜቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በተጨማሪም፣ እነዚህ መመዘኛዎች ትክክል ከሆኑ፣ በ Gamescom ላይ የሚታየው የቴክኖሎጂ ማሳያ የመጨረሻውን ኮንሶል ባህሪያት ላይያንጸባርቅ እንደሚችል ማሰቡ አስፈላጊ ነው።
እነዚህ አሉባልታዎች መሰራጨታቸውን ሲቀጥሉ፣ የተሻሻለ የዱር አራዊት እስትንፋስ 'በስዊች 2' ላይ ስላለው ሁኔታ ማሰብ አስደሳች ነው። ሆኖም ግን, በኒንቲዶ ኦፊሴላዊ ማስታወቂያዎች እስኪደረጉ ድረስ, እነዚህ ወሬዎች በጨው ጥራጥሬ መወሰድ አለባቸው.
ምንጮች:
- ዩሮጋመር
- ቪጂሲ
– የጥላቻ ፖድካስት ናቴ