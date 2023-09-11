RR Donnelley & Sons ኩባንያ የዲጂታል ማተሚያ አቅሞችን በአዲስ ነጠላ-ፓስ ዲጂታል ፕሬስ አስፋፍቷል።

RR Donnelley & Sons Company (RRD) የግብይት፣ ማሸግ፣ የህትመት እና የአቅርቦት ሰንሰለት መፍትሄዎች ግንባር ቀደም ዓለም አቀፍ አቅራቢ የEFI Nozomi C18000 Plus ነጠላ ማለፊያ ዲጂታል ኢንክጄት አታሚ መጫኑን አስታውቋል። ይህ አዲስ ተጨማሪ በ 2023 ሚልዋውኪ ፣ ዊስኮንሲን አቅራቢያ በሚገኘው የ RRD's Packaging ተቋም ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እና በተለያዩ ንኡስ ፕላስተሮች በትላልቅ ቅርፀቶች ላይ ዘላቂነት ቅድሚያ ይሰጣል።
የኖዞሚ C18000 ፕላስ ፕሬስ ከባህላዊ ልዕለ-ሰፊ ቅርጸት አታሚዎች ከሶስት እስከ አምስት እጥፍ በፍጥነት ከፍተኛ መጠን ያለው ምርት ያቀርባል። እንዲሁም አዲስ የስራ ዝግጅትን ያፋጥናል፣ እስከ ስድስት ቀለሞችን ያትማል እና ያለማቋረጥ ይሰራል። ይህ አዲስ ፕሬስ የችርቻሮ ምልክቶችን እና ከተለያዩ ቁሳቁሶች የተሠሩ ማሳያዎችን ለሚፈልጉ ምርቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ውጤቶችን ለማቅረብ ከRRD ቁርጠኝነት ጋር ይስማማል።
እ.ኤ.አ. በ2023 (የማሸግ እውነታ) ሪፖርታቸው፣ RRD ዘላቂነት በማሸግ እና ውሳኔ ሰጪዎች 90% ውሳኔዎችን ለመሰየም ቁልፍ ትኩረት እንደሚሰጥ አረጋግጧል። ስለዚህ፣ RRD የደንበኞቹን የዘላቂነት ጥረቶችን የኖዞሚ ሲ18000 ፕላስ ፕሬስ በመትከል ለመደገፍ ያለመ ነው። ማተሚያው ዘላቂ የ UV LED ቀለሞችን ይጠቀማል ፣ በትንሽ ቆሻሻ የበለጠ አስተማማኝ ህትመትን ያረጋግጣል ፣ እና ከሌሎች ዲጂታል ፕሬሶች ጋር ሲነፃፀር የኃይል አጠቃቀምን በአራት እጥፍ ይቀንሳል።
በRRD የማሸጊያ እና መለያዎች መፍትሄዎች ፕሬዝዳንት ሊዛ ፕሩት ኩባንያው ዋጋን የሚያቀርብ እና ደንበኛ ከሚጠበቀው በላይ በሆነ አዲስ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል። የላቀ የህትመት ቴክኖሎጂን በመጠቀም የኖዞሚ C18000 ፕላስ ፕሬስ ሲታጠፍ ወይም ሲታጠፍ የማይሰነጠቅ ቀለሞችን ያቀርባል፣ ብዙ የሚዲያ አማራጮችን እና ፈጣን፣ ትክክለኛ እና ተደጋጋሚ ሂደቶችን ያቀርባል። የ UV LED ቀለሞች ለRRD ደንበኞች እጅግ በጣም ብዙ ደማቅ ቀለሞችን ይሰጣሉ ፣ የንድፍ እድሎችን ያሰፋሉ።
በNozomi C18000 Plus ፕሬስ፣ RRD የምርት ስም ሙሉ መልእክት ለደንበኞች በብራንዲንግ እና በማሸጊያዎች ወይም በመደብር ውስጥ በሚታዩ ምልክቶች ላይ ማድረስ ይችላል። ከሕትመት ባሻገር፣ የRRD አቅርቦት እንደ ቅድመ እና ድህረ-ሕትመት ሽፋን እና የመስመር ላይ ዳይ መቁረጥ አጨራረስ ያሉ ባህሪያትን ያጠቃልላል፣ ይህም ለደንበኞች ዲዛይን እና የህትመት ፍላጎቶች ብጁ እና አጠቃላይ መፍትሄ እንዲኖር ያስችላል።
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ምንጭ፡- *ቢዝነስ ሽቦ*