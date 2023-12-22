የፐርማፍሮስት ማቅለጥ በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ የካርቦን ልቀትን ያስከትላል

አዲስ የወጣ ጥናት የአርክቲክ ውቅያኖስ ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ከሚገባው በላይ ካርቦን እየለቀቀ መሆኑን አረጋግጧል። ይህ ግኝት የፐርማፍሮስትን ማቅለጥ እና ከካናዳ ማኬንዚ ወንዝ የሚመጣውን በካርቦን የበለፀገ ፍሳሹን አስደንጋጭ ተፅእኖ ያሳያል።
ሳይንቲስቶች የአርክቲክ ውቅያኖስን በዓመት እስከ 180 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ካርቦን በመምጠጥ ወሳኝ የካርበን ማጠቢያ እንደሆነ ሲገነዘቡ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ ጥናት እንደሚያሳየው ክልሉ በአለም ሙቀት መጨመር ሳቢያ የካርቦን ሚዛን መዛባት እያጋጠመው ነው። እየጨመረ በሚሄደው የሙቀት መጠን፣ የማኬንዚ ወንዝ እና ዴልታ የተፋጠነ መቅለጥ እና መቅለጥ ገጥሟቸዋል፣ ይህም በውሃ መንገዶች እና የመሬት አቀማመጥ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አስከትሏል።
የዚህን ጉዳይ ስፋት ለመረዳት ተመራማሪዎች ኢኮ-ዳርዊን የተባለ የተራቀቀ ዓለም አቀፍ የውቅያኖስ ባዮጂዮኬሚካል ሞዴል ተጠቀሙ። በናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና በማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም የተገነባው ይህ ሞዴል ከ2000 እስከ 2019 ያለውን የንፁህ ውሃ እና የካርቦን፣ የናይትሮጅን እና የሲሊካ ይዘቶችን አስመስሎ ነበር።
ውጤቱም አስደንጋጭ ነበር። ጥናቱ እንደሚያሳየው የማኬንዚ ወንዝ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት በደቡብ ምስራቅ የቦፎርት ባህር ላይ ከፍተኛ የሆነ ጋዝ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፣ ይህም ውቅያኖስ ካርቦን የመሳብ አቅምን ይበልጣል። ይህም በየዓመቱ 0.13 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የካርቦን ዳይኦክሳይድ የተጣራ ጋዝ እንዲለቀቅ አድርጓል፣ ይህም ከ28,000 ቤንዚን የሚንቀሳቀሱ መኪኖች ልቀት። የሚገርመው፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መለቀቅ ይበልጥ ጎልቶ የሚታየው የወንዞች ፍሳሽ ከፍ ባለበት እና የባህር በረዶ አነስተኛ በሆነበት ሞቃታማ ወራት ነበር።
ይህ ጥናት በአንድ የተወሰነ ክልል ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ስለሚከሰቱት ሰፊ የአካባቢ ለውጦች ብርሃን ፈንጥቋል። የአርክቲክ ውቅያኖስ ግማሽ ያህል የሚሆነው መሬት ከባህር ጋር የሚገናኝባቸው የባህር ዳርቻ ውሀዎችን ያቀፈ ነው፣ይህም የምርምር ግኝቶች የአርክቲክ ካርበንን ዑደት ለመረዳት ወሳኝ ያደርገዋል። መሪ ደራሲ ክሌመንት በርቲን ወንዞች እና የባህር ዳርቻ ዳርቻዎች ለዚህ ውስብስብ ዑደት ያበረከቱትን አስተዋፅኦ በመገምገም የእነሱን ሞዴል አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
የፐርማፍሮስትን መቅለጥ እና በቀጣይ የካርቦን ወደ አርክቲክ ውቅያኖስ መውጣቱ ለፕላኔታችን ስስ የካርበን ሚዛን ትልቅ ስጋት ይፈጥራል። የአለም ሙቀት እየጨመረ በሄደ መጠን እነዚህን የአካባቢ ለውጦች መፍታት እና በዚህ ተጋላጭ ክልል ውስጥ ያለውን የካርበን ልቀትን ለመቀነስ መፍትሄዎችን መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።