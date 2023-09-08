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ሪድሊ አዲሱን Falcn RS: ሁለንተናዊ የአፈጻጸም ብስክሌት አስጀመረ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 8, 2023
ሪድሊ አዲሱን Falcn RS: ሁለንተናዊ የአፈጻጸም ብስክሌት አስጀመረ

ሪድሊ በቅርብ ጊዜ በብስክሌት አሰላለፍ ላይ ያለውን ፋልከን አርኤስ ተጨማሪውን ይፋ አድርጓል። ይህ አዲስ ብስክሌት ማንኛውንም አይነት የመንገድ እሽቅድምድም ማስተናገድ የሚችል ሁለንተናዊ አፈፃፀም ማሽን እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው። ሪድሊ ቀላል ክብደት ያለው ጥቅል ከኤሮዳይናሚክ ጥቅማጥቅሞች ጋር የሚያጣምር ብስክሌት ለመፍጠር ያለመ።

Falcn RS የተነደፈው በ"ኤሮ ወደ ክብደት" ጥምርታ ላይ በማተኮር ነው፣ ይህም ብስክሌቱ በተቻለ መጠን ከመጠን በላይ ክብደት ሳይጨምር በአየር ላይ እንዲቆይ ለማድረግ ነው። ይህ የተገኘው የብስክሌቱን ንድፍ በጥንቃቄ በማጤን አላስፈላጊ ቁሳቁሶችን እና የዱር ቱቦዎችን ቅርጾችን በማስወገድ ነው. ሪድሌይ Falcn RS ከኖህ ኤሮ ቢስክሌት ጋር ተመሳሳይ የአየር እንቅስቃሴን እንደሚያቀርብ ነገር ግን ከሄሊየም መወጣጫ ማሽን ጋር የሚወዳደር ክብደት አለው።

ከሄሊየም ከ100 ግራም በላይ ብቻ የሚመዝነው፣ Falcn RS በአጠቃላይ 7.4 ኪሎ ግራም ክብደት አለው። ክፈፉ በግምት 825 ግራም ይመዝናል, ሹካው ወደ 380 ግራም ይደርሳል. በተጨማሪም፣ Falcn RS 28ሚሜ ጎማዎችን ለማስተናገድ የተነደፈ ሲሆን እስከ 34ሚ.ሜ ጎማዎችን የመግጠም አቅም ያለው፣ለሁለቱም ሻካራ ኮብል እና ለስላሳ አስፋልት ተስማሚ ያደርገዋል።

ሪድሊ የፋልካን አርኤስ ኤሮዳይናሚክስን ለማሻሻል በራሱ የንፋስ ዋሻ ላይ ሰፊ ሙከራ አድርጓል። የጠለቀውን የጭንቅላት ቱቦ እና ሹካ አክሊል ጨምሮ የብስክሌቱ የፊት ጫፍ መጎተትን ለመቀነስ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። በብስክሌት ላይ በሚያልፈው የአየር ፍሰት ላይ ብጥብጥ በማስተዋወቅ፣ ሪድሊ ከመጀመሪያው የፋልካን ፎርክ ዲዛይን ጋር ሲነፃፀር የ10% የመጎተት ቅነሳ እንዳሳካ ተናግሯል።

Falcn RS በLoto-Dstny WorldTour አሽከርካሪዎች የተሞከሩ አዲስ የጂኦሜትሪ ቁጥሮችን ያቀርባል። ሪድሊ እነዚህ ቁጥሮች በፍጥነት፣ በእንቅስቃሴ እና በመረጋጋት መካከል ያለውን ሚዛን ያመጣሉ ይላል። ብስክሌቱ የተቀናጀ ባለአንድ-ቁራጭ የፎርዛ ካርቦን ፋይበር ግንድ እና እጀታ የተገጠመለት ሲሆን ለአሽከርካሪዎች 75ሚሜ መድረስ እና 130ሚሜ ጠብታ እንዲሁም ባለ አምስት ዲግሪ ነበልባል ይሰጣል።

Falcn RS በ1x ወይም 2x drivetrain ሊዋቀር ይችላል እና ብጁ ቀለም እና የመለዋወጫ ምርጫዎችን ጨምሮ የተለያዩ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል። በአሁኑ ጊዜ፣ ሙሉው ብስክሌት SRAM Force AXS፣ Shimano Ultegra Di2 እና Shimano 105 Di2 ቡድኖችን በማሳየት በሶስት ሞዴሎች ይገኛል።

በአጠቃላይ፣ Ridley Falcn RS ቀላል ክብደት ያለው ንድፍ፣ የአየር ዳይናሚክ ባህሪ እና ሊበጁ የሚችሉ አማራጮች ያሉት ለመንገድ አሽከርካሪዎች ሁለገብ እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው አማራጭ ይሰጣል።

ምንጮች:
- ሪድሊ (Ridley.com)

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